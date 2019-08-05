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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5784) Словакия (413)

 Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ

Российская Федерация перевозила оружие в Сербию через Словакию без уведомления Братиславы о содержании груза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Slovak Spektator.

"Словакия могла помочь России с усилением ее военной базы в Сербии не зная (о содержание российского груза - ред.)", - говорится в сообщении.

В Братиславе не опровергали, что предоставили российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" дали разрешение на перелет через страну.

В то же время компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии 10-ти бронированных машин внутри самолетов.

Отмечается, что транспортировка российской военной техники запрещено санкциями ЕС, введенных против РФ за аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Словакия поддержала эти санкции.

Словацкий премьер Петр Пеллигрини еще не прокомментировал новость.

Как сообщалось, 26 июля румынские СМИ сообщили, что Бухарест заблокировал транзитный груз военной техники, которая направлялась из России в Сербию по Дунаю.

Позже Министерство обороны России ответило, не направляло судно с военной техникой Дунаю в Сербии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия оправдывает свое разрешение на перевозку российского оружия в Сербию

Источник: https://censor.net.ua/n3141360
 
 
 Топ комментарии
 
а сколько войн начали русско-советы? И сколько в них людей погибло?
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Ренат - русский? Хренасе тебя прибило, Шойга тоже русский? А Ивановы тогда кто, китайцы?
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Зачем мне гугл, программу за 8 -й класс я знаю в отличие от современных москалей, былые были умнее, это гуд, ваша недонация тупеет.
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Чего уже беспокоится, если есть московитское, то уже нет разницы чье еще будет.
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а сколько войн начали русско-советы? И сколько в них людей погибло?
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Гимн СССР читал? Весь мир насилья мы разрушим чей лозунг?
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Зачем мне гугл, программу за 8 -й класс я знаю в отличие от современных москалей, былые были умнее, это гуд, ваша недонация тупеет.
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Вообще-то, "Интернационал" был недолго гимном СССР... Позже он стал партийным гимном...
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Блин, где боты с IQ хотя бы амебы, одних тупарей присылают,
Три куплета «Интернационала» в переводе А. Я. Коца с небольшими изменениями составили государственный гимн РСФСР (1918 год-1922 год), а после образования Советского Союза (1922 год) он же стал гимном СССР (1922-1944): Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ - Цензор.НЕТ 3238 Вставай, проклятьем заклеймённый,Весь мир голодных и рабов!Кипит наш разум возмущённыйИ смертный бой вести готов.Весь мир насилья мы разрушимДо основанья, а затемМы наш, мы новый мир построим -Кто был ничем, тот станет всем.
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такие конфликты как Советско-Финская война . война в Афганистане . они не считаются ? Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ - Цензор.НЕТ 5056
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прям не терпится узнать настоящие причины . буть так любезен ватный поедатель ягеля просвети
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ты дегенерат, медицинский факт. Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ - Цензор.НЕТ 1152
"умник", а финны сами на себя напали в 39-м? как и Украина сама у себя украла Крым?
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Понятно, флажок смутил, тоска по американцам, которые на тебя не обращают внимания? Толку смотреть на других, если у самих рожа крива, рассуждение на уровне жителя Бельгии или Вануату, те могут кому то дорекать, а московиты с миллионами убитых детей за спиной ....
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вот тут согласен, как и мокшане Юрию Долгорукому, потомку киевского князя Владимира Мономаха
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Ренат - русский? Хренасе тебя прибило, Шойга тоже русский? А Ивановы тогда кто, китайцы?
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бедный бот с никнеймом ваще запарился)))
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по-моему это ссущество больное.
либо просто совок.
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Я уже думал что московиты святцы переписали, какой же батюшка так над ним поизгалялся.
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Зачем вам новий хазяін , ви уже 20 лет у ***** раком стоіте
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ну не только раком, там всякие позы применяются))
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Головне що б усі були у лаптях і з балалайками за спинами - оргазм сільнійше -)
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Абсолютно верно, бельгийцы должны быть благодарны Леопольду и колониям, так дело в том что московиты колонизировали так же само Сибирь, ДВ, Север, ну и сравните уровень жизни в Бельгии и Магдагачи.
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Тебя например, ты ж предатель, отказался от своей национальности, у русских нет имени Ренат.
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ну ответ на твой вопрос очень простой: мокшане сами себя в рабство и загнали)))
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Лучше би курва у світі пабеспокоілісь как нібудь ***** грохнуть і вместе з ним іпаний рускій мір
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козломордые в своем стиле...я не я...ихтамнет...
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Російська авіація може перелетіти через повітряний простір Словаччини , лише в тому разі - якщо вона перед тим перетне повітряний простір України або Польші..
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Напоминает 1968 год с "аварийной посадкой" в Праге. Словаков это ничему не научило.
Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ - Цензор.НЕТ 8175
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чоловік застайє жінку в ліжку з коханцем під час активної фази, жінка здивовано дивиця на нього:
- О! Василю! Це ти? А це тоді хто? Ой, я така затуркана! Така затуркана!
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***

васіліванич брітанцу:
- а покажи карти!
- ми джентльмєни - у нас прінято вєріть на слово
Тут Васільваничу карта і попьорла!
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словаки не бачили мордорського самальота в свойом воздушном просранствє?
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може, такі, полска? нєужелі ЗЄльонска?
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Ruskije podarili serbam tanki T72 u nix byli tolko T55 , i BRD toze podarili,netu u serbov mnogo deneg,no podarki konecno prinimajet.
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Коли два пресса зеленого бабла кладеш на очі то не видно ніц і десять бронеавтівок теж
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политики ничтожные шестёрки на нефтегазоподсосе у гадёныша. Очередной пинок братской кирзы в морду вряд ли их вновь отрезвит
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"Гумконвой" по-донбасски" - На Донбассе - "гражданские" КамАЗы, над Словакией - "гражданские" Илы... А внутри "гуманитарка"... Стреляющая...
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Интересно, как это они летели через Словакию в Сербоюп минуя Украину. Украина значит разрешила тоже не зная?
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а це інтєрєсно - хто іуда: польска чи ЗЄльонска?
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отож...не так страшні московські вощі як українські гниди(с)
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А кто они такие , эта Братислава, вы вообще незаконно покинули варшавский договор и вообще ваш недоязык это извращённый русский и обязаны любить путина и массово покупать балалайки
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