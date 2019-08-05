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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи

Центральная избирательная комиссия обещает объявить результаты внеочередных парламентских выборов до полуночи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН, в эти минуты продолжаются совещания и рабочие встречи.

Накануне члены ЦИК работали до поздней ночи - собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области.

Сейчас есть окончательные цифры по 191-му одномандатному округу.

До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141378
 
 
 Топ комментарии
 
Да неужели ? вся страна спать не будет ,ждем результаты титанических подсчетов кучи бездельников под названием ЦИК ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи - Цензор.НЕТ 6020
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На эту тему можно очень долго говорить , но мне лень . Лично я , готов был голосовать за табуретку , но только не за Порошенко .
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Как надо довести народ, что готовы голосовать за кого угодно, только не Порошенко.
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На эту тему можно очень долго говорить , но мне лень . Лично я , готов был голосовать за табуретку , но только не за Порошенко .
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Канешно лучше . Табуретка же не будет красть из бюджета народные гроши .
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Про табуретку, телевізор , підтверджуєш крилату фразу Березовського, таки дуже розумна людина була.Ніякого перебільшення не було
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Березовский тут непричем . Не нужно воровать и дурить народ , тогда и результаты другие на выборах будут .
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Да неужели ? вся страна спать не будет ,ждем результаты титанических подсчетов кучи бездельников под названием ЦИК ЦИК обещает объявить результаты парламентских выборов до полуночи - Цензор.НЕТ 6020
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Обьявить результаты массовых фальсификаций от ЗЕклики - Портнова, Разумкова, Бабломойского, Шефира, Богданчика и всех их подельников сепаратистов Комарницкого, Дубинина кума Медведчука.. врагов Украины.
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Да, на самом деле ПЕС гетмьмана батька нации набрал 146%!
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Бедняжки, на счетах считают или на палочках...
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на стеблях тысячелистника. шоб фсё было по ицзын!
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А завтра с утра ..или до обеда ..что нельзя обьявить?? Нафига нужна эта стахановская показуха?? По Закону до 10 числа...времени еще вагон....
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не откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня
или лучше до последнего тянуть?
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Завтра с утра или до обеда...будет 6-е число...а не 10-е...до последнего останется еще 4 дня....
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вариантов много, я тоже не об одном писал, ну так они решили, - есть в этом подвох, ты так считаешь?
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Я считаю что стахановские методы работы...особенно при ответственном результате....не есть хорошо....
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ну если у них есть "надих", то пусть работают мне пофиг - не вижу никакой конспирологии, исходя из тех данных, что были ранее, кардинально уже ничего не должно меняться, или ты хочешь сказать, что результаты сильно будут отличаться?
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Нет не изменится...потому и непонятна такая спешка..прям к полуночи...
А что по твоему изменится если результаты обьявить завтра??
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ничего, так или иначе, или ты хочешь поговорить про нормированный\ненормированный рабочий день? не, мне их не жалко, они премии себе выпишут, пусть их бухгалтерию проверят, если ты к этому ведёшь
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То как я к этому отношусь я сказал выше...и мне абсолютно пох на их рабочий день..их премии..и их бухгалтерию....
Но раз ничего не меняется...то в чем смысл гнать лошадей к полуночи???
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ну так они решили, чего ты так волнуешься, ну поработают сегодня немного больше, завтра больше отдохнут, условно говоря. мне тоже пофиг, поэтому завершаю дискуссию на эту тему.
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Вот я и спрашиваю...а какова причина их этого решения....вот что мне интересно...
Ведь каждое действие оно чем то обусловлено....
Результаты не изменятся... в газете в полночь не опубликуют......для чего этот цирк?? Хотя если презЕдентом клоун...цирк в стране это уже само собой разумеется....тут ты прав....
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Это вытекает из всего тобою сказанного....
Так что увы и ах....раз разумного обьяснения этому нет...значит это клоунада....
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опять истерия зелебобиков: булаву, дайте мне булаву
а теперь: выборы, выборы, результаты..
такую же истерию устроили в Раде Жуля и Ляшко- выборы, выборы....
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обіцянка-цяцянка, а дурному-радість (укр. приказка)
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Так на него 10 уголовных дел завели. Как только нового генпрокурора назначат, Петю в международный розыск обьявят. Делает пластическую операцию, меняет пол.
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И все по заявам эталона честности и правдивости (для зебобиков)...рыга портнова....
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Пох....абсолютно пох....но желания зебобиков показательны....
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Неужели, если ЦИК объявит резы утром они будут не актуальны?
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У них совковый менталитет верноподанно лизать зады
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Зебоков аж трусит от нетерпения.....а это им лекарство..... они до полуночи спать не будут....
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А что изменится для Порошенко после обьявления результатов...по сравнению с днем до обьявления результатов..?? В чем угроза для него зебобики уже придумали или еще нет..??
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Порохоботы загадали желание и затаили дыхание а вдруг...Петя сделает Юлю...

И вдруг голос: "шо мої любі, всьо пропало?"
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А что изменилось бы по мнению зебобика если бы "сделали" йулю???
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А ты любитель в порохоботских анализах поковыряться?? Ты зебобик-капрофил..?? ЦВК обіцяє оголосити результати парламентських виборів до півночі - Цензор.НЕТ 2940
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И это говорит тот, кто три недели требовал анализы от Зе после первого тура.
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Вже і без аналізів зрозуміло - партія наріков.
ЦВК обіцяє оголосити результати парламентських виборів до півночі - Цензор.НЕТ 9942
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Как говорят в Одессе...это две большие разницы....а если вспомнить кто первый начал требовать анализы...то вообще...
Так что ты зебобик продолжай ковыряться в порохоботских анализах...вас таких любителей уже пятеро....
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Ооо, это имеет важное значение для науки опыт покажет как на вегетативное существование порохобота влияют внешние раздражители...это поможет в будущем выращивать овощи которые сами будуд сдирать с себя шкуру, шинковать кубиками и варить на медленном огне
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Это уже все уже есть в настоящем....эти овощи называются зебобики... ЦВК обіцяє оголосити результати парламентських виборів до півночі - Цензор.НЕТ 1298
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Порохоботики 24 августа переломный момент в истории Украины будет. Заработает новая ВР, и Пете полный пипец придет, заграница его не спасет, и там это чмо найдут.
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В его случае только зеленка...внутрь...внутремышечно...внутривенно....как угодно...но только зеленка поможет таким как он.... ЦВК обіцяє оголосити результати парламентських виборів до півночі - Цензор.НЕТ 2776
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