 Назначение нового командования направлено на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит начальник Генштаба Хомчак, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Новоназначенный командующим Сухопутными войсками Александр Сырский, заверяет журналист, получил серьезное повышение. Как и новый глава ООС Владимир Кравченко.

"Эти назначения, по оценке Цензор.НЕТ, направлены на улучшение управляемости ВСУ в том русле, как это видит Хомчак. Результаты июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне "Широкий лан" подверглись критическому разбору со стороны руководства Генштаба, организация одного из этапов маневров вообще была признана неудовлетворительной. Командование СВ за последнее время подвергалось самой жесткой критике со стороны начальника Генштаба, и увольнение Попко - результат оценки состояния сухопутных войск ВСУ. Хомчак поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, избегать заранее спланированной и оговоренной показухи - а именно это имело место на "Широком лане", - пишет Бутусов. Он подчеркивает, что организация боевой подготовки в зоне ООС Сырским как раз получила высокую оценку, "поэтому его продвижение выглядит закономерным шагом".

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"В этих кадровых назначениях нет политики - Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим начальником Генштаба Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны", - отмечает Бутусов.

По словам журналиста, новому командующему Сухопутными войсками придется решать многие кадровые проблемы, прежде всего на уровне командования ОК и командиров бригад.

"Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся, например, 24-я механизированная бригада полковника Валерия Гудзя.

А есть такие случаи, как 92-я бригада, по которой будущий народный депутат из Харькова Мария Мезенцева передала Владимиру Зеленскому обращение волонтеров с просьбой рассмотреть состояние дел в бригаде и скандалы с участием комбрига Владимира Кокорева", - напомнил Бутусов.

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Он высказал пожелание, чтобы новое командование Сухопутных войск "отвечало не только за боевую составляющую, за новое качество боевой подготовки, за воспитание командиров, у которых поощряется инициатива, импровизация и самостоятельность в ходе маневров и боевых действий, но и за то, чтобы командиры вели себя сами, как образцовые офицеры".

"В общем, посмотрим, как проявят теперь себя новые назначения. Хвалить авансом никого не стоит, будем ждать результаты, будем стараться их осветить. Судя по всему, эти кадровые перемены - далеко не последние", - резюмировал Бутусов.

По информации Бутусова, уволенному с должности командующего Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковнику Сергею Попко предложена должность начальника Главной инспекции Министерства обороны. Этот вопрос будет решен уже новым министром.

Напомним, 5 августа командующим Сухопутными войсками назначен генерал-лейтенант Александр Сырский, занимавший пост командующего Операцией Объединенных сил. На должность командующего ООС назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко, занимавший пост командующего оперативным командованием "Север".

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