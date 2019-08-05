 В Донецкой области частично прекратят водоснабжение из-за обстрела

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

"6 августа с 9.00 в связи с ремонтными работами на Великоанадольской фильтровальной станции, будет прекращена подача воды следующим населенным пунктам: городам Волноваха и Докучаевск, а также селам Ближнее, Стретенка, Новопавловка, Ольгинка, Новотроицкое, Польное, Березовое, Степное, Сладкое, Тарамчук и Оленевка до окончания ремонтных работ", - сообщила компания.

В пресс-службе предприятия рассказали телеканалу "Прямой", что в результате ночного обстрела с эксплуатации были выведены две линии электроснабжения, по которым электроэнергия подается на насосную станцию ​​3 подъема Южнодонбасского водопровода. По этой причине прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция.

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