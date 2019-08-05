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 Община на Ривненщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ

Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православной церкви Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Фейсбуке.

"В нашу церковной семьи присоединилась еще одна община на Ровенщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского патриархата в Православной церкви Украины", - отметили в ПЦУ.

Отмечается, что религиозная община официально перерегистрирована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приход на Одесчине и три прихода на Волыни перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3141385
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы! Вон кацапское лайно с Украины
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Если русские войска не продвинутся дальше, процесс будет идти дальше. Пока что - медленнее, потом (на очередном политическом цикле, когда опять у власти будут национально-консервативные силы) - быстрее, но так или иначе - неуклонно.
Со временем же и признание со стороны других автокефальных церквей состоится. Сначала - греческой, а потом остальных. Русские, конечно, будут вкладываться в раскол Филарета (потому что оппонировать через УПЦ МП не получается, люди это не воспринимают). Но это зависит от вождизма и харизмы деда, а он старый. Те, кто придут ему на смену, быстро маргинализируют альтернативную УПЦ КП и ничего с неё не выйдет глобально значимого - так небольшая и малоперспетивная организация будет.
Короче, Порошенко процесс запустил и он будет идти с разной скоростью, зависимо от поддержки государства, но "неумолимо". Через 20 лет религиозная карта Украины будет совсем другой (в смысле московская церковь сильно похудеет).

Хотя согласен с другими комментаторами - в то время, как другие страны занимаются научно-техническим прогрессом, у нас в 21-м веке актуальны поповские вопросы. Жесть . . . Но необходимая, к сожалению, раз это важно для психологического единства нации, состоящей не только из современных, но и из консервативных людей (и последних больше).
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Матуся моя рiдненька ... що я зараз прочитав ? Община на Ривненщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 9479
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а шо не так? Дємократічєскій мєханізм - виборность руководящіх органов. Мона ше провести рєфєрєндум - ізбрать бога на бліжайшійє тищу лєт, бо старі вже надоїли. Нужни "новийє ліца" Йєсть, ткскзть, суспільний запит
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«До чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее успешнее всего прививается людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают всё подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы.»
Дж. Оруэлл «1984»
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Да и хрен с ними .
Я вот вышел из зороастризма , и что ?
Электричество и газ не подешевели .
Может быть , удариться в шаманство и пойти на Киев ?
Поможет ?
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поіскі смисла жизні заканчіваюца поіскамі срєдств к сущєствованію
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Если бы меня попросили охарактеризовать "Русский мир" одним словом, я бы не ********* ответил - инфантилизм. Именно это понятие наилучшим образом описывает состояние современного российского общества.
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Это точно !
Кому ты не молись , а власть продолжает воровать .
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а він нікаму нічєво нє должєн - да здравствуйєт лібєр... лібєртаріанство, тьху!
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А чому нищать? Бо Ахмет не хоче купувати вугілля Червонограду, а гонить контрабас з ОРДЛО...
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Как бы то ни было, но это неплохо
Тем быстрее выпрут МП с Украины
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сто тисяч зрітєлєй по одному рублю - ета будєт... ета будєт.... сумашеччійє дєньгі!!!
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То, что в Украине ослабевает влияние Московских попов, конечно, радует. Но меня бы больше обрадовало, если бы деньги, потраченные на храмы и общины, пошли бы на образование. Книги, компьютеры, микроскопы и телескопы для школы.

Потому как стратегически - будете вы верить в мифы древних пастухов в московской церкви или в киевской - мифы от этого не перестанут быть мифами. Тактически это хорошо по полит. причинам, а стратегически - это путь в никуда, архаика, мракобесие, выключение мозгов.
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Молодцы! Вон кацапское лайно с Украины
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якшо його вигрібати в год по чайной ложкє, то це навіка
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москва отдєліцца от замкадья - нє будут оні корміть тулу і вологду
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Процесс идёт потихоньку вопреки ЗЕклике сепаров - Портнова, Разумкова, Шефира, Богданчика, Бабломойского и многих других ЗЕсепаров - врагов Украины.
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Если русские войска не продвинутся дальше, процесс будет идти дальше. Пока что - медленнее, потом (на очередном политическом цикле, когда опять у власти будут национально-консервативные силы) - быстрее, но так или иначе - неуклонно.
Со временем же и признание со стороны других автокефальных церквей состоится. Сначала - греческой, а потом остальных. Русские, конечно, будут вкладываться в раскол Филарета (потому что оппонировать через УПЦ МП не получается, люди это не воспринимают). Но это зависит от вождизма и харизмы деда, а он старый. Те, кто придут ему на смену, быстро маргинализируют альтернативную УПЦ КП и ничего с неё не выйдет глобально значимого - так небольшая и малоперспетивная организация будет.
Короче, Порошенко процесс запустил и он будет идти с разной скоростью, зависимо от поддержки государства, но "неумолимо". Через 20 лет религиозная карта Украины будет совсем другой (в смысле московская церковь сильно похудеет).

Хотя согласен с другими комментаторами - в то время, как другие страны занимаются научно-техническим прогрессом, у нас в 21-м веке актуальны поповские вопросы. Жесть . . . Но необходимая, к сожалению, раз это важно для психологического единства нации, состоящей не только из современных, но и из консервативных людей (и последних больше).
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сила - єто дєньгі, а оні в руках опрєдєльонной національності, так шо церковний раскол в хрістіанствє навсєгда. І ето благо для України как свєтской так і клєрікальной
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Через 20 лет7 Я думаю, процесс завершится в основном лет через 5, максимум - 10.
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ОК !!! НО КИЕВСКОМУ ПАТРИАРХАТУ БЫТЬ !!! И ЕВРЕЕВ ДЛЯ ЭТОГО НАМ ЗАВОЗИТЬ НЕ НАДО !)
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А В ЧЕМ ОНИ ВИНОВАТЫ КРОМЕ УБИЙСТВА ХРИСТА !!!???
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В Томосі немає ПЦУ,а є УПЦ КМ.Зараз Митроплит,призначений дячком МП Петром Порошенко,аби не втратити адептів з УПЦ МП перевзуває їх у УПЦ КМ,а завтра вони оберуть свого Митроолита.Більше 500-т громад заболоття вже визначились-йде нормальний процес-ну,й нехай,бо петюшній солодкій ваті Бог-це шоколад,тай-то,аби ним обмащувати 73% українського народу.Але дощь часу змиває всі сліди.
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Хто сказав,що процес швидкий?Такими темпами років 25-ть.
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