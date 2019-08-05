 Россия оккупировала Крым из-за конкуренции сверхдержав, - Столтенберг

Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Первым (вызовом перед мировой безопасностью. - Ред.) является рост конкуренции между великими державами... И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Россия наращивает присутствие и в других странах.
"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", - сказал Генсек НАТО.
Для общего развития было бы полезно.
Вроде бы там с ней неоднозначно было. Финны утеряли Выборг, но вместо финской республики в составе СССР получили полную государственности при членине.
Заранее спасибо за информацию
- в севастополе находилось ЯО, и это могло быть очень неприятно
посему под шумок присоединили и возрадовались
ибо экономических преференций там минус
Все в итоге потеряли.
В остальном єто как єкскаватором строить песочньіе замки, бизнес так себе)))
Где остальные пятьдесят семь?
Как было при союзе,так и осталось при россии, видать скрепа у них такая - вредить и держать напряжённость в мире. https://www.youtube.com/watch?v=-Y0TkrSf2yM