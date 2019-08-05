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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Арьев (574) ПАСЕ (1427) Россия (73511)

 Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев высказался относительно новой украинской делегации.

На своей странице в соцсети Владимир Арьев поделится опасениями, что бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ, "как следует из слов потенциального главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко", никто не собирается, передает Цензор.НЕТ.

"Британцы, эстонцы, латыши, литовцы, грузины, поляки, шведы готовы бороться, а новое большинство будущей украинской делегации - нет. Это все, что нужно знать о готовности новой власти противодействовать агрессору. Они готовы смириться с Россией в ПАСЕ, далее - с Россией в Крыму, за аннексию которого российские депутаты-члены ПАСЕ голосовали", - отметил Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев

Он предполагает, что политика новой делегации, большинство которой составят представители "Слуги народа", оставит в прошлом "твердую позицию Украины относительно своего суверенитета, территориальной целостности и противодействия агрессору".

"Они готовы принять и нарушение принципов Совета Европы. Наверное потому, что сами этих принципов не имеют. Это потом скажется на будущей позиции государства Украина на международных площадках. Слабаков там не уважают и те, кто еще стеснялся отдавать предпочтение выгоде перед ценностями, окончательно освободятся от всех моральных обязательств. Мораль умерла. Пришла конъюнктура. Такое наступает время", - резюмировал Арьев.

Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины 01

Также читайте: Высока вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, - Береза

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о ситуации в ПАСЕ: Яркое начало эпохи примирения с РФ. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141371
 
   
 Топ комментарии
 
При таком президенте это верно на 100%
Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины - Цензор.НЕТ 8008
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Разве это важно? Там зебилам запустили сватов. А потом будет, как на Донбассе - какая разница какой флаг висит, лишь бы сиюминутно подачку кинули...
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У зебобика в паРаше кинобизнес процветает...он в сторону паРаши и тявкнуть боится....
Это вам не арестованная кондитерская фабрика.....это бабки из бюджета паРаши...и не малые бабки....
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як п'яний ксьондз казав..не амінь а ..""здець
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Не оттащишь от корыта. А до майдана были простыми бомжами, за 5 лет дома, машины, деньги.
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.........

.
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"Британцы, эстонцы, латыши, литовцы, грузины, поляки, шведы готовы бороться, а новое большинство будущей украинской делегации - нет. Источник: https://censor.net.ua/n3141371
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Ну это только предположения. Нужно смотреть на их работу по факту. Если так будут работать то не долго, Украине не нужны депутаты, работающие на РФ, то есть предатели, которым место только в тюрьме..
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Картина маслом - защищайте меня все, бо сама я стыдаюся?
Ох, беда, беда...
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Відповідаю українською з перекладом :
стидатися - стыдиться ( рос.)
Так понятнее?
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Разве это важно? Там зебилам запустили сватов. А потом будет, как на Донбассе - какая разница какой флаг висит, лишь бы сиюминутно подачку кинули...
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В пору снимать новый сериал для зебилов " Все зубы *********** зеленского" . Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України - Цензор.НЕТ 8173
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отдавать предпочтение выгоде перед ценностями, окончательно освободятся от всех моральных обязательств. Мораль умерла. Источник: https://censor.net.ua/n3141371
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Найчастіше моралізаторствує і навчає моралі той, хто її сам не дотримується.
Голослівні обвинувачення. Це і є мораль?
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Арьев - тот ещё борцун !
За денежные знаки ...
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А если забыть про Арьева, но помнить про УКРАИНУ?!
Мне абсолютно параллельны все эти личности, но только до тех пор, пока они не начинают сливать страну
Пройдет еще пару месяцев ( по-максимуму) и прозреют многие
А еще кто-то очень сильно получит по жопе
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Для того, что бы прозреть нужен либо Христос, либо зачатки интеллекта. В случае с серой массой проголосовавших за фигляра без диплома клоуна, Христос является наиболее вероятным для их прозрения.
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Это значит - опять страна пойдет через крест распятия?
Серая масса опять отсидится на диване, а Украина потеряет лучших. СНОВА ?! Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України - Цензор.НЕТ 9329
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Как же НЕ ХОЧЕТСЯ ставить "лайк"(((
Извините.
Но ведь это именно то, чего я дико боюсь............
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Я вас понимаю. И рад за вас. рад в том, что вы не хотите ставить лайк. Это правильно. Это говорит о том, что вы мыслящий человек. Приведу один пример. Году в 1997-1998, точно не помню, звонит мне один товарисчь, из бывших замполитов. Звонит 26 апреля. Я, говори, тебя поздравляю с праздником. Как участника ликвидации аварии на ЧАЭС. Ну, вы поняли, какой у меня был ему ответ. Более оно мне не звонило.
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Центроболт. К сведению. Х**ло подписал закон, согласно которому " предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел: с 60 до 65 лет для генерал-лейтенантов и генерал-майоров, с 55 до 60 лет - для полковников, и до 55 лет - для майоров и подполковников". - Росбалт.
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У зебобика в паРаше кинобизнес процветает...он в сторону паРаши и тявкнуть боится....
Это вам не арестованная кондитерская фабрика.....это бабки из бюджета паРаши...и не малые бабки....
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А ты съешь липецкую шоколадку - успокаивает ...
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Меня и киевская устроит....к тому же липецкой не существует в природе с 2016-го года.....
А вот кинобизнес зебобика в паРаше это реальность...продажа прав на показ своей поделки янедкесу (запрещенному в Украине)....это реальность....причем продажа уже будучи презЕдентом...а не до того....
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В «Студії 95 квартал» відреагували на купівлю російською інтернет-компанією прав на показ серіалу і заявили, що не продавали права на інтернет-трансляцію серіалу, а його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.«Міжнародною дистрибуцією серіалу «Слуга народу» та ще кількох проектів, вироблених студією «Квартал 95», зокрема «Розсміши коміка», «Розсміши коміка. Діти», займається компанія Eccho Rights»А вот петина фабрика продолжала работать еще 3 года с начала войны, в самые кровавые года, платя миллиарды в бюджет врага.
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Факт есть факт....поделка зебобика была продана яндексу...а через кого она была продана...то уже не имеет значения....без согласия зебока и компании она не могла быть продана.....
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А что компания 95-й квартал говорит по поводу сьемок фильмов в паРаше?? В частности сватов?? И сколько она налогов в паРаше платит???
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В 2012 году был снят шестой сезон телесериала, который должен был стать последним[6][7]. Однако, спустя три года создатели проекта заявили, что сценарий седьмого сезона находится в разработке. Позже, авторы заявили о готовности сценария, но съёмки седьмого сезона были отложены из-за политической ситуации на Украине[8], и запрета въезда на территорию Украиныроссийским актёрам.В 2017 году создатели сериала заявила о старте съёмок седьмого сезона. Съёмки нового сезона прошли в Белоруссии и Грузии. После того как было отснято пять новых серий, съёмки проекта были приостановлены из-за запрета телесериала к показу на территории Украины. На данный момент отснято пять серий нового сезона. Производство сериала приостановлено.
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Сериал "Сваты-7".

