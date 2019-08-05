 Генерал-лейтенант Кравченко назначен командующим Объединенными силами, - указ президента

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, указом №578/2019 Сырский назначен командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а документ №576/2019 предусматривает увольнение с этой должности Сергея Попко.
Отметим, что генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Владимир Кравченко с 2017 года был командующим войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
Александр Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.
В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами.
Вот так всё сложно в мире, да.
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Ты, обвиняющее нищий народ - 100% быдло и есть. Но зато мнишь о себе, как юный проститут, переспавший с Путлером.
Тобто відсоток бидла "показово" буде тіпо зменшуватися. А поки що нехай терплять. Ось у найпопулярнішому обміннику сьогодні 25.7350 / 25.7980
а как же бахиня?
подполковник (+ академия)
генерал-майор (минимум через год)
генерал-лейтенант (минимум через год)
генерал-полковник (минимум через год)
п.с. генеральское звание присваивает президент один раз в году
генерали мають якусь освіту, ні?
А все Зеля виноват! Ну-ну!
лучше на зе! посмотрите
Владимир Анатольевич Кравченко - начальник оперативного командования "Север", которое расположено в Чернигове. Был назначен командиром в 2017 году. До этого трудился замначальника штаба в том же ОК.
Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко. Данных о том, что Кравченко покидал Чернигов и служил на Донбассе, мы пока не обнаружили.
О новом командующем почти нет данных в интернете - у генерал-лейтенанта нет страницы в Википедии, в отличие от всех его предшественников на этой должности. Также его нет в соцсетях.
В декларации у Кравченко записана супруга Любовь Васильевна - работает в этой же воинской части. В 2018 году она обзавелась 72-метровой квартирой в Чернигове. А ее муж - почти гектаром земли в селе Вознесенское годом ранее (та же область).
Живут супруги Кравченко в основном на зарплату. Правда, на обоих "висит" более 300 тысяч гривень кредитов в разных банках.
Генерал-лейтенант задекларировал представительский "Мерседес" - правда, уже довольно немолодой, 1998 года выпуска.
У Владимира Кравченко двое сыновей - Игорь и Александр.