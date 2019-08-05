 Освобождение украинских политзаключенных станет одной из тем обсуждения во время визита Зеленского в Турцию, - Чубаров

Об этом 5 августа изданию Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса крамскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе визита будет обговариваться очень широкий круг вопросов: начитанная от взаимодействий в военной сфере и завершая сотрудничеством в вопросах освобождении политзаключенных, обеспечения прав человека на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь, что Украина будет в этом получать поддержку турецкого государства на всех международных площадках", - сказал Чубаров.

По его словам, Турция продолжает быть стратегическим союзником Украины.

"То, что Турция в числе стран, куда совершаются первые визиты новоизбранного президента, говорит о том, что она продолжает рассматривается Украиной как близкий стратегический партнер и союзник. Это определенно неизменная позиция Турции в отношении территориальной целостности украинского государства: непризнание аннексии Крыма и поддержка крымскотатарского народа и его сопротивления российской оккупации", - добавил Чубаров.

Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В поездке президента примет участие национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.