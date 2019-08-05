EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  1416  90
Все про:Великобритания (2180) Зеленский (2374) Джонсон_Борис (115)

 Зеленский пообщался по телефону с Джонсоном о межгосударственных отношениях Украины и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений.

Об этом сообщается на официальном сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора в понедельник Зеленский поздравил Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании и поблагодарил британское правительство за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент выразил благодарность за помощь Украине в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Речь шла также о дальнейшем развитии украинской-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Борис Джонсон официально стал новым главой правительства Великобритании

Источник: https://censor.net.ua/n3141365
 
   
 Топ комментарии
 
Тоесть ты, свинособака, считаешь что лучше меня живешь?)))) чушка ты вонючая,да на твою свинособачью недострану не обращали внимания, и давали вам заниматься разбоем, пока Украина вас не опустила на весь мир -вот это тебя и бесит, мокша
 показать весь комментарий
 
Текст к Вашему фото:
- Боже, а где Богдан?!!! В туалет ушёл?!... А если меня, сейчас, что-то спросят?! А я не знаю, что говорить!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а почему россиянам за бугром плюют вслед??
 показать весь комментарий
 
 
Тоесть ты, свинособака, считаешь что лучше меня живешь?)))) чушка ты вонючая,да на твою свинособачью недострану не обращали внимания, и давали вам заниматься разбоем, пока Украина вас не опустила на весь мир -вот это тебя и бесит, мокша
 показать весь комментарий
 
 
Слушай, зебил, если ты нищеброд, который не может заплатить за воду, а всех кто может платить считаешь олигархами, к тому же подкацапник -в общем, иди мимо лучше)
 показать весь комментарий
 
 
Вона, ще дуже ввічливо і шанобливо розмовляє з свинособаками.
 показать весь комментарий
 
 
Та той факт, що ви - збіговисько ідіотів, я вже зрозумів.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, если бы не ненависть к России, кто нибудь обратил бы внимание к стране третьего мира с уровнем жизни ниже среднеафриканского?
***********
Нєнавість к расіі, гаваріш? Тараканов нєльзя нєнавідєть, - іх нада просто пріхлопнуть тапком.


 показать весь комментарий
 
 
Кацапи ненавидять найбільше тих, кому зробили найбільше зла.

 показать весь комментарий
 
 
Така собі держава у смартфоні: замість електронних листів Офіс Зеленського приймає тепер лише паперові http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/95639/Taka_sobi_derzhava_u_smartfoni_zamist_jelektronnyh
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Второй раз зебобик поздравил Джонсона...?? Уже ведь один раз две недели назад поздравлял....или это все о том же телефонном разговоре идет...что бы зебобиков в тонусе держать....??
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щеб пак. Інакше від чого б у вас зебобіків тут так підгорало?)) А так вас тримають в тонусі.
 показать весь комментарий
 
 
То он в первый раз поздравлял... А на второй раз - говорил "о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне..." (Договаривался о британском паспорте, чтобы было, куда смываться, если, "припечёт"...).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это вообще уже ниже плинтуса.8% мусорные дебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Как аукніцца, так і атклікніцца. Звикай.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, нет времени тебя грамотности учить. Приеду в Украину - займусь твоим перевоспитанием, бот
 показать весь комментарий
 
Не свисти, ти пишеш з України, а таких перевоспітатєлєй тут було дофіга, та хутко зникли.
 показать весь комментарий
 
Татьяна, я не голосовал ни за "8%", ни за "40 с хвостиком".
Но, справедливости ради, о том, что Пэця пид*рас никто не намекал.
Поэтому всё, что "ниже плинтуса" имеет над собой плинтус, а под ним ещё и дно, которое пробили зебилы: как избранные, так и их избиратели. Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 2878
 показать весь комментарий
 
 
Петя и есть самый что ни на есть пи...
Воровать у армии во время войны могут только пи..сы
 показать весь комментарий
 
 
Оставьте себе Ху*ловскую методичку до лучших (а вернее худших) времён. Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 7509
 показать весь комментарий
 
 
Текст к Вашему фото:
- Боже, а где Богдан?!!! В туалет ушёл?!... А если меня, сейчас, что-то спросят?! А я не знаю, что говорить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дав би Вовіку пораду - універсальна відповідь на будь яке незручне запитання навіть, якщо ти в "зюзю" упоротий:
- А Ви як думаєте?
І потім з усмішкою вислухати відповідь інтерв'юера та в кінці голосно засміятись і сказати:
- Це Ви мене добре розважили! Дякую!
І потім йти собі далі по справах. А панове журналісти нехай думають собі - що вони сказали не так?
_______________
Думати не треба взагалі. Навіть не треба намагатись зрозуміти - про що саме йдеться? І його відповідь буде вичерпною!
 показать весь комментарий
 
 
Я бачу, уже навіть ти зрозумів яке воно недолуге, той Зеленський.
 показать весь комментарий
 
 
Нормальна порада Іван, виглядає як президент не має свої думки по жодному приводу, саме те що треба зебенятам.
 показать весь комментарий
 
 
Не головне - що і як Вовік каже. Важливо - що він робить
Досі мрію його покритикувати, дуже цього хочу, але нема за що
 показать весь комментарий
 
Обнови фотографию... Тебя заспамили... А она, с моей текстовкой, пошла "на Ура!"
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво було б почитати текстову розпечатку їх розмови. Особливо те, що казав Джонсон. Він дуже гострий на язик і не дуже перебірливий в афоризмах.
 показать весь комментарий
 
 
Там було щось :«Володя, опустимо ***** разом!»

