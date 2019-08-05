 Любые проявления насилия неоправданны и неприемлемы, - заявление МИД Украины о массовых стрельбах в США

В документе говорится, что МИД "решительно осуждает серию актов массовой стрельбы, совершенных в течение выходных в Эль Пасо, Техас, в Дейтоне, Огайо и Чикаго, Иллинойс, и которые привели к многочисленным жертвам", передает Цензор.НЕТ.

"В этот день скорби считаем категорически неоправданными и неприемлемыми любые проявления насилия. Ни один причастный к этим трагедиям не должен избежать справедливого наказания.

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Обращаемся сегодня к американскому народу - украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв серии преступных актов", - говорится в обращении.

Напомним, в результате вооруженного нападения в торговом центре Walmart в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли не менее 20 человек, еще 26 пострадали.

Девять человек погибли и не менее 16 получили ранения при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо.