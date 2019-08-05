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 За отказ от службы в армии России получили приговор 17 крымчан

С начала 2019 года в оккупированном Россией Крыму было возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 — на рассмотрении", - сообщает КПГ.

Отмечается, что только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69.

Подчеркивается, что после оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

"Крымская правозащитная группа (КПГ) напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции", - отметили в КПГ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141374
 
 
 Топ комментарии
 
А почему Зеленский и Богдан не служили в нашей армии?
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Це за рік, того року було 23, нормальний відсоток, в вермахті відмовників менше було.
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Это не проценты - это в абсолютном выражении, т.е. 20 шт.
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Я розумію, з 19800 за 5 років, цього року відмовилось 20, інфа ні про що, може з релігійних причин.
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А в Україні за це деяким нічого не зробили🐸
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Да полностью согласен , что-то старшему сыну Пети за это ничего не было ( а ну если считать фото с ребенком в военной форме службой то конечно он служил ) и младшенький что-то не сильно рвется служить
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я с зеградантами принципиально не общаюсь, я их презираю.
впрочем, как и самого зеленого.
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Давай сначала ответь про отпрысков порохляди
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так тяжело ему в майке "раша" в украинской армии будет
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Он уже снял майку, у него теперь новый тренд,
тюльпаны в дупе.
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а могли партизанить в лесах тавриды...нэзрослось...
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Так это обычные косари, которые были и будут всегда. При чем тут политика?
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А почему Зеленский и Богдан не служили в нашей армии?
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патамушта кужугетович с ****** в никаких вайсках не атметились
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а остальным мужикам, которых на фронт призвали было когда.
Думается, что со временем на этих двоих подадут, таки, в суд за уклонение от воинской обязанности.
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Ну, остальные то мужики, сыновья, дочери, отцы, деды, матери, они же не имеют "талант" и не умеют играть одним местом на рояле перед московитами на курортах Греции и Турции.
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Рабінович служив, у "генерала Кумова".
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В психушке он ещё служил у "генерала Кумова".
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Призов на службу у так звану радянську, а по суті російську окупаційну армію громадян УНР був незаконним та злочинним. Те ж саме зараз відбувається на окупованих Росією територіях України. Пора вже якось зрозуміти, що відбувалося в Україні у 1921 - 1991 роках.
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И все из-за трусливого лысого ******-пастора.. За отказ от службы в армии России получили приговор 17 крымчан - Цензор.НЕТ 3315
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Можна було б туди піти служити з подальшою метою влаштувати яку-небудь славну диверсію. Проте московитська гебня дуже хитра - кримчани в їхній армії лише полотерами та посудомийками, до техніки не підпускають.
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Важко було кримчанам в Україні служити теріторіально у Криму, а зараз легко сраку свою морозити десь на Таймирі при мінус 50 град взимку)
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