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 Политика Украины
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Все про:назначение (1454) Бутусов Юрий (1790) ВСУ (319) Александр Сырский (23) Хомчак (54) Кравченко Владимир (1)

 Назначение нового командования направлено на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит начальник Генштаба Хомчак, - Бутусов

Сегодняшние кадровые перестановки в ВСУ не являются чем-то революционным - назначения сделаны по представлению начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Новоназначенный командующим Сухопутными войсками Александр Сырский, заверяет журналист, получил серьезное повышение. Как и новый глава ООС Владимир Кравченко.

"Эти назначения, по оценке Цензор.НЕТ, направлены на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит Хомчак. Результаты июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне "Широкий лан" подверглись критическому разбору со стороны руководства Генштаба, организация одного из этапов маневров вообще была признана неудовлетворительной. Командование СВ за последнее время подвергалось самой жесткой критике со стороны начальника Генштаба, и увольнение Попко - результат оценки состояния сухопутных войск ВСУ. Хомчак поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, избегать заранее спланированной и оговоренной показухи - а именно это имело место на "Широком лане", - пишет Бутусов. Он подчеркивает, что организация боевой подготовки в зоне ООС Сырским как раз получила высокую оценку, "поэтому его продвижение выглядит закономерным шагом".

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"В этих кадровых назначениях нет политики - Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим начальником Генштаба Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны", - отмечает Бутусов.

По словам журналиста, новому командующему Сухопутными войсками придется решать многие кадровые проблемы, прежде всего на уровне командования ОК и командиров бригад.

"Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся, например, 24-я механизированная бригада полковника Валерия Гудзя.

А есть такие случаи, как 92-я бригада, по которой будущий народный депутат из Харькова Мария Мезенцева передала Владимиру Зеленскому обращение волонтеров с просьбой рассмотреть состояние дел в бригаде и скандалы с участием комбрига Владимира Кокорева", - напомнил Бутусов.

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Он высказал пожелание, чтобы новое командование Сухопутных войск "отвечало не только за боевую составляющую, за новое качество боевой подготовки, за воспитание командиров, у которых поощряется инициатива, импровизация и самостоятельность в ходе маневров и боевых действий, но и за то, чтобы командиры вели себя сами, как образцовые офицеры".

"В общем, посмотрим, как проявят теперь себя новые назначения. Хвалить авансом никого не стоит, будем ждать результаты, будем стараться их осветить. Судя по всему, эти кадровые перемены - далеко не последние", - резюмировал Бутусов.

По информации Бутусова, уволенному с должности командующего Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковнику Сергею Попко предложена должность начальника Главной инспекции Министерства обороны. Этот вопрос будет решен уже новым министром.

Напомним, 5 августа командующим Сухопутными войсками назначен генерал-лейтенант Александр Сырский, занимавший пост командующего Операцией Объединенных сил. На должность командующего ООС назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко, занимавший пост командующего оперативным командованием "Север".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141379
 
 
 Топ комментарии
 
Ну якщо хомчак (Іловайський) - тоді да...
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Гугли події, виборець Зеленського.
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Ну якщо хомчак (Іловайський) - тоді да...
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Муженко отдавал приказы вовремя не выходить и приказ выходить по путинскому зеленому коридору, соевая плесень.
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Игокович - "Муженко отдавал приказы вовремя не выходить...."

