 Высока вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, - Береза

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"В Европе есть два лагеря. Один выступает за то, чтобы закрывать глаза на все нарушения со стороны России, будь то оккупация Донбасса, аннексия Крыма либо нарушения прав человека в самой РФ. Второй лагерь последовательно отстаивает права человека и европейские стандарты демократии. Каждый из этих лагерей отстаивает свою позицию и имеет собственные аргументы. Вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, высока. Вопрос в том, какой будет результат. Баланс сил примерно равный. Поэтому решающими могут стать даже несколько голосов", - подчеркнул Береза.

По его мнению, ситуация вокруг акций протеста в РФ еще раз подтвердила, что российские власти не намерены соблюдать права человека.

"Россия в очередной раз показывает свою позицию, демонстрируя, что права человека для нее ничего не значат. Мы предупреждали Европу об этом, но очень часто люди предпочитают пробежаться по граблям, не услышав предостережений. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Но на сегодняшний день ситуация для России неблагоприятная. Потому что Москва игнорирует решение проблем, связанных с Донбассом. Наши европейские партнеры заметили это, точно так же, как и протесты в РФ. Поэтому нужно ждать сентября, тогда ПАСЕ рассмотрит этот вопрос", - отметил Береза.

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