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 С 20 августа водоканалы Украины могут перейти на почасовую подачу воды, - ассоциация

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допускает, что с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Как сообщается на сайте ассоциации, об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий, передает Цензор.НЕТ.

"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий.

По ее словам, поскольку электроэнергия для водоканалов в июле подорожала на 25%, средств для расчетов в августе уже не будет.

"Водоканалы и теплокоммунэнерго начнут отключать от потребления электроэнергии. 100% водоканалов, которым устанавливает тарифы НКРЭКУ, ежедневно несут огромные убытки", - отметила Бабий.

По ее мнению, у водоканалов должна быть возможность покупать дешевую электроэнергию или тариф надо поднять на 20% - это компенсирует затраты на электроэнергию и заработную плату.

"Если не поднимать тариф на 20%, что мы предлагаем? В рамках рынка есть компания "Гарантированный покупатель", которая покупает электроэнергию у "Энергоатома" по цене 57 коп. за кВт-ч, а в Укргидроэнерго - по 70 коп. за кВт-ч, а продает населению по цене 1,68 грн, получая сверхприбыли. Мы предложили водоканалы и электроэнергию сделать потребителями электроэнергии по 1,68 грн. Тогда нет необходимости поднимать тарифы на 20%, он может вырасти на 10% за счет корректировки заработной платы. Но НКРЭКУ и правительство сделали все, чтобы водоканалы покупали электроэнергию по цене 2,20 грн за кВт-час. - это на 30% больше от тех возможностей, которые есть на рынке. Такая же ситуация у тепловиков", - добавила Бабник.

Она прогнозирует, что в августе некоторые водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды.

"Если ситуация не будет разрешена путем законодательного регулирования до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие - техногенные аварии. Национальная комиссия должна сказать, что она будет делать: устанавливать тариф или корректировать. Она молчит уже месяц", - сказала Бабий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141357
 
 
 Топ комментарии
 
Почему Порошенко продолжает поднимать тарифы, где школярики з Трускавця?
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Когда уже этот Порошенко нажрецца народных денех?
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Парад - це не помпезно, пафосно і дорого. Це демонстрація міці, це означає дати зрозуміти ворогу, що ми можемо дати по зубам. Це мотивація, це гордість.
Минулого року парад для мене відзначився подією, яку я не забуду до скону. Маленька дівчинка дала мені цукерки і такі прості, але такі щирі слова подяки за мирне небо.. навіть спогад про це гріє серце таким теплом, що й досі виступають сльози..
Запам'ятай, зелене ти непорозуміння, яке помилково називають президентом моєї країни - такі почуття не купиш за гроші! І не відкупишся від них якоюсь смердючою тисячею! Ти плюєш в душі тих, хто віддавав своє життя заради майбутнього цієї країни, в душі рідних справжніх героїв, які дивляться на нас з небес і в шоці від тебе і твоїх посіпак! Гляди, бо як плюнемо ми - втонеш.
Ти просто боїшся дивитись на тих, в кого, навідміну від тебе, не забракло духу піти і захищати країну зі зброєю в руках. Тобі страшно й стидно дивитись нам в очі, ти ненавидиш нас за те, що ми вказуємо тобі на твоє малодушшя.
Єдиний плюс з того, що парад відмінено - це той факт, що справжні воїни не повинні будуть віддавати військове вітання тобі, уклоністу і боягузу. Маріонетці та жалюгідній пародії на головнокомандувача.
Нашому параду - бути! Зустрічаємось 24 серпня на Хрещатику.
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Вот таким как ты я бы в первую очередь интернет отключил бы. И всё ради твоего же блага.
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Понимаешь Антоша, чтобы иметь право что то отключать, надо сначала что то включать, начни с мозгов.
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А не лучше ли повесить Ахметку и ещё десяток-другой к нему примкнувших ???
Или пусть лучше страдают миллионы ???
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Ахметка электричество производит, и ветро- солнечные- электростанции строит. А Коломойский не строит. Он потребляет. И хочет на халяву. А хочет, чтобы за его электричество население Ахметову заплатило.
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Катранщик Ахметка собачьей будки за свою жизнь не сколотил .
Тот ещё строитель !
В основном , пентхаусов в Лондоне .
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Простые решения всегда ведут в тупик, пока люди не наберутся ума и ответственности, так и будут жить в дерьме. Постоянно им "кто то" в штаны будет гадить. А ведь каждый отражает вокруг себя собственную действительность...
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!! вот пример из МОЕЙ : я поливаю огород нося ВОДУ из колодца притом что у меня ПРОВЕДЕН водопровод , СОСЕДИ (субсидианты ) не стыдясь ПОЛИВАЮТ из водопровода !!! потом, ВОДОКАНАЛ "качает" воду НАСОСАМИ кот. запитаны электричеством , а значит : когда захотел тогда и ВКЛЮЧИЛ водичку , а ЭТО ПЕРЕРАСХОД !!! НАДО как в РУМЫНИИ было в Сов. время : ВСЕ по ЛИМИТУ и по ЧАСАМ и это было ПРАВИЛЬНО !!! НЕ УСПЕЛ ??? ложись спать ГРЯЗНЫМ !!! посуду не помыл ЖРИ с ТАЗИКА !!! хватит этого РАЗГИЛЬДЯЙСТВА в сфере РАСТРАТЫ НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ как -- ВОДА и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО !!!!
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.....шланг и качать за три КВАРТАЛА ???? бидон на 40 литров и ПЕШОЧКОМ до колодца !!!
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Ого, я не понял что огород так далеко, нафига так неудобно?
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Так сделай скважину, это ж баксов 300.
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.....ну ты ТУГОДУМ ((((( у меня ЕСТЬ водопровод ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и в ДОМЕ вода и во дворе !!! НО в целях ЕКОНОМИИ я беру ВОДУ для полива и для СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ практикую такую возню (((((
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Грандиозный план строительства «страны мечты» Зеленского наконец то воплощается, короче, пришел конец эпохе бедности!


