 Суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района Харькова Мусееву

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Отмечается, что Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на определение следственного судьи Киевского районного суда Харькова об отмене подозрения экс-главе Холодногорского района города Максиму Мусееву в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил решение суда первой инстанции", - сообщили в апелляционном суде.

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3 октября 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что главе района Харькова объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 (госизмена) УК Украины и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ.

Мусеев назвал уголовное производство сфабрикованным. "Правоохранительные органы отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов", - заявил он.

12 октября городской голова Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение об отстранении Мусеева от должности на время следствия.

В январе 2019 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что дело приостановлено в связи с розыском Мусеева.

21 мая Киевский райсуд вынес определение, которым отменил уведомление о подозрении. Прокуратура подала на него апелляционную жалобу.