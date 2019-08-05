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 Львовский бронетанковый завод больше не производит бронетранспортеры "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос проекта "Радіо Свобода" Донбас.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе, предоставленном Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

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В ведомстве добавили, что за период с 2017 по 2019 год не закуплено ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

В Минобороны не предоставили информации о недостатках ТКБМ "Дозор-Б", выявленных во время эксплуатации.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ). Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".

В общении с журналистами "Радіо Свобода" директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б".

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Впервые "Дозор" был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин.

Напомним, в прошлом году накануне 14 октября - Дня защитника Украины - на Михайловской площади в центре Киева открылась выставка военной техники. Там, среди прочих, были представлены "Пион", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".

Источник: https://censor.net.ua/n3141324
 
   
 Топ комментарии
 
Показательный кейс выдуманной реальности Порошенка и его порохоботов. В речах на камеру - блестящие успехи оборонки, а по факту - голимое очковтирательство.
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Поляки Онциллу переробили і допилили, а Укроборонпром не зміг навіть закупити обладнання - нормальні зварювальні стенди для збирання корпусів Дозорів, через що їх колеса їдуть кожен у свою сторону! В виробництві Дозорів проявилась вся ідіотська структура Укроборонпрому! Львівському БТРЗ була потрібна допомога для розробки технології та проектування і виробництва технологічного обладнання для виробництва Дозорів, а Укроборонпром не зміг вирішити цю проблему, бо там взагалі не має виробничників, там тільки ідіоти! В результаті зварювальні стенди, які мали робити в Швейцарії, робили в Україні і вони вийшли кривими і слабкими і не могли втримати броню бронемашини, а це робило весь корупс БМ Дозор кривим і кожен раз кривим по різному! Немає якісного обладнання - немає результату! Далі почались проблеми з дверима та навісами для їх відкривання! ЛБТРЗ не міг зробити потрібної конструкції і потрібно було щось міняти, а конструкторів на ЛБТРЗ ніколи не було бо це пересувна танкоремонтна майстерня, а не машинобудівний завод і почали запрошувати конструкторів з інших заводів, з Тернопільського комбайнового заводу! Постійно долаючі всі проблеми та створюючи на колінках виробництво з нуля, якого ніколи на танкоремонтних заводах не було львівянам все одно не вдалось довести машину до серійного зразка, бо ХКБ ім.Морозова не відрядило на ЛБТРЗ своїх конструкторів для доробки бронемашини і неможливо було оперативно вносити зміни в конструкцію, а свого КБ на ЛБТРЗ немає і ніколи не було і навіть розуміння того як і що потрібно змінювати в конструкції машини львівськи ремонтники не мали! Ми отримали закономірний результат керівництва ідіотів - повний провал! Це ще одне нагадування новій владі що потрібно створити повноцінне міністерство оборонної промисловості яке буде вирішувати всі питання з постановкою в серію нових зразків української зброї та бронетехніки! Укроборонпром як корпорація це повний ідіотизм - оборонні заводи не мають 90% фахівців які мають забезпечувати їх роботу і посадивши над ними керівників нічого не вирішиш, потрібно створювати департаменти міністерства які будуть самі вирішувати всі проблемні питання на оборонних заводах, від проектування нових зразків озброєнні, проектування технологічних карт, закупівлі обладнання для його виробництва, до навчання відповідних фахівців та організації соціальної сфери оборонки!
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Ну так уже больше 2х месяцев "панування" як закінчилось. Почему главный Зебил страны ещё не исправил это всё? Шаурму жрёт, фоткается на пляжах?
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Siegfried Nibelungen В мене знайомуй в Чехій з подібною професією працює.Інший в нас працює,теж інженер,теж заробляє нормально.Ви брешете просто.
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Знаєш шо бл*ть, саме через таких як ти перемогли зелені, бо у вас завжди брешуть коли комусь погано живеться, брехуни бл*ть всюду, с*ка, а половина працездатних виїхала на заробітки, бо їм ікри хочеться червоної та золотих роллексів, а не тому що м'яса закортіло та відпочити нормально.
Синдром Марії Антуанетти накуй, -"їжте тістечка, брехунці, ой чому це ви голову мені рубаєте?", йдіть до біса ксеноморф, я з такими вже стикався, батьки всунули замом директора, і воно вже попльовує на тих, хто сам заробляє, і кар'єру робить з найнижчої щабелі. Горіть в пеклі. Сподіваюсь мені все ж таки доведеться проектувати повністю автономний Дахау для таких як Ви!
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Siegfried Nibelungen Ну а як може працювати інженер за зарплату прибиральника в маленькому місці? Це потрібно себе не поважати.Ти звичайний форумний троль.
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Це потрібно їсти хотіти, і сплачувати податки, і я вже казав, мій одногрупник-краснодипломник пішов до АТБ розкладати продкукти, і живе в своє задоволення. І це відповідь, чому у нас БТРи - гімно, і їх у пшеків закупають.
Отож бо й воно, отож бо й тому у нас таке "диво" було на виборах, що із відривом карколомним перемагає Зе. Бо такі як ви уявити не можуть на що йдуть освічені люди щоб сплачувати податки, і при цьому не здохнути з голоду. Осьо звідки береться протестний накал. А не з кремля.
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Серая Лиса Це популярна професія в нас,але нажаль не інженерна.
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Может эти Дозор-Б просто некачественные и не удовлетворяют запросам военных?
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Це один з злочинів Порошенка. Які мотиви? Нашкодити Україні. І за це ще й взяти гроші з відкатів за держзакупівлю за кордоном.
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Это конечно все хорошо, польские - наверняка качественней.
Но вот стоит теперь нашим националистам найти смелого Каудильо, который не побоится действовать как Франко, и все - не будет у нас БТР-ов, поляки прекратят поставки, а пока наши мощности запустят - рашка будет по карпатам стоять. Короче бьют по всем фронтам национальную идею...
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В 2017 году в Чунцине началось строительство предприятия по производству авиадвигателей, в котором принимает участие «Мотор Сич» и китайская компания «Тяньцзяо». В производстве двигателей будут использованы украинские технологии[17][18][19].

вот мы и Мотор Сич так же потеряем.
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А зачем вам Мотор Сич? Разве Украина производит вертолёты или самолёты? Вот что ты собираешься делать с этими двигателями? Неужели ты думаешь, что их НАТО купит? Или АОЕ?
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?! А на какие же деньги этот завод будет жить? Мотор Сич же не может быть просто так. Нужно производить авиационную технику и продавать за рубеж. Не... ну Англия, например, производит авиационные двигатели и продаёт их в США и Европу. Можно так попробовать, но боюсь на это нет шансов у МС.
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Наверное в истории человечества не было страны которая, во время войны, закупала оружие в других странах, вместо того чтобы производить свое
Подмажут козломордые поляков с американцами чем мы воевать будем?
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А вот как мы про..ли "Мрию".
2018 год
Упоминаемый в тексте статьи домен, принадлежащий, с точки зрения украинских СМИ, "Китайской государственной авиационной корпорации", освободился. Он больше не нужен:

Китай анонсировал совместное с Россией производство широкофюзеляжного гражданского самолёта - без привлечения третьих стран. Создающийся российско-китайский CR-929 делается с учётом дизайна АН-124 / АН-225, для CR-929 в России разрабатывается новый двухконтурный турбореактивный двигатель большой тяги ПД-35, который будет значительно мощнее и ощутимо легче, чем Д-18Т. Никаких совместных китайско-украинских проектов не ведётся.

Все - Китайцы получили те технологии, которые им были нужны.
Похоже, для эттого они и с Мотор Сичь "сотрудничали.
Китайцев нужно прямо послылать нах..й в поднебесную. А если не понимают - пиз@ить.
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Война идёт , завод прекратил работу . Рабочие места в Польшу отдали с ними и деньги Украины.
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Не віддали, а віддав(Порошенко). Бо укроборонпром - це 100% його підпорядкування.
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А я думаю, что было всё не так.Заказ хороший но заработать хороший откат на внутреннем рынке невозможно! Вот и придумали схему, чтобы провалить первый заказ. Красные директора, постарались криво всё сделать, и на законных основаниях... Украина не за гривни а за валюту, должна покупать за границей! В Польше наверно и все специалисты и от производственников и от конструкторов сидят. И ещё разобраться нужно, а не Пашинскому к примеру, завод там пренадлежит?
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