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....благо у нас ПРИРОДА может одарить ЗЛЫВОЮ та СНИГОМ до схочу !!!
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А легко всему устроить звиздейшн, да? "мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а как следствие - техногенные аварии"(с) Вот тогда реально- оставшиеся в живых- позавидуют мертвым. Хаос с водоснабжением... Нам устроили звездейшн легким касанием, без всяких фокусов. И можно будет срать в ИНЕТе скока угодно, один хрен- грязнее не станет.
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Тебе сколько там куковать осталось, что то нехорошие вбросы насчет Марика пошли.
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Так... тут не плюсануть. Мне- до сентября. А вбросы от людей заслуживающих доверия? Бо какие именно- я кажется догадываюсь.
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Та нет, кто сейчас в интернете заслуживает доверия, но сентябрь нормально, успеешь. У нас просто резко начали увеличивать нз для наших БТГ, западных.
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Ого! Успею. Хотел 5-го сентября, на полторы недельки на курорт рвануть. Будет мне курорт. И дискотека будет... Как чувствовал. Впрочем, не один я...
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Понимаешь , субсидию не соседи придумали , а тот же Ахметка , ибо он и является её конечным получателем .
Мы как-то забыли , что задача власти - улучшение жизни народа , а не отдельных сволочей .
Иначе , а нахрена оно , такое государство ???
Чтобы Порошенко и ему подобные жрали в три горла , желательно на Мальдивах ???
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Опять Порошенко! От жеж зверюга!
А англичанка гадит или Порошенко сам справляется?
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КОМУ , ........ть , еще не ПОНЯТНО ????!!! что СТРАНУ УШАТАЛИ в КОНЕЦ !!!!
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Хотели снижения тарифов на ЖКХ? Получайте!!! на 50% хотите снижения? так без воды будете сидеть 60% суток. У меня только один вопрос: вы хотели - вы и сидите без воды. При чеми тут моя семья, мы наперед платим за воду, почему мы должны сидеть без воды вместе с вами?!?!
У вас что, счетчики отменили?!?!
Или мне тоже перейти на почасовую оплату воды?!
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это не ПЕТЯ ОДИН сделал , ЭТО СДЕЛАЛ КАЖДЫЙ кто РУЛИЛ с 91 года , от головы СЕЛЬСОВЕТА до предпоследнего ПРЕЗИДЕНТА , ДЕПУТАТЫ всех уровней , и ПРАВИТЕЛЬСТВА за 27 лет независимости (((( а НАРОД УКРАИНЫ всеми способами ВЫКРУЧИВАЛСЯ кто как мог !!!
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Да , но Пэдро обещал всё изменить !
Для тех , у кого память аквариумной рыбки .
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При Порохе несмотря на войну на востоке и тяжелую экономическую ситуацию у меня вода была.
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Если бы ты застал Сталина или Хруща , то и при них вода была !
Народовластия не было ...
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Та отключайте насовсем народ вам скажет спасибо(((((
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В туалет ходити по графіку. Зепакращення. З 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води, - асоціація - Цензор.НЕТ 718
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Первое , что нужно сделать , - сфотографировать платёжки водоканалов со всей Украины и выложить в Интернет .
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Опять таки , проще выйти на улицы и сжечь пару-тройку дворцов местных латифундистов .
Фотографии в инете , это тоже , что дрочить на порносайт ...
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Правильно, как в тюрьме. По свистку все бегут с тазиками мыться и набирать воду в каструли. Нам же нужно отстраивать даунбас и обеспечивать бесплатной водой и електроенергией тамженашихлюдей. Вот мля дожили. Когда уже свет начнут по графикувыключать?
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Где там уроды попрятались, которые говорили что рынок електроенергии приведет к снижению цен и тарифов, а так же те кто рассказывал что *Зеленыйтариф* который мы платим Ахметову ето хорошо? З 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води, - асоціація - Цензор.НЕТ 2935
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Они уже всё , что украли , отослали маме в США ...
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Рынок электроэнергии привел к рыночным ценам на электроэнергию. Хочешь дешевой энергии, подключаешь к велику динамо-машину, садишься и крутишь педали, пока не зарядится мобилка.
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Сидор - ...(в рифму). Рынок элетроэнергии как рынок газа отсутствует в Украине.
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Рынок - это когда ходишь между рядами поставщиков , и выбираешь ...
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СПЕЦИАЛЬНО!!! Для тех кто визжит о виноватости рынка (которго нет):

