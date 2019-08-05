 Назначение нового командования направлено на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит начальник Генштаба Хомчак, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Новоназначенный командующим Сухопутными войсками Александр Сырский, заверяет журналист, получил серьезное повышение. Как и новый глава ООС Владимир Кравченко.
"Эти назначения, по оценке Цензор.НЕТ, направлены на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит Хомчак. Результаты июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне "Широкий лан" подверглись критическому разбору со стороны руководства Генштаба, организация одного из этапов маневров вообще была признана неудовлетворительной. Командование СВ за последнее время подвергалось самой жесткой критике со стороны начальника Генштаба, и увольнение Попко - результат оценки состояния сухопутных войск ВСУ. Хомчак поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, избегать заранее спланированной и оговоренной показухи - а именно это имело место на "Широком лане", - пишет Бутусов. Он подчеркивает, что организация боевой подготовки в зоне ООС Сырским как раз получила высокую оценку, "поэтому его продвижение выглядит закономерным шагом".
"В этих кадровых назначениях нет политики - Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим начальником Генштаба Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны", - отмечает Бутусов.
По словам журналиста, новому командующему Сухопутными войсками придется решать многие кадровые проблемы, прежде всего на уровне командования ОК и командиров бригад.
"Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся, например, 24-я механизированная бригада полковника Валерия Гудзя.
А есть такие случаи, как 92-я бригада, по которой будущий народный депутат из Харькова Мария Мезенцева передала Владимиру Зеленскому обращение волонтеров с просьбой рассмотреть состояние дел в бригаде и скандалы с участием комбрига Владимира Кокорева", - напомнил Бутусов.
Он высказал пожелание, чтобы новое командование Сухопутных войск "отвечало не только за боевую составляющую, за новое качество боевой подготовки, за воспитание командиров, у которых поощряется инициатива, импровизация и самостоятельность в ходе маневров и боевых действий, но и за то, чтобы командиры вели себя сами, как образцовые офицеры".
"В общем, посмотрим, как проявят теперь себя новые назначения. Хвалить авансом никого не стоит, будем ждать результаты, будем стараться их осветить. Судя по всему, эти кадровые перемены - далеко не последние", - резюмировал Бутусов.
По информации Бутусова, уволенному с должности командующего Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковнику Сергею Попко предложена должность начальника Главной инспекции Министерства обороны. Этот вопрос будет решен уже новым министром.
Напомним, 5 августа командующим Сухопутными войсками назначен генерал-лейтенант Александр Сырский, занимавший пост командующего Операцией Объединенных сил. На должность командующего ООС назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко, занимавший пост командующего оперативным командованием "Север".
1. Кто планировал операцию и принял решение наступления на Иловайск?
2. Почему Муженко подключили к операции только тогда, когда уже всё "запороли"?
"Сырский будет хорошим командующим сухопутных войск. Лучше чем Попко, у которого была одна задача - не сделать ничего такого, чтобы не залететь. Сырский грамотный офицер и хороший солдат. Не боящийся войны, принимающий решения и несущий за них ответственность. Очень надеюсь, что будет иметь свое мнение и сдвинет с мертвой точки учебный процесс в учебных центрах СВ. В ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он отмечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того чтобы понять, чем и как живут и как оборудованы. Облазил бы все, если бы отбыл полную ротацию. Сырский инициатор денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты/экипажи по ООС. Трошки повернутый на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо узнал ее цену в Дебальцево.
В общем не знаю, как оно будет, но точно не хуже чем было."
"По поводу нового командующего ООС генерал-лейтенанта Кравченко. Войну начинал в ОК. Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. В начале войны командовал сектором А. После этого командовал ОТУ. Войны не боится. С россиянами свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб.
Назначение скорее связано с повышением Сырского, а не со всякими запретами огня. Если бы хотели запретить ведение огня, прислали бы Локоту. Все кто в теме помнят тотальные запреты на открытие огня в ответ и его истерики. В общем, пока, паниковать нет причин. А там посмотрим. Життя бентежне "
а германия...шо германия?я помню еще в восьмидесятых буйствовали неонацисты...через сорок лет после разгрома...
уверен,чем дальше в лес-тем меньше он тебе будет нравится .просто не оправдает твоих ожиданий...отнять отнимет-а поделиться забудет.так вижу
хошь сказать, что пацанам в окопах телевизор тоже насрал в уши?
хватит пугать будущем, провидцы ясновидящие, вас послушать, так 5% населения абсолютно уверено в скором Апокалипсисе
есть такие секты, которые постояннло ожидают конца Света, порохобьоты это такая же тупая секта))
да и не о том речь у донника,а о том,что генерал Кравченко-достойный офицер.
в прошлый вторник
Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.
Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.
Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!
30 июля в 09:01 ·
В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".
Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!
Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!
Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку..
Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.
Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги..
Мне его не жаль. Жаль страну..
И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.
Иначе, неуспех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.
И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль.