 Львовский бронетанковый завод больше не производит бронетранспортеры "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Об этом говорится в ответе на информационный запрос проекта "Радіо Свобода" Донбас.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе, предоставленном Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

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В ведомстве добавили, что за период с 2017 по 2019 год не закуплено ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

В Минобороны не предоставили информации о недостатках ТКБМ "Дозор-Б", выявленных во время эксплуатации.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ). Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".

В общении с журналистами "Радіо Свобода" директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б".

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Впервые "Дозор" был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин.

Напомним, в прошлом году накануне 14 октября - Дня защитника Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной техники. Там, среди прочих, были представлены "Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".