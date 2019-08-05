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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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 Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal

Российские правоохранители задержали сотни демонстрантов в Москве, поскольку режим Владимира Путина пытается подавить призывы провести честные выборы. Таким образом автократ России не так демонстрирует свою силу, как выдает слабость.

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, напоминая, что акции протеста начались в прошлом месяце после того, как нескольким оппозиционным кандидатам запретили баллотироваться в депутаты городской Думы Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сейчас партия Путина "Единая Россия" контролирует этот орган. Но критики президента имеют хорошие шансы отобрать этот контроль на выборах в следующем месяце.

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Издание отмечает, что недовольство режимом Путина всегда было сильнее в крупных городах России. Но за последний год даже те регионы, которые традиционно поддерживали автократа, теперь отвернулись от него из-за плохого состояния российской экономики.

На протяжении последних пяти лет доходы россиян падали. А в этом году ВВП страны вырастет немного больше, чем на 1%. России пришлось повысить пенсионный возраст. Но это непопулярное решение никак не принесло политической выгоды Путину, а как раз наоборот.

Теперь риск заключается в том, что он может начать битву за рубежом: новый фронт в Балтии или пойти на эскалацию против Украины в Азовском море, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Рейтинг одобрения Путина достигал 90% после того, как он развязал войны против Грузии и Украины.

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Издание также отмечает, что некоторые круги в США и Европе теряют терпение в долгосрочной стратегии изоляции России. И это может тоже подтолкнуть Путина действовать более агрессивно. Поэтому Запад должен не сдаваться ему, а четко дать понять, что любая эскалация за рубежом столкнется с решительным сопротивлением и приведет к введению новых болезненных санкций против России.

Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на куждую субботу.

Источник: https://censor.net.ua/n3141335
 
 
 Топ комментарии
 
Господи, как они надоели! Просто осто...ли всему миру.
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Рейтинг у куцого знатно просел.
Ему поможет взятие Берлина. Туда бы всю масковскую рать направить.
А Киев им уже не интересен.
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Свинарниковая федерастия в опасности....
Срочно нужно отправить аленей подыхать за бугор...
Шо б буза не началась под Кремлем
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Да, стадо надо срочно отвлечь от проблем, как в 2013-1014 годах. Олимпиаду уже не замутить, а вот войнушку для этого козла сотворить элементарно.
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С войной тоже не алле)))
На нее деньги нужны...а федерастия уже разбута и раздета...
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Коли ґвалтували Грузію - вони мовчали. Коли "віджимали" Крим - вони раділи. Коли "іхтамнети" розстрілювали в "зеленому коридорі" українських солдатів в Іловайську - вони говорили, що дійдуть до Києва . Але тепер цей "руській мір" прийшов і в їхній дім. І в Сибіру також.



Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9567
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Господи, как они надоели! Просто осто...ли всему миру.
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Рейтинг у куцого знатно просел.
Ему поможет взятие Берлина. Туда бы всю масковскую рать направить.
А Киев им уже не интересен.
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Он еще старую войну не закончил, что бы начинать новую.
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Мир на примере с Гитлером так ничего и не понял, просьбы не понимают, понимают только силу.
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Єта тема у ватньіх имперцев сдулась, как и Сирия.
Кацапня хочет легких побед, вангую Беларуссию ну или на крайняк Казахстан.
Но пока нет, єто ближе к сроку перевьіборов Пуйла.
Хотя... может бьіть и раньше, если дефолт на носу и нужно будет вате обьяснить почему они ягель жрут.
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За Казахов не вариант...
Там все уже под Китаем в прямом смысле...
С большим братом у Пу очко не потянет тягатся...

