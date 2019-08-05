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 Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС

Молдова ускоряет переговоры с Украиной о перспективе получения газа из украинской транспортной системы, чтобы избежать возможных перебоев с поставками зимой, если Россия и Украина не достигнут нового соглашения о транзите газа до 31 декабря 2019 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  пишет Interfax Global Energy Services.

В настоящее время Молдова получает почти 3 млрд кубометров газа в год (почти 99% своего потребления) из России по трансбалканскому коридору, который идет через Украину.

Планировалось, что снизить зависимость от российского газа Молдова сможет с помощью интерконнектора Румыния-Молдова мощностью 1,5 млрд кубометров газа в год, который должен был быть построен к декабрю текущего года, но его строительство задерживается минимум до середины 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова могла бы покупать реверсный газ у Украины, - премьер Санду

На слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна рассматривает возможность получения газа из Украины. Так, соответствующие операторы газотранспортных систем стран - "Укртрансгаз" и "Молдавтрансгаз" - ведут переговоры по соглашению, которое будет охватывать зиму 2019/2020 годов и продлится до тех пор, пока не будет готов интерконнектор Румыния-Молдова.

В июне "Укртрансгаз" предложил поставлять газ в Молдову из украинской транспортной системы. Генеральный директор НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также заявил на прошлой неделе, что "Нафтогаз" ведет переговоры с Молдовой о том, чтобы последняя арендовала мощности в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

В последние месяцы Украина увеличила мощность своих подземных хранилищ, которые состоят из 11 подземных хранилищ общей емкостью 31 млрд куб. В марте этого года "Укртрансгаз" объявил о намерении продать 12 млрд кубометров газа из ПХГ на рынки Центральной и Восточной Европы в случае прекращения поставок газа из России.

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"Украина пытается стать центром хранения газа для (восточноевропейского) региона, и Молдова может стать пилотным проектом", - сказал Interfax Global Energy Services Денис Ценуса, ассоциированный эксперт по энергетической безопасности в молдовском аналитическом центре Expert-Grup .

Запасы газа, хранящиеся в Украине, могут легко обеспечить небольшой рынок, такой как Молдова, который потребляет 1,5 млрд кубометров в год. Однако эта цифра не учитывает отколовшуюся территорию Приднестровья, которую российская монополия "Газпром" поставляет около 2 млрд куб. в / год, а счет оплачивает центральное правительство Молдовы.

В прошлом году министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич заявлял, что новый контракт с "Газпромом" не будет обсуждаться до завершения строительства интерконнектора Румыния-Молдова, что позволило бы Кишиневу торговаться о более низкой цене поставок газа. Однако задержка с присоединением вынудила Молдову изменить свою позицию.

Ввиду зависимости Молдовы от поставок российского газа страна зависит от исхода трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии. Молдова также является транзитной страной для российского газа, который идет дальше в Европу. Страна может потенциально потерять $50-60 млн в год доходов, полученных от транзита газа по трансбалканскому коридору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граница с РФ и Молдовой усилена современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля, - ГПСУ. ФОТО

Киев и Кишинев надеются, что поставки газа могут пойти по реверсу трансбалканского коридора в точке соединения Isaccea 1 между Молдовой и Румынией. Этот проект, определенный Евросоюзом как проект общего интереса, предполагает поставку реверсом 1,5 млрд кубометров румынского газа в Молдову и Украину с начала 2020 года.

Однако участок Negru Voda-Isaccea - сегмент трансбалканского газопровода, который идет от румыно-болгарской границы до румыно-молдовской границы, еще не работает полностью в соответствии с европейскими правилами по доступу третьих сторон.

Хотя срок контракта румынской ТSO Transgaz с "Газпромом" на поставки через этот участок истек в 2016 году, "Газпром" де-факто остается единственным поставщиком.

В 2018 году "Газпром" поставил в Румынию 1,32 млрд кубометров газа, в Молдову - 2,9 млрд куб. м газа.

