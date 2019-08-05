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Все про:граница (3235) Польша (4845) туризм (1133)

 Временный переход открыли на польско-украинской границе вблизи села Лубня

С четверга до субботы на юго-востоке Польши будет работать дополнительный пункт пересечения границы с Украиной.

Об этом сообщила пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она добавила, что пограничный пункт пропуска будет работать с четверга до субботы включительно между 9 и 18 часами, в пределах перевала Бескид вблизи горы Менчил.

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"Пересекать границу смогут все лица, независимо от гражданства, на основании документов, позволяющих переходить границу. Туристы смогут пересечь границу пешком и на велосипеде. Каждый путешественник должен пройти контроль польских и украинских пограничников и таможенников", - добавила Эльжбета Пикор.

Она отметила, что граждане государств Европейского союза должны иметь с собой действительный паспорт, а граждане Украины, кроме паспорта, должны иметь тоже визу или документ, позволяющий пребывание, или же разрешение в пределах местного пограничного движения.

Источник: https://censor.net.ua/n3141386
 
 
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хтось узяв у аренду шматок кордону? дайте вгадаю - Порошенко?
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Поещдки в Польшу - вєльми вшистко барзо!
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на взорванном складе в Ачинске уже видно несколько источников детонации снарядов..
я так думаю, там интенсивность взрывов будет только наростать и расширяться на всю базу хранения видео
Временный переход открыли на польско-украинской границе вблизи села Лубня - Цензор.НЕТ 8016
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Україга розширює можливості для напливу польських заробітчан?
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