 Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины

На своей странице в соцсети Владимир Арьев поделится опасениями, что бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ, "как следует из слов потенциального главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко", никто не собирается, передает Цензор.НЕТ.
"Британцы, эстонцы, латыши, литовцы, грузины, поляки, шведы готовы бороться, а новое большинство будущей украинской делегации - нет. Это все, что нужно знать о готовности новой власти противодействовать агрессору. Они готовы смириться с Россией в ПАСЕ, далее - с Россией в Крыму, за аннексию которого российские депутаты-члены ПАСЕ голосовали", - отметил Арьев.
Он предполагает, что политика новой делегации, большинство которой составят представители "Слуги народа", оставит в прошлом "твердую позицию Украины относительно своего суверенитета, территориальной целостности и противодействия агрессору".
"Они готовы принять и нарушение принципов Совета Европы. Наверное потому, что сами этих принципов не имеют. Это потом скажется на будущей позиции государства Украина на международных площадках. Слабаков там не уважают и те, кто еще стеснялся отдавать предпочтение выгоде перед ценностями, окончательно освободятся от всех моральных обязательств. Мораль умерла. Пришла конъюнктура. Такое наступает время", - резюмировал Арьев.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.
2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.........
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Ох, беда, беда...
стидатися - стыдиться ( рос.)
Так понятнее?
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Найчастіше моралізаторствує і навчає моралі той, хто її сам не дотримується.
Голослівні обвинувачення. Це і є мораль?
За денежные знаки ...
Мне абсолютно параллельны все эти личности, но только до тех пор, пока они не начинают сливать страну
Пройдет еще пару месяцев ( по-максимуму) и прозреют многие
А еще кто-то очень сильно получит по жопе
Серая масса опять отсидится на диване, а Украина потеряет лучших. СНОВА ?!
Извините.
Но ведь это именно то, чего я дико боюсь............
Это вам не арестованная кондитерская фабрика.....это бабки из бюджета паРаши...и не малые бабки....
А вот кинобизнес зебобика в паРаше это реальность...продажа прав на показ своей поделки янедкесу (запрещенному в Украине)....это реальность....причем продажа уже будучи презЕдентом...а не до того....
Год создания: 2019-й.
Количество серий: 16.
Телеканал: Россия-1.
Студия: Студия 95-й квартал.
https://www.vokrug.tv/product/show/svaty_7_sezon/
Так что увы и ах...данные в википедии устарели....
А вот вернули делегацию в РФ при Арьеве и компании. Результат работы Арьева и дегенератов типо Геращенко, Береза-Бляхер, Алёши Гончаренко на лио.
Внешняя политика - дело Президента!
И нех было Клоену по курортам шататься и с чиновниками ругаться, а надо было заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями!
А предпочел в Турции отдохнуть - устал очень?
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!
Якщо таких гумористів слухати, то виходить, що 5 років все було, а за два місяці все пропало.
Тобі вже, може, й знизили зарплату на ботофермі, але це не означає, що вона знижується повсюдно.
А де той мир, за який ти 'пять років боровся і бив себе копитом в груди? Де знищена корупція?
Де автостради? Що ж цей Зеленський цілих два місяці робив?
Хотя, это вовсе не значит, что там наступил мир и дальше будет одна Божья благодать.
Что бы это сказать, не надо было СРОЧНО ездить по несколько часов переговоры секретные вести.
А достаточно было позвонить.
А потом Клоун еще месяц СКРЫВАЛ результаты этих переговоров.
Радостно улыбаясь твой Клоун говорил, что "встреча прошла хорошо и все остались довольны".
Это растиражировали на всех Зе-каналах.
Макрон сказал, что "идут консультации"!
Ни о каком "окончательном решении" он НЕ СКАЗАЛ.
А потом, через месяц, Зеля заявляет "все было решено давно до встречи".
Меркель та Макрон ВЖИВУ поспілкувались з зе і після того вирішили ,
що тягнути " мазу " за таку країну , котра вибрала собі в президенти дилетанта клоуна
вони більше не будеть ! Тому і прийняли рішення про повернення московії в ПАРЄ !
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Міжнародний паспорт Нансена, - знаю.
А шо таке "паспорт Пороха"? Який у нього статус, і де використовується?
А вот вернули делегацию в РФ при Арьеве и компании. Результат работы Арьева и дегенератов типо Геращенко, Береза-Бляхер, Алёши Гончаренко на лицо.
Санкции ввели тогда, когда Порошенко в ПАСЕ тряс кацапскими паспортами и обломками автобуса.
А вернули кацапов в ПАСЕ, когда твой Зе-Клоун загорал в Турции.
27 июня, Парламентская Аассамблея Совета Европы в результате голосования объявила о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против козломордых. Это результат работы тех, кого вы обозвали "дегенератами".
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!
россия нынче старший брат.. или братан...))) на ваш, зебенята, выбор
вы ведь за это голосовали..))))))))
*Називається ..*в пролеті * !
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!???......