 Евросоюз утвердил Жозепа Борреля на пост главы дипломатического ведомства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Евросовета в Twitter.
Отмечается, что его кандидатура подлежит голосованию в Европейском парламенте.
"Европейский совет формально назначила Жозепа Борреля Высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности. Однако его кандидатура еще подлежит голосованию в Европарламенте", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 августа Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции.
Большего нафталина не нашлось?!
Не институций ЕС а чисто дома престарелых
Самое то возглавить ЕС
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або підорсні...
то ви москаль чи підорас?
если вы утверждаете, что первая рифма, которая вам приходит на ум, на слово «Европа» это - Пенелопа...то вы - неискренний, закомплексованный и стрессонеустойчивый человек