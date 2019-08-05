 ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН, в эти минуты продолжаются совещания и рабочие встречи.

Накануне члены ЦИК работали до поздней ночи - собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области.

Сейчас есть окончательные цифры по 191-му одномандатному округу.

До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.

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