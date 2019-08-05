 Генерал-лейтенант Кравченко назначен командующим Объединенными силами, - указ президента

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, указом №578/2019 Сырский назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а документ №576/2019 предусматривает увольнение с этой должности Сергея Попко.

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Отметим, что генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Владимир Кравченко с 2017 года был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Александр Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.

В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами.

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