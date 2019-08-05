 Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Slovak Spektator.
"Словакия могла помочь России с усилением ее военной базы в Сербии не зная (о содержание российского груза - ред.)", - говорится в сообщении.
В Братиславе не опровергали, что предоставили российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" дали разрешение на перелет через страну.
В то же время компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии 10-ти бронированных машин внутри самолетов.
Отмечается, что транспортировка российской военной техники запрещено санкциями ЕС, введенных против РФ за аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Словакия поддержала эти санкции.
Словацкий премьер Петр Пеллигрини еще не прокомментировал новость.
Как сообщалось, 26 июля румынские СМИ сообщили, что Бухарест заблокировал транзитный груз военной техники, которая направлялась из России в Сербию по Дунаю.
Позже Министерство обороны России ответило, не направляло судно с военной техникой Дунаю в Сербии.
Три куплета «Интернационала» в переводе А. Я. Коца с небольшими изменениями составили государственный гимн РСФСР (1918 год-1922 год), а после образования Советского Союза (1922 год) он же стал гимном СССР (1922-1944): Вставай, проклятьем заклеймённый,Весь мир голодных и рабов!Кипит наш разум возмущённыйИ смертный бой вести готов.Весь мир насилья мы разрушимДо основанья, а затемМы наш, мы новый мир построим -Кто был ничем, тот станет всем.
"умник", а финны сами на себя напали в 39-м? как и Украина сама у себя украла Крым?
либо просто совок.
- О! Василю! Це ти? А це тоді хто? Ой, я така затуркана! Така затуркана!
васіліванич брітанцу:
- а покажи карти!
- ми джентльмєни - у нас прінято вєріть на слово
Тут Васільваничу карта і попьорла!