Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей.
"Количество случаев заболевания снова растет, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала учебного года", - сказано в сообщении.
Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (40 заболевших: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.
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В Минздраве сообщают, что с начала года корью заболели 56 тыс. 861 человек - 26 тыс. 748 взрослых и 30 тыс. 113 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из которых умерли.
Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.
Также на Цензор.НЕТ: За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА
Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.
В сообщении сказано, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.
После шести не ела-ла-ла,
На тренажере бегала-ла-ла,
Углеводы с белками не смешивала-ла,
В сауне сутки потела-ла-ла,
Мазала мазями тело-ла-ла,
Пояс из шерсти носила-ла-ла,
И даже в церковь ходила.
Но жопа растет
У Ани Кузнецовой уже 25-ый год.
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везёт.
(коротко о борьбе моза во главе с Супрун с корью)
Аня в Тибет полетела-ла-ла,
Нашла там отца-настоятеля,
И он ей сказал настоятельно,
Что если заплатит Аня
400 тысяч юаней,
Тогда снизойдёт к ней Будда,
И с Аней случится чудо.
И жопа пройдет
У Ани Кузнецовой меньше, чем через год.
Жопа пройдет
У Ани Кузнецовой, и в любви повезет.
И с нею такое там делали...
Пронзали горящими стрелами,
Травили бенгальскими тиграми,
Кололи китайскими иглами.
Кормили ее тараканами,
Будили ее барабанами,
Бросали в берлогу с медведями,
И вот однажды заметили,
Что жопа растет.
У Ани Кузнецовой впустую потрачен год!
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везет.
Если реально делал и то и другое, то ты не заразен весь период болезни. Именно это основной вклад и смысл борьбы с эпидемией. А вероятность заболеть вкцинация снижает в 100-160 раз по сравнению с невакцинированными, но не до нуля.
Александро
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кацахол
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Эх, какая проза! А ведь так хотелось, чтоб это был заговор рептилоидов...
Для прививок от кори это излишне. Посмотрите графики вакцинации разных стран, убедитесь.
Давайте, развивайте свою теорию, объясняйте с ее точки зрения приведенный график.