А за Бульбоса Луку...так это да!
Холуй...поц и попрашайка!))
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С нами легко не прокатит(как с другими).
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Так Китай не проблема, поделят, в первой чтоле, но то на крайняк канеш.
Пуйло идет в Европу, пойдет через Беларуссию одназчно.
Беларусская вата созрела, на бацьку должен неожиданно сердечньій приступ хватить, дальше дело техники.
Гипотетически мьі сможем западньіе области отстоять вместе с поляками и прибалтикой, больше скорее всего нет.
А практически ЗЕ будет кирпичами срать, немцьі віразят глубокую озабоченность а прибалтов вообще никто слушать не будет, поляки? там понтьі одни, какие из них вояки неивестно.
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Вата пишет что ЗВР множатся и увеличиваются
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Вата не написала, что внешний долг рашки за последний год вьірос на 33 лярда в баксах.
Что у них в ЗВР извесно только пуйлу, может у них там тараканьі одни.
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введут ограничительные меры для украинцев на границе. Чтобы потом они по митингам не шатались за пару тыщ рублей под крылышком у российских оппов Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6035
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Тупого мяса много....можно и похоронить тысяч 20-30 ради спокойствия личного... Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1971
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Та буй він угадав... ху#ло мається на увазі... "Да умоются кровью те,кто усомнится в нашем миролюбии"... (с)
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Никто и ничто не спасёт хунту кагэбэшников , она свое отжила
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Навряд - ли . Пожары везде ; и в сибири , и в москве . И наводнения . С Америкой - вот трения ... . Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7648
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пришло время закладывать сахар, крепостные совсем от рук отбились
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В Домбабве прошел фестиваль "Молодая гвардия", где были представлены "перспективные специалисты и кадровый резерв".....скрепные у них резервы... Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7837


Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2627

Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6077

Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4928
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а ****. дамбас о накой бамбасный. он всю галактику кормит.
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это не старИе времьена, это не 14 год. сейчас мордва в Украине только на бутылку сесть сможет коллективно, ну только та которая выживет.
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***** уже не нападёт, ибо в случае нападения он снова получит десятки тысяч козломордых жмуров которые расползутся по параше в цинковых гробах. Вопрос - это остановит протесты или подхлестнёт их? Моё аналитическое, статистическое и социологическое мнение - это откроет протестам второе, третье и четвёртое дыхания. Нападать на Украину это всё равно, шо биться головой об бетонную стенку, а у козломордых голова не чугунная и даже не кирпичная, а деревянная - ею бетон ну никак не прошибить. Разве, шо рога пообломать.
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А ему разве не пофиг на своих жмуров?
"Бабы еще нарожают!"
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Это - гражданская война: Мать сдала сына-оппозиционера полиции. Рабсияне поддержали росгвардию!

Жительница Москвы пожаловалась на сына-оппозиционера в полицию
Теперь тот может оказаться фигурантом дела

Москвичка позвонила сотрудникам полиции и сообщила им, что её сын ходит на митинги оппозиции, распространяет о них информацию в интернете, и вообще сам он выступает против власти. За сыном люди в погонах пока не пришли, но такой сценарий исключать нельзя.
Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3477

В Москве 43-летняя мать позвонила и пожаловалась в полицию на своего 20-летнего сына из-за того, что он собирался на несанкционированный митинг, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина на днях посмотрела аккаунты в соцсетях своего сына и узнала, что он намерен посетить несанкционированный митинг. Мать возмутилась и запретила сыну куда-либо ходить. Парень же разозлился и запер маму в комнате.
Тогда женщина позвонила в ОВД «Косино-Ухтомский» и рассказала о все о активизме сына - в том числе и про его посты в соцсетях и посещение массовых акций. Полицейские сказали матери «спасибо» и передали данные в ЦПЭ МВД.
**********
із коментів на ФБ:
- «Мать» и «На дне» в одном романе
- "Мать на дне", "Дно матери", "Мать за сына не отвечает"...
- Эволюция матерей. 100 лет назад Горький писал про мать которая помогала сыну-оппозиционеру. За 100 лет комуняки изменили людей. Сегодня всё наоборот мать сдаёт сына
- При Сталине за это селедку давали, а ***** чем расплачивается?!!!
- доносы, они в крови. не на соседа, так на сына
- Ще наражає! Оножемать..
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Это минталитет...
Рабы всех времен апплодируют стоя этой матери!)))
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И это мать? Господи, как таким только Бог детей даёт? Его заберут и покалечат. Как эта особь потом спать будет и жить на свете? Чем больше такого узнаешь, тем больше мерзко становится на душе.
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вы всё врёте, каждый срускии дятел мамой клянётся, после крыш нам зажил лучше и нахрен ему эти зелёные доллары и его курс к деревянному срублю.
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