 Зеленский пообщался по телефону с Джонсоном о межгосударственных отношениях Украины и Великобритании

Об этом сообщается на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора в понедельник Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент выразил благодарность за помощь Украине в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Речь шла также о дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

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