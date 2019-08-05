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Все про:Минздрав (1967) корь (212)

 Заболеваемость корью опять растет, - Минздрав

Корью за неделю заболели 287 человек. Больше всего новых случаев заболевания - в Киеве, Винницкой и Черновицкой областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек - 160 взрослых и 127 детей.

"Количество случаев заболевания снова растет, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала учебного года", - сказано в сообщении.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (40 заболевших: 32 взрослых и 8 детей), Винницкой (21: 7 взрослых и 14 детей), Черновицкой (21: 10 взрослых и 11 детей), Киевской (19: 13 взрослых и 6 детей) и Хмельницкой (18: 4 взрослых и 14 детей) областях.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вакцины от 10 инфекционных болезней", - Супрун напомнила об обязательных прививках перед школой

В Минздраве сообщают, что с начала года корью заболели 56 тыс. 861 человек - 26 тыс. 748 взрослых и 30 тыс. 113 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

Также на Цензор.НЕТ: За три года в Украине стало вдвое больше вакцинированных от кори младенцев, - Супрун. ИНФОГРАФИКА

Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.

В сообщении сказано, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3141327
 
 
 Топ комментарии
 
Сам заболел корью, неделю с температурой валялся, теперь еще пять дней пока перестану быть заразным. А самое прикольное что? А то, что все ревакцинации я делал вовремя. Теперь вопрос - что в ампуле с вакциной? И если она меня не защитила, то какого хрена меня принуждают её делать?
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С прибытем! Супруноботы решили запустить Вас вместо туповатой магдалены?
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Излишне или нет, а вакцину я делал, и все равно заболел, еще и родичей заразил. Херня значит, вакцина-то.
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А Ульяна уже три года как и.о. В основном занимается самопиаром за бюджетные деньги. Хочешь оставаться американкой, оставайся. Но не министром в то же время.
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Что она только не делала:
После шести не ела-ла-ла,
На тренажере бегала-ла-ла,
Углеводы с белками не смешивала-ла,

В сауне сутки потела-ла-ла,
Мазала мазями тело-ла-ла,
Пояс из шерсти носила-ла-ла,
И даже в церковь ходила.

Но жопа растет
У Ани Кузнецовой уже 25-ый год.
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везёт.

(коротко о борьбе моза во главе с Супрун с корью)
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И знаете, что Аня сделала?
Аня в Тибет полетела-ла-ла,
Нашла там отца-настоятеля,
И он ей сказал настоятельно,

Что если заплатит Аня
400 тысяч юаней,
Тогда снизойдёт к ней Будда,
И с Аней случится чудо.

И жопа пройдет
У Ани Кузнецовой меньше, чем через год.
Жопа пройдет
У Ани Кузнецовой, и в любви повезет.

И с нею такое там делали...
Пронзали горящими стрелами,
Травили бенгальскими тиграми,
Кололи китайскими иглами.

Кормили ее тараканами,
Будили ее барабанами,
Бросали в берлогу с медведями,
И вот однажды заметили,

Что жопа растет.
У Ани Кузнецовой впустую потрачен год!
Жопа растет
У Ани Кузнецовой, и в любви не везет.
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Корь, а теперь еще идет диффтерия, о ВИЧ вообще отдельная тема,гепатит С ---- спасибо Супрун , так она заботиться об украинцам.........Как говориться "нет слов-одни выражения" и при том не очень приличные.........реформа.....
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Никакие инфекции не "идут", они были и будут всегда. Главное - это социальные причины их активации.
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Сам заболел корью, неделю с температурой валялся, теперь еще пять дней пока перестану быть заразным. А самое прикольное что? А то, что все ревакцинации я делал вовремя. Теперь вопрос - что в ампуле с вакциной? И если она меня не защитила, то какого хрена меня принуждают её делать?
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Ну, обычно делают одну вакцинацию и одну ревакцинацию. Откуда "все ревакцинации"?
Если реально делал и то и другое, то ты не заразен весь период болезни. Именно это основной вклад и смысл борьбы с эпидемией. А вероятность заболеть вкцинация снижает в 100-160 раз по сравнению с невакцинированными, но не до нуля.
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С прибытем! Супруноботы решили запустить Вас вместо туповатой магдалены?
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Не могу ответить. У меня нет Ваших экстрасенсорных способностей по связям с супруноботами и с нубирийскими рептилоидами.
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Странно для специалиста по шапочкам из фольги, корреляция с появлением на ветках о вакциновпаривании кацахола, амфаша и магделены налицо.
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Это просто мистика! Либо вселенский заговор рептилоидов, либо эти форумчане - подписчики друг друга. Видели в своем профиле:

Александро
Меня читают: 1
Я читаю: 1

Теперь смотрим

кацахол
Мене читають: 62
Я читаю: 74

Эх, какая проза! А ведь так хотелось, чтоб это был заговор рептилоидов...
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Просто показатель активности дежурных ботов вакциновпаривателей.
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Показатель активности - это число постов. Число подписчиков - это показатель интереса.
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ревакцинация каждые 10 лет. Желательно. Я делал. И зараза, контактировал с минимумом людей. Но все равно чуть не помер под те выходные. А потом - классическая корь. И таки да - я заразен, потому что попутно мои семейные заболели после меня. Так что херь какую-то пишите. У нас бардак с вакцинами, и надо решать этот бардак, а не пытаться их выгородить любой ценой.
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Ревакцинация каждые 10 лет это для прививок от столбняка и дифтерии.
Для прививок от кори это излишне. Посмотрите графики вакцинации разных стран, убедитесь.
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Излишне или нет, а вакцину я делал, и все равно заболел, еще и родичей заразил. Херня значит, вакцина-то.
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Ну, если Вы делали вакцину, то понятно, что за херня.
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А мне - непонятно. И судя по эпидемии - многим непонятно.
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Пока будут впаривать вакцины, будует расти и заболеваемость. Это чисто коммерческий иетерес - чем больше заболеваемость, тем больше бабок от впариваемых вакцин, которые и стимулируют рост этой заболеваемости, тем болоьше доход их впаривателей.
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Ну да, в США уровень вакцинации 98% и заболевших в год было от полутора до нескольких десятков. Пока наши невакцинированные хасиды не помогли.
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Опять чушь распространяете? Мы это предметно рассмотрели уже много раз ранне, получается Вы или не вменямый, или примитивный зомби.
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Да, мы рассматривали это и Вы были на редкость неубедительны в своих доказательствах.
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Покажите эту "неубедительность" на примерах.
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Давайте Ваши доказательства - покажу.
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Наиболее интенсивно "впаривали" вакцину от кори в период массовой вакцинации сразу после ее введения в США 1963 году. Почему, согласно Вашей теории, не возросла заболеваемость корью, вопреки ей, резко снизилась?
Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4033
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Этот подметный график Вы уже какой год показывете, неужели не надоело?
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Так Вы же ни разу его не объяснили с точки зрения своей теории! Зато не раз писали "Мы это уже обсуждали..."
Давайте, развивайте свою теорию, объясняйте с ее точки зрения приведенный график.
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