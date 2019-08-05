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Все про:спирт (219) Супрун Ульяна (545)

 Супрун анонсировала "борьбу с боярышником" - Минздрав не будет выдавать квоты на спирт для изготовления настоек

Министерство здравоохранения планирует не выдавать квоты на покупку этилового спирта без акциза производителям настоек, которые часто используют как замену алкогольных напитков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ульяна Супрун написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле алкогольных напитков. Ибо в отличие от производителей алкогольных напитков, производители "лечебных" настоек не платят акциз.

В то же время, постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак, как бы это кому-то не нравилось, является составляющей  защиты общественного здоровья. И такие шаги частности, предусматривает Национальный план мероприятий относительно неинфекционных заболеваний.  А также - соглашение об ассоциации с ЕС.

Продажа спирта регулируется и на фармацевтическом рынке также. Министерство здравоохранения Украины определяет квоты для производства различных лекарственных средств. И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя лекарственными средствами.

Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", МЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами.

Одна из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки - настойка боярышника - так называемый "боярышника". Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения.

Современная доказательная медицина активно изучает биологически активные соединения плодов боярышника - возможно, их можно использовать для создания лекарств. Большинство исследований пока проведенные на лабораторных животных или культуре клеток, но есть и клинические исследования. Последние не все проведены как следует, но в основном свидетельствуют о пользе экстрактов боярышника для сердечно-сосудистой системы".

Также Супрун отметила: "Что хорошего содержится в боярышнике? Уже знакомые нам флавоноиды, полифенолы и антоцианы, присущие ягодам. Эти соединения обладают антиоксидантным действием, то есть улавливают и гасят свободные радикалы, а также влияют на активность ряда генов, вовлеченных в работу сердца и сосудов. Есть данные о снижении компонентами боярышника давления, улучшение состояния при аритмии, влияние на различные звенья обмена жиров и замедлению развития атеросклероза. Считается, что экстракты боярышника улучшают пищеварение и образование желчи. В птицеводстве экстракт боярышника рассматривают как полезную добавку к питьевой воде.

Можно ли пить чай из боярышника, его настойку или боярышниковое вино и надеяться, что болезни пройдут?

Чай пить можно, но просто как напиток. Чтобы что-то стало лекарственным препаратом, из него должны быть выделены активные вещества, их количество должно быть известным и стандартным, а сами лекарства пройти пре- и клинические испытания, и быть зарегистрированными. Если лекарства действенны, должно быть предохранительный механизм передозировки, хотя по боярышнику нет данных о передозировке. 

Но настойки можно умышленно перепить, потому что это спирт. Рекомендуемые дозы настойки боярышника - от 10 до 20 капель за один прием, или 160-900 мг экстракта - это менее 1 мл.

Сейчас в Украине настойку боярышника можно купить без рецепта. В США и Канаде длительное время препараты боярышника принадлежали к биологически активным добавкам, но сейчас их маркетируют как "альтернативную медицину". К точному и дозированному применению препаратов боярышника с ожидаемым эффектом - далеко. 

В исследованиях боярышника используют именно спиртово-водные экстракты на основе этанола или метанола. Но препараты на основе спирта - не лучший вариант, как мы понимаем.

Хорошие новости - биологически активные соединения боярышника выделяются значительно эффективнее горячей водой под давлением - некое боярышниковое высокотехнологичное эспрессо. Этот метод был разработан для преодоления законодательных регуляций спиртовых настоек, высокой цены продукции и побочных эффектов от этанола. 

Если у вас на приусадебном участке растет боярышник, делайте из его цветов, листьев и плодов чаи, или готовьте желе или фруктовый уксус из плодов.

Наконец, боярышник хорош тем, что из него получается хороший, традиционный британский живой забор - он и цветет, и создает кислород, и защищает от шума, и кормит городских птиц зимой. Это - наиболее эффективное применение боярышника для общего блага".

