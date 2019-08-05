 Два комитета должны возглавить представители оппозиции, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

Об этом рассказала новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предложили лишь 20 комитетов, а еще два комитета предлагаем возглавить оппозиции. В частности комитет свободы слова. По нашему мнению, это является очень демократичным шагом, ведь оппозиция тоже должна иметь голос. И второй комитет будет заниматься правами меньшинств", - заявила Третьякова.

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