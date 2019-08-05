 Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку "слуг народа" в Трускавце

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как член совета директоров Киевской школы экономики благодарю команду школы, всех приобщенных профессоров, преподавателей и лично почетного президента КШЭ Тимофея Милованова за качественно проведенный "курс молодого бойца" для будущих депутатов в Трускавце. Так держать!" - отметил Вакарчук.
Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.
В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.
"В Інституті законодавства Верховної Ради України понад 10 років діє Українська школа законотворчості, яка напрацювала значний досвід надання науково-методологічної та освітньої допомоги народним депутатам України, співробітникам Апарату Верховної Ради України, посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. За цей час понад 1000 слухачів пройшли спеціалізований навчальний курс із законотворчості.
Навчальний процес у Школі постійно вдосконалюється з урахуванням ******** тенденцій розвитку держави та потреб слухацької аудиторії. Цей фактор обумовлює новизну та актуальність змістовного наповнення навчальних програм.
Діяльність Школи отримала позитивну оцінку Секретаріату Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комiсiя), Європейської організації публічного права, інших міжнародних iнституцiй.
******* соціально-політичні процеси, нові виклики, які постали перед Україною, стали поштовхом для всебічного реформування країни на основі європейських стандартів та цінностей, розвитку парламентаризму, зумовили необхідність реформування місцевого самоврядування, децентралізації державної влади в контексті здійснення конституційної та муніципальної реформ.
Виходячи з цього, в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України вперше в Україні розроблено відповідні магістерські програми з підвищення кваліфікації "Європейське парламентське право" та "Місцеве самоврядування та децентралізація".http://instzak.rada.gov.ua/news/Pidgotov_kadriv/Ukr_shkola_zakon/72927.html
Зеленский, свозив вновь обранных депутатов в Трускавец, не сделал из них экономистов. Он помог им безболезненно перезнакомиться друг с другом, начать вместе думать как провести реформы, начал создавать из незнакомцев команду. Трускавец -- это была гениальная идея.
" Он помог им безболезненно перезнакомиться друг с другом, начать вместе думать как провести реформы, начал создавать из незнакомцев команду." - ти вважаєш, що вони пробухали весь тиждень?
А от цінність депутата від сусіднього Малина - дуже важко переоцінити. Такий потужний потенціал
Кожний, хто працює з грішми, знає, що щоб у платіжці визначити суму ПДВ, потрібно кінцеву суму розділити на 6.
Тобто 100:6= 16,6666... - це і є сума ПДВ.
не каденцію, а рік він там був
так хоть так о себе напомнить))))
качественно проведенный " "курс молодого бойца""?
Святослав что ты мелешь? Какой там "курс молодого бойца"?
В лучшем случае ЛИКБЕЗ
А если уж "курс молодого бойца", то надо было их на недельку на передовую свозить. Глядишь бы и наступило просветление в уму
Я говорил, что ты дегенерат.
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно
и негаданно к успеху
Дорвалось
это клоунское чмо.
И в
тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
Лизнуть решил Шанпанзе (Шановного пана Зеленського)????
Источник: https://censor.net.ua/n3141311
Спасибо школе Пинчука за то, что получила "бабки" за обучение Зедепутатов, которые вполне могли пройти обучающие курсы для депутатов, существующие при Верховной Раде при содействии США и ЕС уже 6 лет.
За неделю можно рассказать, какие бывают нормативные акты конституция-закон-постанова КМУ, наказ минстерства, зарестрированный а Минюсте, какие стадии законопроекта и ещё массу полезных вещей для людей, не знющих нихрена про законеодательство....
Да и рассказывать-то можно людям, которые имеют хоть какую-то основу, а не рестораторам - фотографам и т.п. Их учат азам, значит там вообще "конь не валялся".
А ведь надо сначала выучиться и получить какой-никакой опыт, какое-то признание на своем месте, а потом уже идти в депутаты. А тут все ровным счетом наоборот.
И почему обучать этих, с позволения сказать депутатов,надо на курорте в дорогущем заведении?
Это уже своеобразный акт коррупции. Мы вам такую вот взяточку в виде дорогого отдыха и шарового обучения, а вы чтоб потом "правильно голосовали". Будете послушными, получите еще "конфетку"