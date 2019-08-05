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Все про:Президент (4277) указ (345) Объединенные силы (355) Александр Сырский (23) Кравченко Владимир (1)

 Генерал-лейтенант Кравченко назначен командующим Объединенных сил, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначении на эту должность Владимира Кравченко.

Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, указом №578/2019 Сырский назначен командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а документ №576/2019 предусматривает увольнение с этой должности Сергея Попко.

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Отметим, что генерал-лейтенант (звание получил в августе 2018 года) Владимир Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Александр Сырский с началом антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командиром АТО, пока она не была завершена и взамен нее началась операция объединенных сил.

В начале мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенных сил.

Также читайте: Предоставленные США контрбатарейные системы позволяют быстро прекращать боевую активность врага, - Сырский

Источник: https://censor.net.ua/n3141344
 
 
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Конечно, Вова приехал, а этот бот на него наговаривает. Айяяяй, как так оболгать человека
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вам петеным на покой давно пора, чего вы плачете?
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А вам, зебилам, лишь бы на колени перед рашкой стать да у сцаря попросить прощения...
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Нечего тут переписывать чужие посты из придуманных источников. Капитулянты хреновы...
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Молодец, тебе лично "європейські політичні аналітики" перезвонили і отчитались, как и 3 месяца назад когда "європейські політичні аналітики" утверждали, что $ будет по 100, а с Зеленским на западе даже никто здороваться не будет.
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Якщо президент Зеленський буде ігнорувати Європу, то є вірогідність, що його в чемодані привезуть до ***** на поклон...

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А можна..замість тих хенералів ..поставити одного..полковника-полководця.але толкового?
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і шо це за хєнєраль? хто знайє оте кравченко?
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