1. Кто планировал операцию и принял решение наступления на Иловайск?
2. Почему Муженко подключили к операции только тогда, когда уже всё "запороли"?
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ты хоть сам себя читаешь?
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Донік знає:
"Сырский будет хорошим командующим сухопутных войск. Лучше чем Попко, у которого была одна задача - не сделать ничего такого, чтобы не залететь. Сырский грамотный офицер и хороший солдат. Не боящийся войны, принимающий решения и несущий за них ответственность. Очень надеюсь, что будет иметь свое мнение и сдвинет с мертвой точки учебный процесс в учебных центрах СВ. В ООС у Сырского была отдельная карта опорников, где он отмечал те, которые сам облазил ногами. Не ради проверок. А для того чтобы понять, чем и как живут и как оборудованы. Облазил бы все, если бы отбыл полную ротацию. Сырский инициатор денежных вознаграждений за призовые места в соревнованиях на лучшие расчеты/экипажи по ООС. Трошки повернутый на боевой подготовке. Реальной, а не бумажной. Слишком хорошо узнал ее цену в Дебальцево.
В общем не знаю, как оно будет, но точно не хуже чем было."

"По поводу нового командующего ООС генерал-лейтенанта Кравченко. Войну начинал в ОК. Офицер грамотный. Простой в общении, в хорошем смысле. В начале войны командовал сектором А. После этого командовал ОТУ. Войны не боится. С россиянами свои счеты. Сын и племянник с самого начала на войне. Племянник погиб.
Назначение скорее связано с повышением Сырского, а не со всякими запретами огня. Если бы хотели запретить ведение огня, прислали бы Локоту. Все кто в теме помнят тотальные запреты на открытие огня в ответ и его истерики. В общем, пока, паниковать нет причин. А там посмотрим. Життя бентежне "
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Хомчак поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, Источник: https://censor.net.ua/n3141379------------------Тобто як ЗЄ,всє ви преЗЄденти-генерали.
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стандарти НАТО для ЗСУ,а не імпровізація хомчака
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Я тут никуда не пропадал, да видел что делает сериал про Голобородька. Но я же думал, что мы с северными соседями не один нарід. Я ж после майдана в сказки поверил про повзрослевшую нации, а оказалось вон оно че...Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6628
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да против природы не попрешь...80% особей в любом случае должны быть стабильными.шо у зайцев,шо у волков,шо у овец,шо у людей. они и стабильны,пока не привыкнут к новой стабильности.в основном за счет молодого пополнения и вымирания поживших свое.
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Я бы с вами согласился, если бы не тот факт, что у кого то получается Германия, а у кого то Украина..
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а нельзя слишком часто менять действительность Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4190.не наступает привыкания.и тянет к прошлому...
а германия...шо германия?я помню еще в восьмидесятых буйствовали неонацисты...через сорок лет после разгрома...
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За Іловайськ Хомчак мав отримати звання Героя РФ.
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Муженко с петей заработали. Они отдавали приказы, соевый недоумок.
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не пойняв, ти вирішив похвалити Зеленського за кадрову політику? чи ти постиш не читаючи? і порохоботи тебе лайкають не читаючи?))
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есть обьективные вещи,которые вынужден делать и зелебеня...шоб не потерять рейтинг,доверие партнеров на западе,доверие мвф...
уверен,чем дальше в лес-тем меньше он тебе будет нравится .просто не оправдает твоих ожиданий...отнять отнимет-а поделиться забудет.так вижу
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результаты голосования в армии ничем не отлиаются от общих по стране
хошь сказать, что пацанам в окопах телевизор тоже насрал в уши? Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9732
хватит пугать будущем, провидцы ясновидящие, вас послушать, так 5% населения абсолютно уверено в скором Апокалипсисе
есть такие секты, которые постояннло ожидают конца Света, порохобьоты это такая же тупая секта))
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Конец твой близок то это точно и верно на 101%..все мы смертны а зебилы тем более...
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тебя беспокоит мой конец? как ни порохобот, так одно и то же...
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Живи но только там на верху на небесах думают иначе...Я живой и по этому все вижу в реале а ты дохлый зомби-зебил в виртуальном мире живущий...
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ты видишь, как думают "на верху" на небесах? Леня Черновецкий, ты???
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Майдан-3 все решит...куды тикать будешь вместе со своим главарем Зебеней ?
