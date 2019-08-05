 Импортер нефтепродуктов из Киева возместил в бюджет более 17 млн. грн. ущерба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что главный бухгалтер киевского предприятия - импортера нефтепродуктов в течение 2012-2013 годов в бухгалтерском и налоговом учете компании использовал документы, которые не соответствовали требованиям действующего законодательства, поскольку не отражали в полном объеме содержание хозяйственных операций. В результате таких действий злоумышленника в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции при расследовании производства, налоги и нанесенный государству ущерб (штрафные санкции и пеня) в сумме более 17 млн. грн. возмещены в полном объеме.

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