"НКРЭКУ регулирует деятельность ста водоканалов Украины. Подняв стоимость тарифа на передачу для Укрэнерго, НКРЭКУ не подняла стоимость воды и канализации. Сейчас все водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн - за один месяц", - сказала Бабий.

Для тупых обьясняю, Украина - это колхоз, где все как при усср регулируется чиновниками!!! Никакого конкурентного рынка НЕТ!!!
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А при чем тут вообще в теории может быть Зеленский или его команда ? Порохоботы ж сами говорили конкретно : президент отвечает ТОЛЬКО за внешнюю политику и армию. А за все остальное отвечает парламент , а как мы видим новый парламент ещё не проработал ни дня
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Это не мешало зеленоботам обвинять Порошенко в своей зубожилой жизни.
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Можна нємного і потєрпеть без води. Головне Зе преЗЕдент! Кінець епохи бідності близько)
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Я не буду говорить ни о Порошенко не тем более о Зеленском я о Водоканалах и их начальниках и о ценах на воду похожую на цианистый калий Вы когда нибудь слышали от них как сделать воду по настоящему питьевой Весь вопрос состоит в том при повышение цены на электроэнергию им придется снижать зарплату себе любимым а поэтому пусть себе по часам дышат например с 9 до 13 и с 17 до 20 а потом как все люди без воды З 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води, - асоціація - Цензор.НЕТ 8522
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...." У Зеленского решили...." и снимают новый ролик. Когда же до лохтората дойдет,что его жестко кинули? Наказали за жадность и глупость...Хотели всё и сразу? -Так бывает только в роликах зеленого квартала. Скоро всех поставят в стойло ,где будет удобно ржать над новыми фишками! Аминь.
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та конечно коммунальная мафия ваще хочет врожу-осоьенно в запорожье где воды только и грей через фильтры..попухли твари
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"Гарантированный покупатель", которая покупает электроэнергию у "Энергоатома" по цене 57 коп. за кВт-ч, а в Укргидроэнерго - по 70 коп. за кВт-ч, а продает населению по цене 1,68 грн, получая сверхприбыли
ВЫ ВсЕ ПОНЯЛИ ИЛИ РАЗЖУВаТЬ????????????????
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ЭТИ ВОДОКАНАЛЫ ГОДАМИ НЕ ЧЕГО, НЕ ДЕЛАЛИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ВСЕ "ПОРЫ" РАЗБРАСЫВАЛИ ПОТОМ НА ЛЮДЕЙ. РУКОВОДИТЕЛИ ВОДОКАНАЛОВ ПОЛУЧАЛИ ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, А ТЕПЕРЬ НАЧИНАЮТ ЛИТЬ КРОКОДИЛОВЫЕ СЛЁЗЫ, НАБУ НУЖНО В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕРИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОДОКАНАЛОВ, И СРАВНИТЬ С ИХ ИМУЩЕСТВОМ В НАЛИЧИИ.
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