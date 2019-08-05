 Львовский бронетанковый завод больше не производит бронетранспортеры "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Об этом говорится в ответе на информационный запрос проекта "Радіо Свобода" Донбас.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе, предоставленном Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.
В ведомстве добавили, что за период с 2017 по 2019 год не закуплено ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".
В Минобороны не предоставили информации о недостатках ТКБМ "Дозор-Б", выявленных во время эксплуатации.
Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ). Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".
В общении с журналистами "Радіо Свобода" директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б".
Впервые "Дозор" был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин.
Напомним, в прошлом году накануне 14 октября - Дня защитника Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной техники. Там, среди прочих, были представлены "Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".
Синдром Марії Антуанетти накуй, -"їжте тістечка, брехунці, ой чому це ви голову мені рубаєте?", йдіть до біса ксеноморф, я з такими вже стикався, батьки всунули замом директора, і воно вже попльовує на тих, хто сам заробляє, і кар'єру робить з найнижчої щабелі. Горіть в пеклі. Сподіваюсь мені все ж таки доведеться проектувати повністю автономний Дахау для таких як Ви!
Отож бо й воно, отож бо й тому у нас таке "диво" було на виборах, що із відривом карколомним перемагає Зе. Бо такі як ви уявити не можуть на що йдуть освічені люди щоб сплачувати податки, і при цьому не здохнути з голоду. Осьо звідки береться протестний накал. А не з кремля.
Но вот стоит теперь нашим националистам найти смелого Каудильо, который не побоится действовать как Франко, и все - не будет у нас БТР-ов, поляки прекратят поставки, а пока наши мощности запустят - рашка будет по карпатам стоять. Короче бьют по всем фронтам национальную идею...
вот мы и Мотор Сич так же потеряем.
Подмажут козломордые поляков с американцами чем мы воевать будем?
2018 год
Упоминаемый в тексте статьи домен, принадлежащий, с точки зрения украинских СМИ, "Китайской государственной авиационной корпорации", освободился. Он больше не нужен:
Китай анонсировал совместное с Россией производство широкофюзеляжного гражданского самолёта - без привлечения третьих стран. Создающийся российско-китайский CR-929 делается с учётом дизайна АН-124 / АН-225, для CR-929 в России разрабатывается новый двухконтурный турбореактивный двигатель большой тяги ПД-35, который будет значительно мощнее и ощутимо легче, чем Д-18Т. Никаких совместных китайско-украинских проектов не ведётся.
Все - Китайцы получили те технологии, которые им были нужны.
Похоже, для эттого они и с Мотор Сичь "сотрудничали.
Китайцев нужно прямо послылать нах..й в поднебесную. А если не понимают - пиз@ить.