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Все про:взрыв (4309) Нацполиция (9847) Тернополь (551)

 Прохожий в Тернополе пострадал от взрыва замаскированной под подарок бомбы

В Тернополе в результате взрыва самодельного устройства, расположенного на автомобиле, ранен случайный прохожий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию в Тернопольской области.

Отмечается, что взрыв произошел в субботу, 2 августа, около 7.50 на ул. Замковой в Тернополе.

В частности, взорвалась коробка, стоявшая на капоте автомобиля Nissan Qashqai. Коробка была оформлена как подарок.

В результате взрыва самодельного устройства за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя (1981 года рождения). На место преступления выезжали следственно-оперативная группа, взрывотехники.

Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141316
 
 
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"Ловушка для воров"- чушь. Поймать вора ценой повреждения своего автомобиля?
Ловушка очевидно для владельца автомобиля.
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Мосийчук там случайно не проходил?
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Может этот "прохожий" сам и принес "подарок".
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