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 Один украинский воин ранен с начала суток 5 августа. Враг два раза нарушил перемирие, - штаб ООС

В течение суток подразделения Объединенных сил придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг два раза нарушил запрет на использование любого оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Водяного - применив стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Пивденного - применив стрелковое оружие.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы возле Южного и Водяного: потерь нет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141364
 
 
 Топ комментарии
 
Бєня сказав :"Нєстрєлять" . А хомчак показує на 70% обстрілів менше ніж ОБСЄ . Здача України кремлю призначена на 01.01.2020. ?
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".
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блин, да что ж это такое...........
Выздоровления воину..............
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".
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блин, да что ж это такое...........
Выздоровления воину..............
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скоріш за все брешуть що підірвався на мині...
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Бєня сказав :"Нєстрєлять" . А хомчак показує на 70% обстрілів менше ніж ОБСЄ . Здача України кремлю призначена на 01.01.2020. ?
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Брат, полного и скорейшего выздоровления! Держись там, Дорогой!!!
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Хомчак-Іловайський вже доповів Верховному, що "патєрь нєт?"
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найскорішого одужання...
пильнуйте, рідненькі, переміріє не надійне, а розтяжки і "подарунки" під ногами, на ваших стежках ніхто не відміняв... бережіть себе!!!
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скоріш за все.ми більше не побачимо тих відео від "Штірліца".коли вата палала і йшла на добрива та корм хробакам...Шмакі-бум нема
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Зеленский обязан ответить за увечье нашего воина.
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