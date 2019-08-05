 Лоукостер Ryanair осенью увеличит число рейсов и маршрутов в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что Ryanair в ноябре 2019 года, когда в полную силу вступит расписание зимнего сезона полетов 2019-2020 годов, в более чем два раза увеличит число маршрутов и рейсов в Украину по сравнению с ноябрем 2018 года.

"Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоу-коста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Одновременно с этим числом рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 в неделю", - говорится в сообщении.

Наиболее значительное увеличение числа рейсов и направлений затронет аэропорт "Борисполь". Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть из украинской столицы насчитывала 12 пунктов с 38 рейсами в неделю, то в ноябре 2019 года будет включать 26 направлений, по которым будут совершаться 80 рейсов в неделю.

Также рост числа полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair не летал в прошлом году. Из Одессы в ноябре 2019 года лоукост будет совершать 13 рейсов в неделю по шести направлениям, из Харькова - 6 рейсов в неделю по трем маршрутам.

Но в случае со Львовом Ryanair демонстрирует стабильность. Из этого города в ноябре 2019 года лоукост будет совершать 14 рейсов в неделю по пяти направлениям. Аналогичный показатель у авиакомпании был и в ноябре 2018 года.

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