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в ты лично каждый бюллетень проверял? Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3681ты в курсе,шо на передке люди не голосовали,не было дильныць.а голосовать на второй линии,у гражданских-это сменить регистрацию и официально обьявить свои личные данные.
да и не о том речь у донника,а о том,что генерал Кравченко-достойный офицер.
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за 5 лет через ВСУ прошли сотни тысяч. есси не миллион
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Лают псы-зебилы а нормальные думающие люди на человеческом общаются. Пшел вон пес смердячий..
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Хомчак-іловайський, який в упор не бачить порушень припинення тиші, яке відбувається кожного дня, який не дозволяє відповідати на ворожі обстрілидля, для якого поранені солдати це не втрати, робить потрібне йому призначення...
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Главного брехуна и показушника Пэцю турнули вместе с балаболом "пастором".Теперь и в армии с показухой и лизоблюдством бороться стали.Чмо соевое пять лет показухой и распилом военного бюджета занимался,а людям потешными парадами глаза замыливал.
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"Брехун и показушник" сделал все что мог и не мог чтобы ты зебил жопой в тепле и сытости диван протерал а над Киевом не троколор а украинский прапор реял...
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петрусь работал исключительно на свой карман
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Факты а не аргументы..но зебилам по причине умственной отсталости этого вряд ли понять. Они верят в секту "95 квартал"...
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Про брехуна и показушника не я,а ближайший Пецин соратник сказал-Гройсман.Ну а про жизнь "сытую" за прошедшие пять лет-это ты перл выдал "соя".На мою пенсию 950 гривен,которую я эти пять лет получал,я "очень хорошо отъелся".Перед выборами Грося добавил(стало 2000),но Пэцю это уже не спасло.И слава богу.А то по словам Климкина,еще таких пять "сытых" лет,и население Украины сократится в два раза.
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Но ведь не подох з голодухи да ишо комп имеешь да на тырнет бабло есть..Порох не Сталин и в хату к тебе чекистов не засылал...а бедность не порок..чтобы есть икорку да пить вискарь амерский надо больше работать а не кальсоны обосранные протирать на тахте...
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Дохнут собаки безродные к коим и ты, и твои папа и мама относятся,а так же щенки твои(если они конечно у тебя уже есть).Не знаю,чем я тебя так опечалил,повторюсь.Брехлом и показушником Пэцю назвал его ближайший соратник Гройсман.К нему и посты свои направляй.
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Идет тихая подготовка к капитуляции.."Шаурмен" ведь не воин а всего - навсего шут и клоун да при том и дезертир..
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да, будем сдаваться, это единственный выход, иначе путенг нападьот
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Что и требовалось доказать...вот это ты сам слил то что и так видно..
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требовалось доказать то, что сам слил, которое и так всем видно... или идиот или философ...
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Ты имбыцыл калированный с мозгом одноклеточной амебы ...
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мутний плювок брудного папкиного буя
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Че любишь однополый секс ? Но это не ко мне и наш президент Порошенко хороший семьянин -пример для настоящих мужиков.
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Volodymyr Groysman
в прошлый вторник
Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним.
Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями.
Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду!
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Арсен Аваков
30 июля в 09:01 ·

В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции".
Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину!
Увы, для Порошенко лгать - как дышать- и поэтому он проигрывает!
Он довел страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему лжецу, - а любому честному человеку..
Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014, он в этом виноват.
Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе - чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги..
Мне его не жаль. Жаль страну..
И у нас у всех - и скептиков и умников, и романтиков и опытных - нет иного выхода - как желать успеха Зе!!.. И помогать ему! От простого человека до олигарха.. Это прямые жизненные интересы каждого из нас.
Иначе, неуспех команды нового президента - фрустрация/разочарования масс разнесёт Украину.
И на эту межу окончательного НЕВЕРИЯ и НАДЕЖДЫ поставил страну этот человек по имени Петр ..не жаль его.
Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно.. А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает, не жаль.
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