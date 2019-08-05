 Девять экс-сотрудников Нацполиции не подали декларации, - НАПК

"Национальное агентство в соответствии с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10 дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАПК.

Среди лиц, которые не выполнили требований закона, девять бывших должностных лиц территориальных управлений патрульной полиции и бывшее должностное лицо Яготинской райгосадминистрации.

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Уточняется, что восемь чиновников не подали декларации после увольнения за прошлый год, остальные - декларацию перед увольнением за ранее неохваченный период.