Год создания: 2019-й.
Количество серий: 16.
Телеканал: Россия-1.
Студия: Студия 95-й квартал.
https://www.vokrug.tv/product/show/svaty_7_sezon/


Так что увы и ах...данные в википедии устарели....
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Міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights, а Рошеном керували Ротшильди, в чому різниця, або обидва праві, або обидва неправі?
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да вот ищу везде (а так хочется, прям аж не могу) а найти не удается. может поможеш? хоть фотку. но чтобы липецкую. слюнки уже текут
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Лично делегаты чувствуют себя весьма не плохо ...
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Украинское общество должно тогда дать оценку и выйти на протесты. Иначе вонь к комментариях равна нолю. Значит и нам пох, если активно не протестуем.
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ватный мордвин,инфа только поступила,реакция не может быть мгновенной,нужно какое то время,все будет,чебу рашка драная,все больше ниже пояса...
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ПАСЕ ввело санкции против делегации РФ в начале 2014, когда Арьев с командой дегенератов еще не были выбраны в Раду и не было их в ПАСЕ.
А вот вернули делегацию в РФ при Арьеве и компании. Результат работы Арьева и дегенератов типо Геращенко, Береза-Бляхер, Алёши Гончаренко на лио.
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Арьев сам все профукал, а теперь говорит о том что собираются делать другие люди.
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Не скули зе-бил!
Внешняя политика - дело Президента!
И нех было Клоену по курортам шататься и с чиновниками ругаться, а надо было заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями!
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санкции не нужны ни Коломойскому, ни Путину. "Внутренний гражданский конфликт", - Коломойский о войне на Донбассе./Путин умный человек. Можно договориться" Б. Шефир/ Б. Шефир: " русский рынок для нас откроется" /Снятие экономической блокады ОРДЛО : Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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А чем торговлей страной Порося отличается от такого же торговца, как и Беня+Зеля????
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раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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А тем, что от перестановки мест слагаемых писец твоей параши неизбежен. Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України - Цензор.НЕТ 9403
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Не знаю.. Если бы я был видным депутатом ПАСЕ одной из европейских стран я бы сказал украинской делегации- *либо крестик снять либо трусы одеть*! Если люди требуют вводить санкции против страны которую они называют агрессором так прекратите сначала сами активную торговлю с этим агрессором! А потом уже от других что то требуйте! Цирк!
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"активную торговлю" - это как? Прекратить покупать топливо для АЭС? И что дальше, сидеть при свечах?
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Только почему то этот борец как то молчит, что на решающее голосование не поехала треть украинской делегации. Что касается ПАСЕ. А к чему привели санкции, в ПАСЕ, в экономике, ещё где? К чему пр вёл безальтернативный Минск???? Результаты на уровне плинтуса....
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А чего твой Клоун не поехал?!
А предпочел в Турции отдохнуть - устал очень?
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Три месяца презеденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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Чтож ты так врешь то. Обстрелов в разы меньше, петиных дружков прижимают потихоньку, гривна укрепилась, цена на газ упал на 27%, ЗВР в мае 19,4 а в июне уже 20,6
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Ти , зебіл, мабуть артист 95 кварталу. Одразу видно що любиш людей смішити. Де мир, де знищена корупція, де пенсії і зарплати, де дороги, клоун смішний?
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А по фактам есть что возразить? Вам за 2 месяца подавай мир, уничтожение коррупции и дороги, клоун смешной это ты.
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Це ти мабуть артист-невдаха з порошенківської ботоферми.
Якщо таких гумористів слухати, то виходить, що 5 років все було, а за два місяці все пропало.
