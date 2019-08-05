EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  5154  59
Все про:продажа (421) Укртелефильм (12) ФГИ (532) Трубаров (16)

 Госпредприятие "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Фонд государственного имущества Украины в рамках так называемой малой приватизации продал государственное предприятие "Украинская студия телевизионных фильмов" за 5,1 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня продано единый имущественный комплекс Укртелефильм. Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "Риелтис-Плюс" выиграла аукцион по цене в 5,1 млн грн", - сообщил Трубаров.

Кроме этого Фонд госимущества продал государственную компания Киевмашсервис. Стоимость этого объекта оценили в 20 млн грн ($780 тыс). При этом в ходе торгов она выросла на 8 млн грн ($310 тыс).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завершено расследование нанесения государству 69 млн грн ущерба экс-руководством "Укртелефильма", - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3141351
 
 
 Топ комментарии
 
по ценє дєшєвлє зємлі под зданійєм!!!
 показать весь комментарий
 
Конечного покупателя-бенефициара кто знает?
 показать весь комментарий
 
Слов нет. Снесут и построят многоэтажку, в котором одна квартира будет стоить дороже, чем заплатили за комплекс с двумя гектарами на Русановке.
И это при том, что несколько миллионов должны по зарплате сотрудникам.
Причем деньги на зарплату были. Как были и квартиры, и новые офисные помещения у студии.
Руководитель ее тупо обанкротил, выведя все активы.
Это было вскрыто детективами НАБУ.
Спешат крысы все растащить, пока власть окончательно не сменилась.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ця компанія,що купила,вона чьих будєт?
 показать весь комментарий
 
 
1. продавати і треба було за ціну землі..
можливо,ціна занижена(без тендерної змови не обійшлось)
2.
"Укртелефільм" у час Ютубу шансів не мав.
 показать весь комментарий
 
 
Конечного покупателя-бенефициара кто знает?
 показать весь комментарий
 
 
Конечный БЕНЕфициар это не название ТОВ, а ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО. И не директора-зицпредседателя, а СОБСТВЕННИКА.
 показать весь комментарий
 
 
Офіційна довідка про бенефіціара на аукціоні - Тищенко Олена Сергіївна!
 показать весь комментарий
 
...а якщо ви мали на увазі про "іншого" власника, то потрібно ще шукати. Мало часу було, але знайду якщо такий дісйно є.
 показать весь комментарий
 
 
Лично могу назвать до пяти ТОВ, где указаны, как конечные бенефициары дальние
родственники. Ну очень дальние.
 показать весь комментарий
 
 
Даже не сомневайтесь. Послезавтра там уже начнут все сносить и рыть котлованы под свечки.
 показать весь комментарий
 
 
будут снимать следующие серии сватов и слуг?
 показать весь комментарий
 
 
Так дёшево? Потом рассказывайте, что все было честно, ага.
 показать весь комментарий
 
 
Когда государство прирастать уже начнёт. ****, шо не власть только распродать, шо не президент то падло казнокрад. Доколе?
 показать весь комментарий
 
 
Государство це ми. Владу теж обираємо ми, як і президента. Зараз до влади обрали кловунів. Про яке приростання мова?
 показать весь комментарий
 
 
Створять там якийсь розважальний центр.
 показать весь комментарий
 
 
Продали целую киностудию за 200 тысяч долларов, то бишь украли у государства и народа. Это просто пи.дец.
 показать весь комментарий
 
 
Там був відкритий аукціон і ви могли взяти участь.
Ціна 100 доларів за 1м² - фактично ціна за землю, тому що приміщення там вже ні до чого, руїна. Ціна 10 тис доларів за сотку на Печерську, як на мене, копійчана. Дивно, що так мало фірм взяли участь в аукціоні.
 показать весь комментарий
 
 
Аукціон декілька разів не відбувався. Була ціна у 9 млн.
 показать весь комментарий
 
Якщо це правда, то це означає, що об'єкт немалою площею 2000 м2 навіть на Печерську не викликав адекватного інтересу. Це ознака дуже складного стану ринку нерухомості зокрема і економіки взагалі.
 показать весь комментарий
 
Так, перевірив. Адреса Туманяна 15. Русанівка.
 показать весь комментарий
 
и скажите мне честно, положа руку на... да на что хотите... кому надо покупать... даже полуразрушенную.... студию фильмов??? ну... не под детский садик же... Госпредприятие "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 8498
 показать весь комментарий
 
 
я хренею с нашего народа. стояло полуразрушенное здание, тянуло деньги из бюджета, никто не вонял. только продали, сразу вонь что продали дешево)))) возьмите и продайте дороже. в гдр когда она вливалась в фрг совковые заводы продавали а 1 дойчмарку. лишь бы инвестор вложил деньги в модерниацию
 показать весь комментарий
 
