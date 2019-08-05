 С 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды, - ассоциация

Как сообщается на сайте ассоциации, об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий, передает Цензор.НЕТ.
"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий.
По ее словам, поскольку электроэнергия для водоканалов в июле подорожала на 25%, средств для расчетов в августе уже не будет.
"Водоканалы и теплокоммунэнерго начнут отключать от потребления электроэнергии. 100% водоканалов, которым устанавливает тарифы НКРЭКУ, ежедневно несут огромные убытки", - отметила Бабий.
По ее мнению, у водоканалов должна быть возможность покупать дешевую электроэнергию или тариф надо поднять на 20% - это компенсирует затраты на электроэнергию и заработную плату.
"Если не поднимать тариф на 20%, что мы предлагаем? В рамках рынка есть компания "Гарантированный покупатель", которая покупает электроэнергию у "Энергоатома" по цене 57 коп. за кВт-ч, а в Укргидроэнерго - по 70 коп. за кВт-ч, а продает населению по цене 1,68 грн, получая сверхприбыли. Мы предложили водоканалы и электроэнергию сделать потребителями электроэнергии по 1,68 грн. Тогда нет необходимости поднимать тарифы на 20%, он может вырасти на 10% за счет корректировки заработной платы. Но НКРЭКУ и правительство сделали все, чтобы водоканалы покупали электроэнергию по цене 2,20 грн за кВт-час. - это на 30% больше от тех возможностей, которые есть на рынке. Такая же ситуация у тепловиков", - добавила Бабник.
Она прогнозирует, что в августе некоторые водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.
"Если ситуация не будет разрешена путем законодательного регулирования до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие - техногенные аварии. Национальная комиссия должна сказать, что она будет делать: устанавливать тариф или корректировать. Она молчит уже месяц", - сказала Бабий.
Или пусть лучше страдают миллионы ???
Тот ещё строитель !
В основном , пентхаусов в Лондоне .
Мы как-то забыли , что задача власти - улучшение жизни народа , а не отдельных сволочей .
Иначе , а нахрена оно , такое государство ???
Чтобы Порошенко и ему подобные жрали в три горла , желательно на Мальдивах ???
А англичанка гадит или Порошенко сам справляется?
У вас что, счетчики отменили?!?!
Или мне тоже перейти на почасовую оплату воды?!
Для тех , у кого память аквариумной рыбки .
Народовластия не было ...
Фотографии в инете , это тоже , что дрочить на порносайт ...
"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий.
Для тупых обьясняю, Украина - это колхоз, где все как при усср регулируется чиновниками!!! Никакого конкурентного рынка НЕТ!!!
ВЫ ВсЕ ПОНЯЛИ ИЛИ РАЗЖУВаТЬ????????????????