Источник: https://censor.net.ua/n3141380
 
   
 Топ комментарии
 
Що, на головну скрєпу Супрун наїхала?
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Хай Супрун ще ;Сватов; заборонить. Ото де катавасія почнеться!
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Завидуешь? А ты собирай бутылочки и сдавай. Не пропадать же добру.
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а у нас нет
и что теперь? может Вы в неблагополучном районе просто живете?
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Супрун, запрети бинты и марлю. Ими же наркоту можно цедить.
Ребята, а она проходила у психиатра освидетельствование, когда на и.о. назначали? Эй боты, чего закисли? Шефиня уже полную пургу понесла, крыть нечем?
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что ты так распереживался, Супрун на святое покусилась?
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Еще нужно запретить водку и спирт, из них будут бутылки с зажигательной смесью делать. Краску тоже нельзя выпускать, молодежь под целлофаном надышится. Я вас прошу, запретите саму Супрун, наконец.
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Судя по горящим жопам, основная аудитория Цензора - это неврастеники-сердечники, ну либо законченные алкаши. Патриотичная аудитория **************, не иначе.
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Какое твое дело, что делают покупатели с тем, что купили? Ты что-ли будешь это определять? Уже бегали тут более 70 лет в кожаных тужурках с красными флагами такие вот, которые за всех все знали и решали.
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А потом эти "покупатели" валяются обоссаные во дворах под лавками.
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Да блин, где ж вы живете-то, что кругом обоссаные покупатели под лавками валяются?
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не, те супруниху любят..не понятно за какие заслуги, но искренне и сильно..
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Супрун, запрети кошек и собак. Они болеют чумкой и бешенством, очень вредные существа. А еще их кормить надо и лечить.
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Учитесь лохи как надо тролить целую страну. Она ведь просто тащится над нами, считая нас идиотами. И мы этого заслуживаем....
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в Европе и США не купишь настойки по цене ниже водки. Там все дураки? Им брать пример с Украины?
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Смотря какая настойка. К примеру у нас тот же "Барбовал" стоит 25 грн за 25 мл. С другой стороны тот же Боярышник 12 грн за 100мл. Теперь по Супрун подорожает и то и то.
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Супрун, запрети школьные и детсадовские столовые. Это очень опасно, там дети отравиться могут. Пища там должна подаваться после личной санобработки Супрун и лишь тогда она будет достаточно кошерной для детского употребления.
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Супрун, нам очень не хватает твоих советов. Вот мы когда бумагой пользуемся, ну ты понимаешь, в определенных местах, все так делают, так нужно покупать с рисунками или без них? А то голова пухнет, не перейдет ли цинк с краски в сокровенное отверстие? Как думаешь?
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Для таких довбойобів як ти, то немає різниці.
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Это предлог. Все дешёвые отечественные лекарства которые эффективны снимаются с производства и заменяются дорогими импортными лекарствами вот и вся "забота" ублюдочной супрун о здоровьи нации .
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настойка боярышника - лекарство???
Давно "лечишься"?
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Ботам - привет. Что непросто твои 30 сребреников даются? Ты сильно не напрягайся, а то ведь знаешь, конфуз может случиться. А нам тебя будет не хватать.
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У нас только настойка боярышника в аптеках продается?
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да, хочет чтоб было как в Европе или США.
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Так вот пускай и начинают с пенсий и зарплат как в Европе и США. А то по всему уже догнали и перегнали штаты мс европами. Токо п этим вопросом скромно подзабыли.
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Нам дает Супрун советы
И за все она в ответе
Что нам кушать, как нам спать
Как лечиться и худать
Что нам пить и как дышать
Если врач твой враль и лгун
Почитай скорей Супрун.
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головне знайти якесь патріотичне підґрунтя.. Супрун анонсувала "боротьбу з глодом" - МОЗ не буде видавати квоти на спирт для виготовлення настоянок - Цензор.НЕТ 1311
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Наплевать на акцизы, на боярышник, на Супрун с ее заботой о моём здоровье. Я пока ещё не разучился гнать самогон. А сахар в продаже есть всегда. И дрожжи.
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Теперь тоже подорожают как компоненты из которых можно сделать алкоголь.
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О как любители бояры разволновались
Будут вашу бояру выпускать, не волнуйтесь, только стоить она будет не дешевле водки теперь. Если как лекарство использовать, пару капель перед сном - не разоритесь.
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Русский Украинец, почитай ниже, твоего шефа Супрун хвалю.
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А ОНА ВИДНО БУХАЕТ ))) ИЛИ РАНЬШЕ В ТОРБЕ БЫЛА ПО АЛКОГОЛЮ !)
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Эта статья Гуглом не индексируется. Автор Дмитрий Тесленко. Даю цитатами: Супрун "доктором является только по диплому, но ее профессиональный уровень так и не позволил им поработать. В США, где требования к уровню подготовки медиков весьма жесткие, достигнутая вершина Супрун в медицине, не считая чисто административных постов в разных, далеко не лучших, клиниках, - младший клинический профессор по радиологической диагностике. В украинской и европейской медицине это соответствует лаборанту радиологической лаборатории, но никак не доктору."
"Первое, что сделала Супрун, - остановила программу госзакупок лекарственных препаратов для медучреждений и инвалидов. Как с ужасом рассказывал всемирно известный кардиохирург директор Центра сердца Борис Тодуров, у него были отложены все операции: медикаменты, поступавшие за счет бюджета и в самые трудные годы, Минздрав перестал оплачивать. Аналогичная картина была во всех украинских лечебных учреждениях: если ничего не оставалось из старых запасов, все приходилось покупать самим пациентам, но для многих это было абсолютно финансово неподъемно.

