 Община на Ривненщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Фейсбуке.

"В нашу церковной семьи присоединилась еще одна община на Ровенщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православной церкви Украины", - отметили в ПЦУ.

Отмечается, что религиозная община официально перерегистрирована.

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