 показать весь комментарий
 
 
Та нічого. Думаю, що ми ще його почуємо))
_______________
Треба підтягувати англійську
 показать весь комментарий
 
Итс эн экзистенциал проблем ту дроп самсин ин раша.
Зере из ноу боттом ту дроп.
Ин факт, зис ленд из рили ********.
 показать весь комментарий
 
 
- Боря, хеллоу, мен! Юкрейн, Бритейн - бхай-бхай, чувак! Лет ми спик фром май харт. Лондон из зе кепитал оф Юнайтед Кингдом оф Америка...
...
Боріс Джонсон:
 показать весь комментарий
 
 
А вы знаете что Порошенко сделал подлость зебилу? Клавиши рояля суперклеем смазал
 показать весь комментарий
 
 
Стидаюся запитати про те, що приклеїлося до клавіш😢
 показать весь комментарий
 
 
Коли знизиш тарифи, пообщітєль хренов?
 показать весь комментарий
 
 
Так вроде газ для населения, таки, подешевел https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
Возможно и остальные тарифы припадут: отопление осуществляется газом.

Для сравнения, внизу страницы есть:Розничные цены на природный газ для населения, действовавшие ранее:

с 01.06.2019 по 30.06.2019
с 01.05.2019 по 31.05.2019
с 01.11.2018 по 30.04.2019
с 01.04.2017 по 31.10.2018
с 01.05.2016 по 31.03.2017
с 01.04.2015 по 30.04.2016
с 01.05.2014 по 31.03.2015
с 01.08.2010 по 30.04.2014
 показать весь комментарий
 
АТОж . То, что газ с января этого года ипанулся %-та на 44-ре - это мелочи .
 показать весь комментарий
 
За часів президента Зеленського вибухає вже другий склад *********** в росії. Раніше склади вибухали тільки у нас. Думай те.
 показать весь комментарий
 
 
поддержку территориальной целостности---ДЕ?
 показать весь комментарий
 
 
Підтримка терористичної цілісності🐸
 показать весь комментарий
 
 
Я не сумніваюся, що Зе досконало володіє англійською мовою, бо закінчив Оксфорд. Чи майже закінчив, десь так🧐
 показать весь комментарий
 
 
Головне, щоб тільки не МГИМО:
«- How much watches?
- Ten clocks.
- Such much?
- For whom how…
- MGIMO finished?
- A-a-a-ask!..»

 показать весь комментарий
 
І в кінці він заспівав щось середнє між "голубая луна" і "крапива моя крапива...". Джонсон усе зрозумів.
 показать весь комментарий
 
Зеленский Джонсону: эээээээ…. аааааа… ААА... эээээ…. как яво… эта.... ааааааааа
Джонсон: bye, green
 показать весь комментарий
 
 
Телефонна розмова між лідерами країн відбувається за допомогою interpreters
 показать весь комментарий
 
Зеленский этого interpreters не понимает и ничего этому interpreters не должен.
 показать весь комментарий
 
 
Мобілку тримав перекладач, чи через динамік спілкувалися?
 показать весь комментарий
 
 
Ніщо так не розкололо українське суспільство, як вибори Зе. Добило це розділення вибір СН.
Що далі, уіпани ЗЕбіли?
 показать весь комментарий
 
 
Вони не будуть відповідати, тому я говорю за них. Вкрадуть гроші і втечуть за кордон.
 показать весь комментарий
 
Роскололо на 8% продажної, мародерської "иліти" і решту населення, що хоче реформ і змін на краще? Хто там сьогодні в "иліті" головний? Югік? Ірусікі? Падубій? Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 7997
 показать весь комментарий
 
 
И заодно договорился выступить в Лондоне на нескольких корпоративах...
 показать весь комментарий
 
Помнится как порохоботы сочиняли матерные тексты о Зеленском, потом в гугле переводили на английский и выдавали за цитаты мировых СМИ тьфу дыбилы!!!
 показать весь комментарий
 
 
матерні цитати з світових ЗМІ?
Ти нормальний?
 показать весь комментарий
 
продовжують фантазувати , дядько Фройд за голову хапається ...Крутить їх і вивертає назовні від успіхів українського Президента !
 показать весь комментарий
 
Пече. Навіть порожня пляшка не допомогає Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії - Цензор.НЕТ 5112
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх