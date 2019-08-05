 Один украинский воин ранен с начала суток 5 августа. Враг два раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Водяного - применив стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Пивденного - применив стрелковое оружие.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".

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