 Из-за протестов в Москве Путин может усилить агрессию против Украины или начать новую войну, - Wall Street Journal

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, напоминая, что акции протеста начались в прошлом месяце после того, как нескольким оппозиционным кандидатам запретили баллотироваться в депутаты городской Думы Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сейчас партия Путина "Единая Россия" контролирует этот орган. Но критики президента имеют хорошие шансы отобрать этот контроль на выборах в следующем месяце.
Издание отмечает, что недовольство режимом Путина всегда было сильнее в крупных городах России. Но за последний год даже те регионы, которые традиционно поддерживали автократа, теперь отвернулись от него из-за плохого состояния российской экономики.
На протяжении последних пяти лет доходы россиян падали. А в этом году ВВП страны вырастет немного больше, чем на 1%. России пришлось повысить пенсионный возраст. Но это непопулярное решение никак не принесло политической выгоды Путину, а как раз наоборот.
Теперь риск заключается в том, что он может начать битву за рубежом: новый фронт в Балтии или пойти на эскалацию против Украины в Азовском море, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Рейтинг одобрения Путина достигал 90% после того, как он развязал войны против Грузии и Украины.
Издание также отмечает, что некоторые круги в США и Европе теряют терпение в долгосрочной стратегии изоляции России. И это может тоже подтолкнуть Путина действовать более агрессивно. Поэтому Запад должен не сдаваться ему, а четко дать понять, что любая эскалация за рубежом столкнется с решительным сопротивлением и приведет к введению новых болезненных санкций против России.
Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы. Такие же акции проходили 27 июля и планируются на куждую субботу.
Срочно нужно отправить аленей подыхать за бугор...
Шо б буза не началась под Кремлем
На нее деньги нужны...а федерастия уже разбута и раздета...
Ему поможет взятие Берлина. Туда бы всю масковскую рать направить.
А Киев им уже не интересен.
Кацапня хочет легких побед, вангую Беларуссию ну или на крайняк Казахстан.
Но пока нет, єто ближе к сроку перевьіборов Пуйла.
Хотя... может бьіть и раньше, если дефолт на носу и нужно будет вате обьяснить почему они ягель жрут.
Там все уже под Китаем в прямом смысле...
С большим братом у Пу очко не потянет тягатся...
А за Бульбоса Луку...так это да!
Холуй...поц и попрашайка!))
Пуйло идет в Европу, пойдет через Беларуссию одназчно.
Беларусская вата созрела, на бацьку должен неожиданно сердечньій приступ хватить, дальше дело техники.
Гипотетически мьі сможем западньіе области отстоять вместе с поляками и прибалтикой, больше скорее всего нет.
А практически ЗЕ будет кирпичами срать, немцьі віразят глубокую озабоченность а прибалтов вообще никто слушать не будет, поляки? там понтьі одни, какие из них вояки неивестно.
Что у них в ЗВР извесно только пуйлу, может у них там тараканьі одни.
"Бабы еще нарожают!"
Жительница Москвы пожаловалась на сына-оппозиционера в полицию
Теперь тот может оказаться фигурантом дела
Москвичка позвонила сотрудникам полиции и сообщила им, что её сын ходит на митинги оппозиции, распространяет о них информацию в интернете, и вообще сам он выступает против власти. За сыном люди в погонах пока не пришли, но такой сценарий исключать нельзя.
В Москве 43-летняя мать позвонила и пожаловалась в полицию на своего 20-летнего сына из-за того, что он собирался на несанкционированный митинг, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина на днях посмотрела аккаунты в соцсетях своего сына и узнала, что он намерен посетить несанкционированный митинг. Мать возмутилась и запретила сыну куда-либо ходить. Парень же разозлился и запер маму в комнате.
Тогда женщина позвонила в ОВД «Косино-Ухтомский» и рассказала о все о активизме сына - в том числе и про его посты в соцсетях и посещение массовых акций. Полицейские сказали матери «спасибо» и передали данные в ЦПЭ МВД.
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із коментів на ФБ:
- «Мать» и «На дне» в одном романе
- "Мать на дне", "Дно матери", "Мать за сына не отвечает"...
- Эволюция матерей. 100 лет назад Горький писал про мать которая помогала сыну-оппозиционеру. За 100 лет комуняки изменили людей. Сегодня всё наоборот мать сдаёт сына
- При Сталине за это селедку давали, а ***** чем расплачивается?!!!
- доносы, они в крови. не на соседа, так на сына
- Ще наражає! Оножемать..
Рабы всех времен апплодируют стоя этой матери!)))