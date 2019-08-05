 Россия перевозила оружие в Сербию без уведомления об этом Братиславы, - словацкие СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Slovak Spektator.

"Словакия могла помочь России с усилением ее военной базы в Сербии не зная (о содержание российского груза - ред.)", - говорится в сообщении.

В Братиславе не опровергали, что предоставили российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" дали разрешение на перелет через страну.

В то же время компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии 10-ти бронированных машин внутри самолетов.

Отмечается, что транспортировка российской военной техники запрещено санкциями ЕС, введенных против РФ за аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Словакия поддержала эти санкции.

Словацкий премьер Петр Пеллигрини еще не прокомментировал новость.

Как сообщалось, 26 июля румынские СМИ сообщили, что Бухарест заблокировал транзитный груз военной техники, которая направлялась из России в Сербию по Дунаю.

Позже Министерство обороны России ответило, не направляло судно с военной техникой Дунаю в Сербии.

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