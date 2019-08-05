 20 россиян задержали в Кракове за разборки с местными ультрас

Задержание произошло у одного из краковских торговых центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

На парковке перед одним из торговых центров в Кракове очевидцы заметили большое количество полицейских автомобилей, полиции и сотрудников одной из специальных служб.

Как удалось выяснить, там должно было состояться выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами - болельщиками клуба "Краковия".

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Чеченцы хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, и это не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной встрече узнала полиция. Полицейские прибыли на место происшествия к началу "стрелки" и провела задержания.

У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.

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