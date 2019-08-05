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 Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает имя заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

 Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Маси Найем.

"Когда речь шла о сделке со следствием, следующим шагом должно было стать либо дополнительное подозрение, либо усиление подозрения [главе Херсонского облсовета Владиславу] Мангеру. Но этого не происходило. Я думал, что после сделки со следствием те, кто получили сроки, дадут больше информации и будут помогать расследованию. И таким образом Мангер будет иметь не только подозрение, но и обвинительный акт. И тогда его вина будет доказана, а дело пойдет в суд. Еще один вариант – могли появиться подозрения кому-то еще, кто должен предстать перед судом. Но так как ничего этого не произошло, можно сделать вывод, что прокуратура просто поставила родственников Кати перед фактом: либо вы это все подписываете, либо вообще не будет доказательств, что кто-то совершил заказное убийство. То есть кто исполнитель, понятно, а вот кто заказал – нет. А поставили родителей перед фактом сейчас только потому, что в первые дни после покушения полиция ничего не расследовала. Они саботировали дело. И никто не понес за это наказания", – подчеркнул Найем.

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Он отметил, что безнаказанность заказчиков убийства Гандзюк может привести к новым жертвам среди активистов.

"Дело саботировали, а родителей поставили перед фактом, что ничего не будут делать, если они не согласятся с приговором. В итоге за два месяца абсолютно ничего не поменялось. На данный момент в следствии есть куча ошибок, которые привели к тому, что Мангеру не продлили меру пресечения. По итогу мы имеем полностью разваленное дело. А обществу замылили глаза: мол, смотрите, есть обвиняемые и они сидят! То есть все остановилось на исполнителях. Но в том-то и проблема. Наказать нужно заказчика – того, кому это было нужно. А исполнители – это люди, которые нуждаются в деньгах, поэтому в любом случае будут идти на такие преступления. Тот, кто заказал активного гражданина Украины, должен нести ответственность. Иначе заказывать активистов будут и другие, кому они мешают. А наказать исполнителей – это как наказать нож за причастность к убийству. Но ведь есть человек, у которого были мотивы нанести этим ножом удар", – сказал адвокат.

По его словам, если новый генпрокурор не добьется результатов в расследовании дела Гандзюк, это будет означать, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко нет разницы.

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"Генеральному прокурору известно, кто заказчик убийства Гандзюк. И именно поэтому в Генпрокуратуре так вольно себя ведут. Представьте себе, если бы это дело, не дай бог, конечно, касалось бы сына главы ГПУ. Я уверен, что тогда все заткнули бы свои рты. И никто ни слова бы не сказал о ходе расследования, пока не задержали бы всех заказчиков. А так в прокуратуре четко знают заказчика, знают, кто и за что занес им деньги. И за эти средства они выполняют свою работу. Они надеются, что люди устали от этого дела и махнут на него рукой. Нет, так не будет. Это проблема, которая по наследству переходит к новому президенту. Можно ли еще довести дело до конца? Я думаю, можно. Главное – чтобы была политическая воля. Информацию можно собрать – было бы желание. Если придет новый генпрокурор и, скажем, недели через три дело будет стоять на том же месте, то между Порошенко и Зеленским нет никакой разницы", – резюмировал Найем.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141372
 