Еще более страшный удар был нанесен по десяткам тысяч инвалидов, в первую очередь по диабетикам, для которых ежедневный прием препаратов - вопрос жизни и смерти. Многие из них, больше не получая бесплатных лекарств, были обречены безжалостной рукой украинской Менгеле на мучительную смерть.

Не замедлила и.о. министра отменить и лицензирование ряда украинских и зарубежных препаратов, что автоматически означало запрет их продажи в аптеках.

В следующем году госзакупки, хотя и в значительно урезанном объеме, были возобновлены, но уже препаратов близких к Супрун фармкомпаний. Причем все препараты были намного худшего качества (инсулин, например, большинство больных вообще не могло использовать) и значительно дороже. Также заняли лекарства фармкомпаний, «откатывающих» и.о. министра, и освободившиеся места в аптеках

Одновременно министерством была закрыта государственная целевая программа «Онкология». Как цинично заявил один из замов Супрун: «Онкобольные все равно обречены».

Была полностью ликвидирована как «советский пережиток» и вакцинация, что является бомбой с часовым механизмом под здоровье нынешних детей. Дети вообще Супрун интересуют только в качестве источника дохода. Дошло до того, что единственный специализированный украинский медицинский центр по лечению тяжелобольных детей «Охматдет» переведен ею на самофинансирование.

Отдельный подарок западным фармкомпаниям состоял в том, что украинские больные сделаны бесплатными подопытными кроликами для испытания на них новых препаратов. И.о. министра был подписан приказ «О проведении клинических испытаний лекарственных препаратов», разрешивший проводить испытания на пациентах практически без ограничений. И со времени его выхода таким образом протестированы десятки препаратов. Выбора у больных все равно нет: или препарат с неизвестными побочными эффектами, или полное отсутствие лечения.

Однако главным делом для Супрун стало уничтожение самой системы здравоохранения, до последнего времени хоть плохо, но работавшей. Принцип, которым руководствуется штатовская назначенка, - под камуфляжем перехода к «страховой медицине» сделать все медицинские услуги платными.

Совершенно очевидно, что в нищей стране подавляющее большинство населения не в состоянии выплачивать страховку, обеспечивающую хотя бы минимальную медицинскую помощь. Что же касается страховых взносов, покрывающих расходы на лечение серьезных заболеваний, то они неподъемны даже для жалких остатков практически уничтоженного «евромайданом» среднего класса.

Несмотря на постоянные заверения Супрун, что ею создается «европейская» система здравоохранения, на самом деле это копия латиноамериканской, в первую очередь бразильской. Для подавляющего большинства бразильцев медицинская помощь практически недоступна, состоятельные люди пользуются частной медициной, а правящая элита лечится исключительно за границей.

И.о. министра очень старается, чтобы ничего в здравоохранении не уцелело. Уже ликвидирована система скорой помощи и заменена «парамедиками». Последние в состоянии только транспортировать пациента в больницу и не могут (да и не имеют права) оказывать никакой помощи, даже при необходимости проведения срочных реанимационных мероприятий. Тысячи опытных врачей только в результате подобного «улучшения» выброшены на улицу, но что до них заокеанской реформаторше?

Под видом перехода от многопрофильных поликлиник к «семейным врачам» сложилась ситуация, при которой население теперь не может получить от врача ничего, кроме самых общих рекомендаций. Точнее, получить медицинскую помощь можно, но или на платной основе в еще оставшихся, хотя и постоянно сокращаемых государственных медучреждениях, или в частных клиниках, чьи владельцы, разумеется, являются горячими сторонниками реформ министерши.

В украинских, даже полностью лояльных режиму, масс-медиа регулярно появляются материалы об уничтожении Супрун медицины, зашкаливающей коррупции в Минздраве, постоянных трагедиях людей, обреченных на смерть без возможности получить необходимое лечение. И несомненно, что именно Супрун является одной из наиболее ненавистных в народе фигур из числа правящей клики."
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Позвольте, как же она начальником очистки работала? А это вон, Порошенко ее туда назначил.
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