Также читайте: В "Газпроме" заявили, что Киев не успевает подписать новый договор о транзите газа по законодательству ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3141369
 
   
 Топ комментарии
 
А нехай об этом международный террорист Невзоров думает . Это же он там в Приднестровье бегал .
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Тоді і Суворова треба таким вважати, він теж по Швейцаріям чогось бігав.А в ПМР багато хто бігав, і УНА УНСО з Гиркиним на одному боці були.
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Молдова зрозуміло, а чим ПМР буде грітись?
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А нехай об этом международный террорист Невзоров думает . Это же он там в Приднестровье бегал .
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Тоді і Суворова треба таким вважати, він теж по Швейцаріям чогось бігав.А в ПМР багато хто бігав, і УНА УНСО з Гиркиним на одному боці були.
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Это не я придумал , это такие правила в Мире . Бегаешь по своей стране с оружием и террорезируешь население - значит террорист . Если бегаешь в чужой стране - значит международный террорист .
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Є докази перебування Невзорова саме зі зброєю? Прокурори Гааги чекають на вас.
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Не , нема . Но я знаю , шо с оружием он бегал . И никакой сраный прокурор с Гааги меня не ждет . Тот прокурор , с нетерпением ждет окончания рабочего дня , шоб можно было упасть на диван пузом кверху и включить зомбоящик .
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Політичні погляди з часом міняються, а от його інтелекту я заздрю якщо чесно.
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" Політичні погляди з часом міняються "

Это не отменяет приговора . А в Прибалтике он шо делал ? А - ааа ? А почему ему туда дорога закрыта ? Потому , шо он - международный террорист .

" а от його інтелекту я заздрю якщо чесно."

бука , я от тебя другого и не ожидал Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 5708
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Найди и посмотри суждения Невзорова о московской церкви и томосе.
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Хоспади , вы все мабуть с дуба высокого попадали ? Та ваш Невзоров раза 3-4 открыто вам заявлял , шо он наемник и бесплатно низашо топить не будет . Какие суждения *** ? Ему пришел заказ , заказ оплатили и ваш Невзоров зачитал методичку . А вы думали , шо он хфилософфф ? Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 8975
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Нет.Я так не думал. Я думаю что Куприк хфилософфф.
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Куприк - кремлевский агент , шо работает за пригоженский стекломой . По праздникам - боярка . Как тебе такой зашквар ?
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А Куприк не бегал в начале 90-х в составе УНА УНСО по Молдове?!
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Канешно нет . Мама учила Куприка , шо так делать нехорошо и противозаконно лезть в чужой огород .
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Я этого ТОЧНО, не знаю. Но видел,в то время,многих в шароварах и с ******* на поясе,на вокзале в Одессе,-ждали дизель к нам.
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Я очень рад за вас . И в вашу честь , через полчасика схожу и слопаю пирожок с картоплей .
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Якби ти мене в чомусь підтримав, я б пішов до лікаря.
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Это не новость для меня . Люди как правило не в состоянии сломать свои стереотипы . Будут упираться рогом до последнего , даже во вред самому себе . бука , это скучно . Лучше топи за Невзорова , а я поржу тихесенько в сторонке Молдова ускоряет переговоры по получению газа из украинской ГТС - Цензор.НЕТ 788
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то ми як молдова - постачайємо воду в лугандон, а свєт за борги відключают нашим військовим
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Угу Щаз, выкусите а не газ вам. Нам бы своего хватило если ********* отключит среди зимы. Отрезайте свою приднезтровскую молодую резпублику от пуповины и замерзните вместе с ними.
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Правильно. Зачем строить свой газодукт из Румынии? Лучше у Вас отбирать газ,который может быть,Вам очень понадобится,ну и в случае чего,попадать в сложную ситуацию вместе с Вами,на потеху некоторых! А у нас,тот прокурор по фамилии Робу,оказался фином,кумы Андрея Нэстасе,который голосовал в ПАСЕ за возвращение рфии.А ведь как кричали-"Поставим прокурора из Европы!".Поставили,и не то что из Европы,-вообще прямо из Молдовы! Не ленитесь,найдите в интернете фото нашего прокурора,и я Вам гарантирую -Вы точно вспомните Ламброзо!
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Все нормально Деда, ми вже маємо своїх 16 млрд і качнути ще три для вас не проблема.
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Дело не в этом. Дело в том,что раз уж делаешь какое-то дело,-то делать надо ХОРОШО! Ведь все ровно же делаешь-что хорошо,что плохо.Лучше уж делать хорошо!
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