Тобі вже, може, й знизили зарплату на ботофермі, але це не означає, що вона знижується повсюдно.
А де той мир, за який ти 'пять років боровся і бив себе копитом в груди? Де знищена корупція?
Де автостради? Що ж цей Зеленський цілих два місяці робив?
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Работа у него такая.. на то он и порохобот чтоб врать.
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Ну, о скором снижении цены на газ было известно еще весной - будем объективными. Обстрелов меньше, но число убитых и раненых украинских солдат практически не уменьшается. Конечно, и до сих нет ответа, почему власть допустила выход "группы Гиркина" из Славянска и захват летом 2014 Донецка...Но нет никаких гарантий, что сегодняшняя власть не повторит чего-то похожего, гипотетически говоря.
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Конрад, открой форточку - известно было о грядущих повышениях цен и тарифов до достижения ими рыночных европейских показателей. Твои заявления о числе убитых, которое якобы не уменьшается, носят бредовый характер. Это легко доказать.
Хотя, это вовсе не значит, что там наступил мир и дальше будет одна Божья благодать.
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Газ подешевел во всем мире вообщето. Или вы зебилы считаете что это заслуга вашего наркомана?
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Откуда инфа о мировых ценах на газ. Наверно, захват Ираном очередного танкера способствует снижению цен.
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Пусть Арьев готовит сухари....
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Это очевидное паразитирование на патриотической теме.Решение о возвращении рашки в пасе было принято ДО избрания Зеленского.Решение о продвижении северного потока,очевидно,никак не зависело от "борцунов".Но, "вот мы боролись,а они..."
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ЛОЖЬ. Зеленский ездил к Макрону и Меркель ПЕРЕД голосованием!
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И что, ему сказали что все уже решено. Голосование министров ЕС было намного раньше.
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Сними ЛАПШУ с ушей! - ДУМАЙ!
Что бы это сказать, не надо было СРОЧНО ездить по несколько часов переговоры секретные вести.
А достаточно было позвонить.
А потом Клоун еще месяц СКРЫВАЛ результаты этих переговоров.
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Не ври, он сказу сказал что переубедить Макрона неполучилось.
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Ты врешь!
Радостно улыбаясь твой Клоун говорил, что "встреча прошла хорошо и все остались довольны".
Это растиражировали на всех Зе-каналах.
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Ну так ПРОЧТИ:
Макрон сказал, что "идут консультации"!
Ни о каком "окончательном решении" он НЕ СКАЗАЛ.
А потом, через месяц, Зеля заявляет "все было решено давно до встречи".
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Не розказуйте КАЗКИ !
Меркель та Макрон ВЖИВУ поспілкувались з зе і після того вирішили ,
що тягнути " мазу " за таку країну , котра вибрала собі в президенти дилетанта клоуна
вони більше не будеть ! Тому і прийняли рішення про повернення московії в ПАРЄ !
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Вы прослушали спич Чрезвычайного и полномочного посла , который до избрания в Верховный совет был просто журналистом.
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...у пети. И понятен его срач.
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бо слуги нагода на самом деле стгажи галактики...
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Как и Украине без Барыги.
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Ну ***, всё ты обо всех и обо всём знаешь толстомордый! Ну никак, никто и никогда, кроме тебя хероического. Просрали вы вместе с вашим кнуром шоколадным уважение и сочувствие зарубежных друзей и партнёров. Вас даже Далечка - лучший друг Украины чуть не на коленях просила наводить порядок в стране, а не тырыть всё что под руку попадается.
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Зєфани,чому ви шукаєте роботу в Польщі та ще й з паспортом від Пороха? Епоха бідності вже закінчилася.РобінГуд при владі.
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з паспортом від Пороха
*********
Міжнародний паспорт Нансена, - знаю.
А шо таке "паспорт Пороха"? Який у нього статус, і де використовується?

Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України - Цензор.НЕТ 4794
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Це цілком очевидно. Зелена пліснява йшла до влади щоб робити льготи для бізнесу Бені і загравати з *****. Ніхто проти **** перти не буде. Для цього треба мати яйця як у Пороха , а не червоні труселя як у Членограя.
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ПАСЕ ввело санкции против делегации РФ в начале 2014, когда Арьев с командой дегенератов еще не были выбраны в Раду и не было их в ПАСЕ.
А вот вернули делегацию в РФ при Арьеве и компании. Результат работы Арьева и дегенератов типо Геращенко, Береза-Бляхер, Алёши Гончаренко на лицо.
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За вгешнюю политику отвечае ПРЕЗИДЕНТ!
Санкции ввели тогда, когда Порошенко в ПАСЕ тряс кацапскими паспортами и обломками автобуса.
А вернули кацапов в ПАСЕ, когда твой Зе-Клоун загорал в Турции.
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"....Результат работы Арьева и дегенератов типо Геращенко, Береза-Бляхер, Алёши Гончаренко на лицо."

27 июня, Парламентская Аассамблея Совета Европы в результате голосования объявила о продлении до 31 января 2020 года секторальных, экономических санкций против козломордых. Это результат работы тех, кого вы обозвали "дегенератами".
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Три месяца преЗЕденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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Если это правда, то Зеленский за ЭТО будет отвечать и перед Законом и перед людьми.
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При таком "президенте" это даже и не удивительно.
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Дык там украинская делегация чудила. Европейцы не поняли такого креатива
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а зачем "Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ"????
россия нынче старший брат.. или братан...))) на ваш, зебенята, выбор
вы ведь за это голосовали..))))))))
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Конечно не собираются, ведь Москва это кукловоды команды ЗЕ
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Арьев 5 лет так боролся за санкции, что отъел ряху, которая не влазит в телевизор Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України - Цензор.НЕТ 8706 теперь будет худеть
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..Ображаються ПЕСики що не вони тепер *на коні * ..
*Називається ..*в пролеті * !
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Так мы поняли ЗЕбилтяник что ты за Рашку топишь козломордый
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!???......
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Экономику резко поднять не получится, поэтому новой власти важно начать ломать коррупционную систему, причем как раз резко, чтобы люди быстро увидели результат, чтобы пришло понимание - страна меняется, а не цвет фасада. Тогда экономические темы, хоть и могут быть болезненными, не станут преобладать. Курс гривны сейчас укрепился, но к осени, концу года начнет просаживаться, это обычные сезонные реалии - летом страна много экспортирует и мало импортирует, приток валюты больше, во второй половине года экспорт уменьшается, а импорт растет - начинается отток валюты. Есть вызовы с транзитом газа, импортом нефти. Так чтобы оп, и сразу экономика взлетела, предпосылок нет, но если начать избавляться от коррупционных сорняков, очень скоро поле станет давать больше урожая. У нас же сейчас бюджет напоминает дырявое ведро. Даже если в него начать лить больше воды (поступлений денег), эффекта мало, ведь и утекать будет больше. Поэтому первая задача - начать быстро залатать дыры (избавиться от коррупции), и не допускать открытия новых. А то бывает, приходит власть, пару дыр для показухи залатали, и тут же в 2 раза больше новых продырявили.
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За ЗЕбилов всех держишь ?? Ламать кто будет - Богданчик сепар аферист, а може Шефир, или нет постой... наверно Бабломойский, или Разумков?? Ты мне щас хочешь сказать шо эта шобла тёртых бандюков, воров и сепаров будет страну поднимать)))
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А ведь при Порошенко такой муйни как при "Шаурмене" не было...
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Это мелочь, только начало. Это надо быть ЗЕбилом шоб поверить в то шо эта ЗЕклика с такими сепарами бандитами как Портнов, Богданчик, Разумков, Шефир, Бабломойский, Комарницкий, Дубинин будет работать на благо Украины. Одна откровенная даже не прячущаяся сепарня, за которую радостно проголосовало 73% хохлов - малороссов врагов Украины. Щас когда Рада работать начнёт Портнов с Шефиром, Богданчиком и Разумковым уже по полной развернут прокремлёвскую деятельность. Вангую шо сразу начнут править языковой закон, ессно не в пользу украинского.
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