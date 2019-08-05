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Все про:банки (1632) Жеваго (64) Финансы и Кредит (13) Варченко Ольга (43)

 ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго

Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяют народного депутата Украины. По данным источника речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу - производство резонансное. Итак, что установили во время досудебного расследования. Оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах. А дальше – классика жанра. 2015 год: за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимают со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка "Финансы и Кредит" на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя само собой имел место факт искусственной поддержки ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка "Финансы и кредит", - пояснила первый заместитель директора ГБР.

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"Материалы, собранные следствием, дают основание считать что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка. Бывшему заместителю председателя правления инкриминируем уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководитель управления ответит перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск. Кроме этого, одному из экс-заместителей Председателя правления "Финансы и кредит" в июле этого года избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривен.
Продолжаем осуществлять следственные действия, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной схемы. Схему раскрыли следователи Центрального аппарата ГБР в активном сотрудничестве с оперативниками Департамента защиты экономики Генеральная Прокуратура Украины за процессуального руководства Генеральная прокуратура Украины", - резюмировала Варчегко.

По данным источника "Цензор.НЕТ", речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

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Банк "Финансы и Кредит" основан в Киеве 1990 году. По данным банка, на начало сентября 2014 года его основными акционерами являлись ООО "Аскания" (45,92%), ЧАО "F&C Realty" (41,58%), ООО "Индастриал констракшн" (6,79%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру активов на 1 июля 2014 года банк занимал 13-е место среди 173 действовавших в стране банков.

ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка Финансы и кредит, также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141323
 
 
 Топ комментарии
 
Когда-то из-за этого козла Жеваго я в его "Финиках" потерял довольно приличную сумму. Аферист хренов. После подобных афер за него Гонтарева и взялась, но уже было поздно. Денежки тю-тю ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит", также на причастность к преступной схеме проверяется нардеп Жеваго - Цензор.НЕТ 1609
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это конечно хорошо!.. тут ГБР молодець!!! .. а уход от налогов офшорной компании Зеленского, ГБР не интересно?!.. ведь уходом от налогов у Зеленского занимался будущий глава бюджетного комитета..
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Гонтарева за этих козлов тогда плотно взялась, так эти козлы через свои СМИ тогда такую грязюку на нее ушатами лили. А люмпен это деоьмо с удовольствием хавал.
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Когда-то из-за этого козла Жеваго я в его "Финиках" потерял довольно приличную сумму. Аферист хренов. После подобных афер за него Гонтарева и взялась, но уже было поздно. Денежки тю-тю
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редкая мразь !!! тоже бабки потеряли...
посадить тварей с конфискацией !!!
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Гонтарева за этих козлов тогда плотно взялась, так эти козлы через свои СМИ тогда такую грязюку на нее ушатами лили. А люмпен это деоьмо с удовольствием хавал.
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Не путай причину со следствием , именно из-за аферьі Гонтаревой приличньій банк "ФиК" бьіл утоплен. А менеджмент воспользовался мутной ситуацией , чтобьі откусить кусок от собственности Жеваго. Там еще огромньіе деньги раздерибаненьі на недвижимости банка во время процедурьі банкротства.
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Ты будешь вешать лапшу человеку потерявшему деньги в "Финиках"? Или я в датах не ориентируюсь и причинно-следственные выводы сделать не могу? Дебил. Для особо упоротых - Финики начали падать еще до Гонтаревой при Смолие. Директор филиала, козел, когда я пришел закрывать счета, клялся и божился что все будет хорошо. Потом были надежды на рефинансирование уже от Гонтаревой. Но Жеваго и эти средства замутил не моргнув глазом и прикрылся депутатской неприкосновенностью. Хренов Юлин спонсор, за крашенки б его подвесить.
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Я тоже потерял. Они даже рядовых сотрудников кинули. Может ДБР деньги вернет?
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А, шо олигарха проверять? Олигарх априори казнокрад и коррупционер. Украинский народ самый бедный в Европе, "украинские" олигархи самые в богатые Европе - ГБР как такое возможно в самом коррумпированном государстве в мире? Быть такого не может!
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это конечно хорошо!.. тут ГБР молодець!!! .. а уход от налогов офшорной компании Зеленского, ГБР не интересно?!.. ведь уходом от налогов у Зеленского занимался будущий глава бюджетного комитета..
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ГБР объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит",

Ограбление банка по сравнению с его созданием - пустяковое дело!...
( из журнала Комп. обозрение)
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У Жеваго бизнес на Лондонской бирже котируется - компания "Феррєкспо" , управляющая Полтавским ГОК. Єтот бизнес и планировали отжать барьіги во главе с ПОП , устроив банкротство банка " Финансьі и Кредит", но не вьішло , а банк угробили. С вкладчиками рассчиталось государство в лице Фонда гарантирования вкладов , т.к. имущество банка раздерибанили.
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Дебил. Банк-прокладка "Финики" начали падать еще при и.о. Турчинове и главе НБУ Смолие. Гонтерева после прихода на пост главы НБУ еще попыталась этот труп оживить вливанием рефинансирования. Но Жеваго умудрился аферами вывести себе на карман и эти деньги. А уже потом Гонтарева взалась за него крепко. Так оно прикрылось депутатской неприкосновенностью и начало вонять в подконтрольных СМИ вместе со своей "бохиней" Юлей, поливая Гонтореву грязью.
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И, кстати, я вкладчик, потерявший на счетах Фиников приличную сумму. И никто со мной до сих пор не расчитался. Фондом гарантирования вкладов отдавался только мизер, маленькими частями и то не всем. Всем денег не хватило.
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Обвисшие ягодицы мадам кпительман по прежнему бодрят господина жеваго?
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