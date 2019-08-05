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Все про:Путин (24948) ракеты (804) Россия (73511) США (15183) гонка вооружений (31)

 "Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новому витку гонки вооружений.

Текст соответствующего заявления Путина размещен на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Всю ответственность за прекращение действия договора президент РФ возлагает на США.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Такой сценарий означает восстановление ничем не сдерживаемой гонки вооружений", - сказано в заявлении.

По мнению российского лидера, повод для выхода США из договора является надуманным.

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: США разместят в Азии ракеты средней дальности наземного базирования, - министр обороны Эспер

Путин также заявил о готовности Москвы восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3141342
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
гонка будет в Штатах, а у вас будет лаптеплетние в догонку и крах России в ее теперешних границах!
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в этой гонке у русни место одно - в виде корма для китайцев и госдепа. а удмуртов новых мордовские бабы всегда нарожают.
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Переведем на паРашкиский..."Дорогие россияне, жить вы будете еще хуже, а нам пох..ю.."... "Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора - Цензор.НЕТ 6343
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мля))
сбудется мечта ***** о СССР "Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора - Цензор.НЕТ 3136
также как и СССР, Россия вяжется в гонку вооружений со Штатами и повторит подвиг Совка - развалится на мелкие части
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Кацапы никогда не проигрывают войны дважды. Я бы на месте Штатов задумался.
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Вот и пришел ГАПЛЫК недостране под непонятным названием "россия".
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Украине гонка вооружения как раз на благо, ибо теперь навсегда Украина должна быть вооружена до зубов, а в схронах, шоб ЯО сверкало новыми ракетами и плутонием.
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Оказывается, это не ***** грозилось уничтожить Флориду, а просто Трамп все не так понял...)))
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Ага, всі кругом піараси, лише ***** - гей....
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***** придется віпусть мультсериал о взмахах ракет..
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"Вофка" що, з глузду з"їхав? СРСР був сильніший від Росії в багато раз - і то, не справився... А, зрозумів... Він хоче оголосить США війну, а потім - здатись, щоб китайці Росію, не захопили... Гроші ж, його - в Америці, пропадуть, тоді...
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****** ! Кто этим маразматиком кукловодит ?? Оно походу ляпает статьями из советских газет начала 80 х . "Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора - Цензор.НЕТ 7992
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Это от того, что он считает развал ссср наибольшей геополитической трагедией.
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*** пи...ць, всім світом ***** вмовляли не починати гонку озброень воно хорохорилось, всіх посилало. А коли в дирявих карманчиках (бюджеті) пошарилось тепер штати винні. Ну кацапи й брехливі.
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а Никита Сергеевич не панькался - стукнул туфлем по столу и показал "кузькину мать" "Возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения", - Путин о последствиях прекращения ракетного договора - Цензор.НЕТ 9321
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США хотят взять под прицел Китай, с ближайших Китаю американских союзников. Против России в качестве пушечного мяса у них есть Европа.
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