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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2374) освобождение (303) Турция (2111) Чубаров (766) политзаключенные (1248)

 Освобождение украинских политзаключенных станет одной из тем обсуждения во время визита Зеленского в Турцию, - Чубаров

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику поднимут вопрос об освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых на территории России и оккупированного Крыма.

Об этом 5 августа изданию Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса крамскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе визита будет обговариваться очень широкий круг вопросов: начитанная от взаимодействий в военной сфере и завершая сотрудничеством в вопросах освобождении политзаключенных, обеспечения прав человека на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь, что Украина будет в этом получать поддержку турецкого государства на всех международных площадках", - сказал Чубаров.

По его словам, Турция продолжает быть стратегическим союзником Украины.

"То, что Турция в числе стран, куда совершаются первые визиты новоизбранного президента, говорит о том, что она продолжает рассматривается Украиной как близкий стратегический партнер и союзник. Это определенно неизменная позиция Турции в отношении территориальной целостности украинского государства: непризнание аннексии Крыма и поддержка крымскотатарского народа и его сопротивления российской оккупации", - добавил Чубаров.

Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В поездке президента примет участие национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Источник: https://censor.net.ua/n3141370
 
 
 Топ комментарии
 
Да, в Мармарисі, Анталії, Бодрумі, з Трускавця переїхали.
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Ердоган бачить хто із ху, тому із Зеленським він буде розмовляти як з дитиною. Інша мова, що саме Чубарова турбує доля заручників на росії.
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Три месяца преЗЕденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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Єрдогану..пофіг як і всім..Єрдоган он війнушку бавиться
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Єрдогану треба було на переговори "Роксоляну" відіслати..
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В Турции есть украинские политзаключенные?
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Да, в Мармарисі, Анталії, Бодрумі, з Трускавця переїхали.
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Интересно, а богдана ЗЕльцман с собой возьмет?
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Ердоган бачить хто із ху, тому із Зеленським він буде розмовляти як з дитиною. Інша мова, що саме Чубарова турбує доля заручників на росії.
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Меньше бздехайте, а лучше кулаки держите за наших в мордоре
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я триста лет назад объяснял,шо эрдоган зто тоже *****,просто обрезанное по другому обряду...заберите матрёшки у чубарова...
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Три месяца преЗЕденства Зеленского:
Полный ПРОВАЛ внешней политики!
Полная ОСТАНОВКА модернизации армии!
Прекращения огня НЕТ, возврата заложников НЕТ, коррупция процветает, тарифы растут, бюджет тает, ЗВР пустеет.
...
ЗЕ-БИЛЫ - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!

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О-о-о ще один "лідер" намалювалось................ Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров - Цензор.НЕТ 285
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Ну як намалювався, кримський депутат ще з 1994 року, тебе хоч депутатом сільради колись обирали?
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