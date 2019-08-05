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 20 россиян задержали в Кракове за разборки с местными ультрас

Граждане РФ родом из Чечни собирались взять под контроль торговлю на городских ярмарках. Это не понравилось местным футбольным фанатам, и они назначили приезжим встречу. Обо всем узнала полиция.

Задержание произошло у одного из краковских торговых центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

На парковке перед одним из торговых центров в Кракове очевидцы заметили большое количество полицейских автомобилей, полиции и сотрудников одной из специальных служб.

Как удалось выяснить, там должно было состояться выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами - болельщиками клуба "Краковия".

Смотрите на Цензор.НЕТ: ОМОН избивает российских футбольных фанатов - те в ответ снимают на телефоны. ВИДЕО

Чеченцы хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, и это не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной встрече узнала полиция. Полицейские прибыли на место происшествия к началу "стрелки" и провела задержания.

У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.

Также на Цензор.НЕТ: "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141321
 
   
 Топ комментарии
 
Насколько знаю, поляки крайне нетерпимы к заблудшей русне.
Полиция тоже не особо нежна.
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У нас они отгребут от наших ультрасов. Но у нас есть чеченские(ичкерийские) батальоны которые сами подобным чеченам головы отрежут.
Кое где есть конечно. Но они вообще-то боятся высовываться. А большинство просто ссут ехать в Украину, бо многих из них на Донбассе закопали.
А вот с айзерами ситуация немного сложнее. Хотя они тоже не особо высовываются, но их реально много...
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в 98-2000 г.г. чеченцы помню держали этот район (Краков-Катовице-Гливице)с свойственной им жестокостью..
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Те чехи были беженцы, поляки тогда из Чечни детей приняли, а к 2000 году они как раз подросли. Я так понимаю - это их дети.
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Если они в Польше так обнаглели, то значит у нас они уже все контролируют.
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У нас они отгребут от наших ультрасов. Но у нас есть чеченские(ичкерийские) батальоны которые сами подобным чеченам головы отрежут.
Кое где есть конечно. Но они вообще-то боятся высовываться. А большинство просто ссут ехать в Украину, бо многих из них на Донбассе закопали.
А вот с айзерами ситуация немного сложнее. Хотя они тоже не особо высовываются, но их реально много...
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Обидно то ,что украинцы у себя не управляют рынками,а всё потому что даже реформированная Авыковым полиция не реформированная, а сидит в засаде и ждёт когда капать начнёт 20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас - Цензор.НЕТ 1284
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должна быть создана и работать державна программа по депортации этнических криминальных элементов вместе с семьями,всё равно к этому придёт..
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это ежедневная хроника толерантной Германии
и всё это творят понаехавшие
придёт время,когда кто-то скажет "Хватит"20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас - Цензор.НЕТ 6421
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Тот кто позволяет себе на голову залезть тому они и вылазят А если ты им рога сбил больше гобатый нос не сунет Хорошо чувствуют слабых туда и лезут
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Цікавими термінами тут обклали поляків, вони ,вроді як, з рекетирами боролись
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Как правило, с рекетирами борется либо полиция, либо другие рекетиры.
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Насколько знаю, поляки крайне нетерпимы к заблудшей русне.
Полиция тоже не особо нежна.
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Поляки ко всем не сильно терпимы.
С большим отрывом по всенародной любви там лидируют евреи и цыгане, потом всяческие восточные чучмеки, и далее - кацапы с немцами.
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Сдается мне труханули "футбольные хулиганы". Сами сообщили полиции.
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А им оно нужно? Они в Европе). Со "зверьками" бодаться??? Нафига? Для этого, в нормальных странах существуют, специально обученные люди ( в идеале-полиция)....
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Правильно сделали, это и есть дело полиции.
Чеченов взашей на россию доить русню.
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Поляки сами принимали чеченских беженцев толпами, теперь пожинают плоды.
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беженцы живут тихо и согласно законов.
а это быдло кадыровское понаехало.
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Верю.Пока вы не предоставите биографии задержанных - когда прибыли, не каких основаниях находятся в Польше.
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не труханули, а проявили ум и сообразительность в отличие от орангутанов. зачем рисковать здоровьем, если дебилов и так повяжут? 20 россиян задержали в Кракове за разборки с местными ультрас - Цензор.НЕТ 2953 .
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Яка прикра несподіванка(((
"Бідні" чечени(( Думали, що Польща не змінилась(((
Дебіли........
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Шо..... Москву уже раком поставили, в очередь ее иметь выстроились! А эти решили в очереди не стоять - поиметь Краков?
Поляки конечно в ЕС, но думаю они шавок кадырки по лесам по закапывают! Или последуют урокам Сусанина!
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Лучше бы их вообще не пускали в цивилизованные страны. Страшно, когда они в чадрах, ни лица не видно, кто преступление совершил, а может и бомбами обвешаны...
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Насколько я знаю, чеченские женщины носят только платки.
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В Украине, подобная "грязная пена", позорящая чеченцев, сидит тихонько, потому что знает - "рыпнутся", и завтра будут "депортированы", даже без вмешательства суда и полиции, в Россию... А там с ними "разберутся" либо ФСБшники, назначив "джихадистами", либо "кадыровцы", от которых они в Польшу спрятались...
А полякам совет - если дали им "политическое убежище", пусть его лишают - повод для этого, им дали прекрасный, и отправляют в Россию - им там, как раз, место...
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Подержать в местном обезьяннике 15 суток и кормить только свиным смальцем . Воду давать в алюминиевых мисках с дыркой на дне . Шоб хватали быстро и воды оставалось только на пару глотков .
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Первоисточник.

Коротко: чечены пытались отжать бизнес торговли левыми сигаретами в городе, сейчас этот бизнес крышуется "ультрасами". Кого именно задержали - не уточняют. Собираются проводить обыски по местам жительства задержанных, что какбэ намекает, что повязали не только бородачей.
О "ярмарках" в статье ни слова, зато чётко написано, что именно делят бородачи и "ультрасы". Эта часть потерялась в статье Цензора, так бывает.
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Русню надо было задерживать после того, как ультрас отметелят, ну и самим полицейским можно помочь ультрас.
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Чеченцы пусть московитов контролируют и уменьшают их поголовье,за две чеченские войны.население Ичкерии потеряло почти 90% своего взрослого населения.
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Дуда не Зеленський, вибачення у Кадирова просити не буде.
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