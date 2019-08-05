 20 россиян задержали в Кракове за разборки с местными ультрас

Задержание произошло у одного из краковских торговых центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
На парковке перед одним из торговых центров в Кракове очевидцы заметили большое количество полицейских автомобилей, полиции и сотрудников одной из специальных служб.
Как удалось выяснить, там должно было состояться выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами - болельщиками клуба "Краковия".
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Чеченцы хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, и это не понравилось футбольным хулиганам. О запланированной встрече узнала полиция. Полицейские прибыли на место происшествия к началу "стрелки" и провела задержания.
У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.
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Кое где есть конечно. Но они вообще-то боятся высовываться. А большинство просто ссут ехать в Украину, бо многих из них на Донбассе закопали.
А вот с айзерами ситуация немного сложнее. Хотя они тоже не особо высовываются, но их реально много...
и всё это творят понаехавшие
придёт время,когда кто-то скажет "Хватит"
Полиция тоже не особо нежна.
С большим отрывом по всенародной любви там лидируют евреи и цыгане, потом всяческие восточные чучмеки, и далее - кацапы с немцами.
Чеченов взашей на россию доить русню.
а это быдло кадыровское понаехало.
"Бідні" чечени(( Думали, що Польща не змінилась(((
Дебіли........
Поляки конечно в ЕС, но думаю они шавок кадырки по лесам по закапывают! Или последуют урокам Сусанина!
А полякам совет - если дали им "политическое убежище", пусть его лишают - повод для этого, им дали прекрасный, и отправляют в Россию - им там, как раз, место...
Коротко: чечены пытались отжать бизнес торговли левыми сигаретами в городе, сейчас этот бизнес крышуется "ультрасами". Кого именно задержали - не уточняют. Собираются проводить обыски по местам жительства задержанных, что какбэ намекает, что повязали не только бородачей.
О "ярмарках" в статье ни слова, зато чётко написано, что именно делят бородачи и "ультрасы". Эта часть потерялась в статье Цензора, так бывает.