 
 Топ комментарии
 
вот вам и результаты реформ и кадровых назначений панамского педры
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не мешайте картавому бухать, он на работе.
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посмотрим,с каким шнобелем назначат нового генпрокурора...может у него еще больше будет,шоб дорожки качественно проходили .во всяком случае-прецеденты имеются,с увиливанием от анализов
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гы, т.е. ты согласен, шо пэтька изнасиловал Конституцию и назначил бухаря необразованного генпрокурором. Уже прогресс😀😀😀
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где ты это прочитал? Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3850в методичке?так то твои проблемы
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щаз признаёшь,шо оно никакое? и окромя личной печени оно не посадило...
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людина,яка не п'є або хвора,або падлюка Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3743
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У зрадоботы и агенты кремля!!!!!
Клоун луцик просто себе на пенсию собирает! Это видно по закрываемым делам!
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вот вам и результаты реформ и кадровых назначений панамского *****
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Луценко не знает , что такое совесть .
А всё остальное - вторично ...
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Знати, хто злочинець; і висунути йому підозру. а потім довести його вину в судді - різні речі... Особливо тоді, коли злочинець не "наслідив", бо команди давав усно, за виконані замовлення платив налом через посередника, тощо. І кому, як не Наємам, це знати...
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быдлу это непонятно...у них если есть подозрение-сразу должен быть расстрел.так дедаваивале Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3179
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Короче , отпустите Юрца в Мюнхен - пивца попить !
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Луценко одна з найбільших помилок Порошенко, це не та людина що здатна зламати систему, треба було Сакварелідзе класти.
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Только вопрос в том, что никто как то систему и не хотел ломать. Зачем???
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не дайте юГе бухать пару дней - расскажет за стопарь всё..
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Тю, секрет Полишинеля, понимаешь! Югик об этом давненько болтал, что знает. Шо теперь? Езжай Найем, к Югику. Литра два огненной воды прихвати. Сядьте,выпейте, закусите, о делах ваших скорбных покалякайте... Югик станет добгым и... гасскажет. Спросишь- всё ли расскажет? Всё-всё. Он- честный человек.
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Ты видел того Масика?))) Блин, я часов в 11 вечера его видел в Маке на ЖД. Стоял за мной в очереди. Он реально со стаканв свалится.
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То, что это дело мутно, было понятно сразу. То, что знали заказчика изначально, тоже. Тот слил исполнителей под гарантии безопасности. Не знаю, какие это гарантии и насколько они серьезны. Это подтверждает и сделка со следствием исполнителей. Потому, что им и за слив просто заплатили. Что касается нового Генпрокуратуру, я не удивлюсь, если ничего не поменяется.
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Да, он возможно и знает, но только что от этого изменится, где доказательства, свидетели???
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Осталось предоставить доказательства того, что Найем знает, что Луценко знает...
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"А исполнители - это люди, которые нуждаются в деньгах, поэтому в любом случае будут идти на такие преступления".
Не надо мерять людей по себе: на преступления ради денег идут только такие моральные уроды, как ты вместе со своим братцем- политическим проститутом. Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6095

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Маси, ты, лучше, расскажи, кто тебя, в Одессе, дерьмом облил - это интереснее...
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Херсонские активисты с первых дней писали, что это Мангер, уже весь Херсон и вся Украина знают что это Мангер, все понимают, что дело искусственно затягивают.,и ни фига не меняется за исключиением того, что один за найемов деалает себе пиар на этом деле, толоча как и остальные фигуранты воду в ступе.
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Картавый много чего знает, вот нормальному генпрокурору и расскажет
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ну и что , что ти запитал , тебя за язык никто не тянул , смотри за косяк ответишь Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 3940
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решили напугать картавого чилавэка,который с лёгкостью может присесть на любую бутылку,реинкарнацией бланка? Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5392 у вас неполучиццо...
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Самое печальное это говорит Найем это не брат того Найема тогда все сходится ни в коем случае не подумайте что Луценко ни при чем Короче одно йшло друге здыбало Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8215
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То , что с Луценко прокурор на букву х как бы было понятно с самого начала.
Но милиция, что уже не подчиняется Авакову? Или кое что перепало и ему, и он теперь молчит как в рот воды набрал-моя хата с краю, ничего не знаю!
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Найєм знає, що Луценко знає, що Наєм знає, що Луценко знає, що Найєм знає,...
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А кто заказал сломать брату челюсть в центре столицы?
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Ну если муся наем сказал...то точно знает....даже если и не знает..... Луценко знает имя заказчика убийства Гандзюк, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6438
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а у пропагандиста ДНР и РФ воспоминания о Викторе Павловиче Пшонке самые радостные-он жил сам и давал жить другим.
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Такой всезнайка пацан ах ах ах.Ну так в чём дело ? Клоун ищет нового ген прокурора.Вперёд !
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Вот интересно а кроме этого дела у нас в стране поймали хоть одного заказчика ? Подставы с алкашами неудовлетворенных(жён/мужей) не в счёт !?
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