EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  74  2
Все про:море (303) Одесса (5565) Черное море (557)

 На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться

Власти Одессы советуют воздержаться от купания на всех городских пляжах из-за того, что в акваторию попало большое количество поверхностных вод.

После проливного дождя, прошедшего 3-4 августа, лучше пока воздержаться от купания на пляжах Одессы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В частности, в связи с сильными ливневыми осадками большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", - сказано в сообщении.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе за выходные выпала двухмесячная норма осадков.

Также на Цензор.НЕТ: Ночной ураган в Одессе повалил десятки деревьев, оборвал провода, повредил транспорт. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3141346
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Владимир Александрович лично протестировал.... На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 2678 На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться - Цензор.НЕТ 689
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх