 На всех пляжах Одессы не рекомендуется купаться

После проливного дождя, прошедшего 3-4 августа, лучше пока воздержаться от купания на пляжах Одессы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

В частности, в связи с сильными ливневыми осадками большое количество поверхностных вод попало в акватории пляжей города.

"С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует пока отказаться от морского водопользования на пляжах", - сказано в сообщении.

Рекомендация действует до особого распоряжения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Одессе за выходные выпала двухмесячная норма осадков.

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