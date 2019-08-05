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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1427) Россия (73511) Береза Борислав (176)

 Высока вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, - Береза

Инициатива британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы пересмотреть возвращение в организацию делегации из РФ в связи с событиями в Москве, скорее всего, будет одобрена.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал член украинской делегации в ПАСЕ, внефракционный народный депутат Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

"В Европе есть два лагеря. Один выступает за то, чтобы закрывать глаза на все нарушения со стороны России, будь то оккупация Донбасса, аннексия Крыма либо нарушения прав человека в самой РФ. Второй лагерь последовательно отстаивает права человека и европейские стандарты демократии. Каждый из этих лагерей отстаивает свою позицию и имеет собственные аргументы. Вероятность того, что британская делегация в ПАСЕ добьется пересмотра возвращения РФ, высока. Вопрос в том, какой будет результат. Баланс сил примерно равный. Поэтому решающими могут стать даже несколько голосов", - подчеркнул Береза.

По его мнению, ситуация вокруг акций протеста в РФ еще раз подтвердила, что российские власти не намерены соблюдать права человека.

"Россия в очередной раз показывает свою позицию, демонстрируя, что права человека для нее ничего не значат. Мы предупреждали Европу об этом, но очень часто люди предпочитают пробежаться по граблям, не услышав предостережений. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Но на сегодняшний день ситуация для России неблагоприятная. Потому что Москва игнорирует решение проблем, связанных с Донбассом. Наши европейские партнеры заметили это, точно так же, как и протесты в РФ. Поэтому нужно ждать сентября, тогда ПАСЕ рассмотрит этот вопрос", - отметил Береза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141319
 
   
 Топ комментарии
 
Значит слава британцам и Бог в помощь!
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Береза, тебе бы в ясли что ли... Не для того Россию возвращали. чтобы обратно выгонять... Деньги в этом мире творят просто чудеса.
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Очень даже вероятно.
Твиттер шумел сообщениями о показе в новостях Германии разгона демонстрантов на рассии. Немцы были шокированы, обескуражены, называли рашку полицейским государством, а самих "стражей порядка" - фашистами.
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Чергова ідіотська ініціатива тупих європлідерів закінчилась провалом! Але євроідіоти не засмучуються, в них ще стільки ідіотських ідей!
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Бляхер Береза создает видимость бурной деятельности.
До майдана был никому неизвестным бомжом, а теперь дома, машины, бабки. Никак от корыта не оторвать.
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Это украинцы Бляхера Березу на выборах от корыта отгоняют?
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Вероятность столь близка к нулю, что практически это и есть ноль. Ваш Кэп. Берёза, не благодари!
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Вы о чем??? там уже предатели обо всем договорились!!!!!!!
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Береза, тебе бы в ясли что ли... Не для того Россию возвращали. чтобы обратно выгонять... Деньги в этом мире творят просто чудеса.
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Очень даже вероятно.
Твиттер шумел сообщениями о показе в новостях Германии разгона демонстрантов на рассии. Немцы были шокированы, обескуражены, называли рашку полицейским государством, а самих "стражей порядка" - фашистами.
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Очередной детский сад. Немцы-французы разгоняют так. что кацапам и не снилось
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снилось снилось вашим кацапам.
зачетно у маскаликов дупло подгорает.
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Полюбуйся на германские разгоны https://www.youtube.com/watch?v=9K5GWH_qM5c
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Это были мирные демонстрации как на расейке ?
Чет не вижу.
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Очень сомнительно, они и сами не против силовых разгонов, например во Франции.
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У Франції силові розгони тільки після того, як протестувальники машини палять чи вітрини б'ють!
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Рассказывай сказки про тихие европы https://www.youtube.com/watch?v=9K5GWH_qM5c
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во Франции то был демократический разгон, не путай !
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Ватоголовое, напомни мне хоть один разгон против демократических вьіборов?
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Со своим брекситом британцы в ПАСЕ будут иметь малозначимую роль. Голос, да, прислушаются. А Послушают? Тех кто с ЕС выходит?
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Возьмите Бляхера обратно! В нардепы пролетел, Ахметов бабки перестал давать, в Израиль не пущають голодранца....
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Забыл товарищ добавить : "И все это благодаря исключительно моей плодотворной работе". Скромный, однако.
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Вот как-то абсолютно пофиг. ПАСЕ - абсолютно импотентная организация. Европа в своем репертуаре "умиротворения диктатора". Только штатовские санкции и "а нам свое робити". Остальное - белый шум, к которому неоправданно высокое внимание.
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То что украинцы гибнут каждый день на СВОЕЙ земле от ********** захватчиков этого ПАСЕ мало. Нужно обидеться, что в Москве два десятка касабоф менты за волосы потягали.
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