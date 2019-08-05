 Любые проявления насилия неоправданны и неприемлемы, - заявление МИД Украины о массовых стрельбах в США

В документе говорится, что МИД "решительно осуждает серию актов массовой стрельбы, совершенных в течение выходных в Эль Пасо, Техас, в Дейтоне, Огайо и Чикаго, Иллинойс, и которые привели к многочисленным жертвам", передает Цензор.НЕТ.
"В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастный к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания.
Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в обращении.
Напомним, в результате вооруженного нападения в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли не менее 20 человек, еще 26 пострадали.
Девять человек погибли и не менее 16 получили ранения при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо.
НАДО ЖЕ?
Сразу же в США массовые расстрелы граждан происходят.
Как там говорит секлкёв? Совпавдение?!
Вот только, в отличие от Европы, в США за всю их историю не было ни великих вождей, ни концлагерей, ни кровавой гибни, ни геноцида. Угнетали конечно негров, истребляли индейцев, но это другое. А вот государственного террора не было. Я так думаю потому, что до зубов вооруженное население не сильно то и загонишь в концлагерь.
Так что берите пример. Они жертвуют малым но сохраняют многое. А наши сраные пацифисты может и предотвращают десяток-другой громких убийств, зато потом очередные коммуняки, нацики или русскомирцы истребляют безоружный народ миллионами.
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Шо, прямо так і заявили, - "масовиє стрєльби"?
Бо в російській мові слово "стрельбы" має лише одне значення, - Учебные, тренировочные занятия, во время которых стреляют в цель.
Толковый словарь Ефремовой
Треба було російською писати в однині, - "о массовой стрельбе в США".
А так, - посміховисько одне.