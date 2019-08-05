 ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН, в эти минуты продолжаются совещания и рабочие встречи.
Накануне члены ЦИК работали до поздней ночи - собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области.
Сейчас есть окончательные цифры по 191-му одномандатному округу.
До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.
или лучше до последнего тянуть?
А что по твоему изменится если результаты обьявить завтра??
Но раз ничего не меняется...то в чем смысл гнать лошадей к полуночи???
Ведь каждое действие оно чем то обусловлено....
Результаты не изменятся... в газете в полночь не опубликуют......для чего этот цирк?? Хотя если презЕдентом клоун...цирк в стране это уже само собой разумеется....тут ты прав....
Так что увы и ах....раз разумного обьяснения этому нет...значит это клоунада....
а теперь: выборы, выборы, результаты..
такую же истерию устроили в Раде Жуля и Ляшко- выборы, выборы....
И вдруг голос: "шо мої любі, всьо пропало?"
Так что ты зебобик продолжай ковыряться в порохоботских анализах...вас таких любителей уже пятеро....