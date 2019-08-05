 ОАСК требует от Госмиграции подтвердить прекращение Супрун гражданства США

Об этом сообщается на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, в понедельник состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными.

Суд также постановил истребовать у секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно.

Указанные материалы необходимо предоставить в суд в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.

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Напомним, 5 февраля 2019 года Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава. Окружной административный суд заявил, что, принимая это решение учел, что Супрун имеет двойное гражданство - Украины и США. 14 февраля 2019 года Окружной административный суд Киева снова позволил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 апреля 2019 года Супрун сообщила о новом иске в Окружной админсуд Киева от нардепа из Радикальной партии.