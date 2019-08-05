 Один украинский воин ранен с начала суток 5 августа. Враг два раза нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Водяного - применив стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:
неподалеку Пивденного - применив стрелковое оружие.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения".
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блин, да что ж это такое...........
Выздоровления воину..............
пильнуйте, рідненькі, переміріє не надійне, а розтяжки і "подарунки" під ногами, на ваших стежках ніхто не відміняв... бережіть себе!!!