 
да кто будет модернизировать Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 8410? не смешите. свечек настроят. ну а то, что смогли продать 2 га земли на Русановке за 5 лямов гривен - конечно молодцы. стырить успели, пока другая власть не зашла в фонд госимущества. только как бы главе фонда не попасть в места не столь отдаленные Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров - Цензор.НЕТ 420 .
 показать весь комментарий
 
 
Да никто бы вонял, если бы это не было таким свинством в плане цены - земля в этом районе стоит в десятки раз дороже.
 показать весь комментарий
 
 
Точнее все кто в Теме. Это место не может стоить 5 млн. грн. априори. Элитный район, недалеко ст. метро Левобережная, рядом течёт Днепр, доехать до центра города 15-20 мин, только через днепровский мост переехать минуя Гидропарк.
 показать весь комментарий
 
 
еще один.да почему же ты не купил? может там условие что нужно через год снимать 100 фильмов. его же не продали втихаря а на торгах. все лохи что ли?
 показать весь комментарий
 
Слов нет. Снесут и построят многоэтажку, в котором одна квартира будет стоить дороже, чем заплатили за комплекс с двумя гектарами на Русановке.
И это при том, что несколько миллионов должны по зарплате сотрудникам.
Причем деньги на зарплату были. Как были и квартиры, и новые офисные помещения у студии.
Руководитель ее тупо обанкротил, выведя все активы.
Это было вскрыто детективами НАБУ.
Спешат крысы все растащить, пока власть окончательно не сменилась.
 показать весь комментарий
 
 
Тут дійсно щось не те. 200 тис доларів за таку територію... Та ще на Печерську?
Може, "Схеми" візьмуться за розслідування, як проводився аукціон?
 показать весь комментарий
 
 
"Укртелефільм" не на Печерську, а біля ст.метро "Лісова".
 показать весь комментарий
 
Так, почитав... Земельна ділянка 0,03 га, не оформлена. Приміщення площею 2000 м2. Якщо це біля м.Лівобережна, то 200 тисяч доларів - ціна адекватна.
 показать весь комментарий
 
Ви що жартуєте?)) Там поряд, лише Одна квартира від 1-2 млн. продаються, забийте
в гугл: Купити квартиру на Туманяна Київ
 показать весь комментарий
 
Дело в том, что сейчас на Туманяна активно идёт застройка ЖК Галактика. Даю процентов под 99.9% что Укртелефильм выкупила компания связанная с Галактика.
Свинство конечно то, что земля стоит там в десятки раз дороже - построят там две свечки, где цена одной трёшки будет стоить столько - за сколько продали Гос учереждение.
 показать весь комментарий
 
 
Место там ШИКАРНОЕ, 5 минут от метро и рядом канал с Днепра (видно даже на
фото). Там земля раз в10 дороже, чем продано... Наверное будут сносить киностудию
и строить многоэтажку, кто близко живёт тому не позавидуешь... Что ж, кто-то
нормально приХватизанул.
 показать весь комментарий
 
 
Этот Укртелефильм существовал с 1965 г., и ничего толкового там не сняли. И Киевмашсервис продали сегодня. Так когда-то мебель для магазинов делали. МВФ требует продать также инсулиновый завод Индар, Президент-отель и угольную компанию Краснолиманскую. Ну, а с другой стороны. Там же руины уже.. Может хоть какая-то польза будет.
 показать весь комментарий
 
Чепуха.
------------
Укртелефільм створив майже 3000 найменувань відео-продукції різних напрямків українською та російською мовами. Зокрема:

понад 1200 назв документальних фільмів
понад 200 художніх фільмів, фільмів-вистав
майже 1,5 тисяч музичних фільмів / мюзиклів
Серед найвідоміших фільмів студії Укртелефільм, «Сліпий дощ…» (режисер В. Гресь; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Франції, 1969 р.), «Пізнай себе» (режисер Р. Єфименко; Гран-прі Міжнародного кінофестивалю у Варні, 1971 р.), «Чорнобиль: два кольори часу» (режисер І. Кобрин; Національна премія України ім. Т.Шевченка, 1992 р.), «Пастка» і «Злочин з багатьма невідомими» (режисер О. Бійма; Національна премія України ім. Т. Шевченка, 1996 р.), серіали «Острів любові» (режисер О. Бійма) і «Роксолана» (режисер Б. Небієрідзе) та багато інших документальних, музичних і художніх телефільмів.
 показать весь комментарий
 
Дело не количестве, а в качестве. Какая страна купила эти фильмы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх