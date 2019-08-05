EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  383  6
Все про:обстрел (8098) Донбасс (19066) водоснабжение (444)

 В Донецкой области частично прекратят водоснабжение из-за обстрела

В Донецкой области из-за обстрела прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

"6 августа с 9.00 в связи с ремонтными работами на Великоанадольской фильтровальной станции, будет прекращена подача воды следующим населенным пунктам: городам Волноваха и Докучаевск, а также селам Ближнее, Стретенка, Новопавловка, Ольгинка, Новотроицкое, Польное, Березовое, Степное, Сладкое, Тарамчук и Оленевка до окончания ремонтных работ", - сообщила компания.

В пресс-службе предприятия рассказали телеканалу "Прямой", что в результате ночного обстрела с эксплуатации были выведены две линии электроснабжения, по которым электроэнергия подается на насосную станцию ​​3 подъема Южнодонбасского водопровода. По этой причине прекратила работу Великоанадольская фильтровальная станция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен с начала суток 5 августа. Враг два раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3141387
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
какіє-такійє апстрєли??? на дамбасє мір дєсять раз на дню!!!
 показать весь комментарий
 
 
Так а що, геніальна стратегія Мессії і Вождя народів України Зеленського ;проста пєрєстать стрєлять; не працює?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх