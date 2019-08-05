 Евросоюз утвердил Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Евросовета в Twitter.

Отмечается, что его кандидатура подлежит голосованию в Европейском парламенте.

"Европейский совет формально назначила Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.

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Напомним, 2 августа Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции.