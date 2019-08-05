EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  365  1
Все про:ГФС (3376) нефтепродукты (32)

 Импортер нефтепродуктов из Киева возместил в бюджет более 17 млн. грн. ущерба

Благодаря действиям сотрудников налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры Украины в бюджет возмещено более 17 млн. грн. нанесенного ущерба.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "Так, в рамках расследования уголовного производства было установлено, что главный бухгалтер киевского предприятия - импортера нефтепродуктов в течение 2012-2013 годов в бухгалтерском и налоговом учете компании использовал документы, которые не соответствовали требованиям действующего законодательства, поскольку не отражали в полном объеме содержание хозяйственных операций. В результате таких действий злоумышленника в бюджет не поступили средства в особо крупных размерах.

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции при расследовании производства, налоги и нанесенный государству ущерб (штрафные санкции и пеня) в сумме более 17 млн. грн. возмещены в полном объеме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141353
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
столько же возместили т.н. "свинарчуки" от фиктивного НДС. и по ним вопрос тоже закрыт. если ЗЕбилоиды не будут кукарекать, через месяц все забудут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх