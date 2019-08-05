 Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Маси Найем.



"Когда речь шла о сделке со следствием, следующим шагом должно было стать либо дополнительное подозрение, либо усиление подозрения [главе Херсонского облсовета Владиславу] Мангеру. Но этого не происходило. Я думал, что после сделки со следствием те, кто получили сроки, дадут больше информации и будут помогать расследованию. И таким образом Мангер будет иметь не только подозрение, но и обвинительный акт. И тогда его вина будет доказана, а дело пойдет в суд. Еще один вариант – могли появиться подозрения кому-то еще, кто должен предстать перед судом. Но так как ничего этого не произошло, можно сделать вывод, что прокуратура просто поставила родственников Кати перед фактом: либо вы это все подписываете, либо вообще не будет доказательств, что кто-то совершил заказное убийство. То есть кто исполнитель, понятно, а вот кто заказал – нет. А поставили родителей перед фактом сейчас только потому, что в первые дни после покушения полиция ничего не расследовала. Они саботировали дело. И никто не понес за это наказания", – подчеркнул Найем.

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Он отметил, что безнаказанность заказчиков убийства Гандзюк может привести к новым жертвам среди активистов.



"Дело саботировали, а родителей поставили перед фактом, что ничего не будут делать, если они не согласятся с приговором. В итоге за два месяца абсолютно ничего не поменялось. На данный момент в следствии есть куча ошибок, которые привели к тому, что Мангеру не продлили меру пресечения. По итогу мы имеем полностью разваленное дело. А обществу замылили глаза: мол, смотрите, есть обвиняемые и они сидят! То есть все остановилось на исполнителях. Но в том-то и проблема. Наказать нужно заказчика – того, кому это было нужно. А исполнители – это люди, которые нуждаются в деньгах, поэтому в любом случае будут идти на такие преступления. Тот, кто заказал активного гражданина Украины, должен нести ответственность. Иначе заказывать активистов будут и другие, кому они мешают. А наказать исполнителей – это как наказать нож за причастность к убийству. Но ведь есть человек, у которого были мотивы нанести этим ножом удар", – сказал адвокат.



По его словам, если новый генпрокурор не добьется результатов в расследовании дела Гандзюк, это будет означать, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко нет разницы.

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"Генеральному прокурору известно, кто заказчик убийства Гандзюк. И именно поэтому в Генпрокуратуре так вольно себя ведут. Представьте себе, если бы это дело, не дай бог, конечно, касалось бы сына главы ГПУ. Я уверен, что тогда все заткнули бы свои рты. И никто ни слова бы не сказал о ходе расследования, пока не задержали бы всех заказчиков. А так в прокуратуре четко знают заказчика, знают, кто и за что занес им деньги. И за эти средства они выполняют свою работу. Они надеются, что люди устали от этого дела и махнут на него рукой. Нет, так не будет. Это проблема, которая по наследству переходит к новому президенту. Можно ли еще довести дело до конца? Я думаю, можно. Главное – чтобы была политическая воля. Информацию можно собрать – было бы желание. Если придет новый генпрокурор и, скажем, недели через три дело будет стоять на том же месте, то между Порошенко и Зеленским нет никакой разницы", – резюмировал Найем.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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