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Все про:Вакарчук (244) обучение (224) Милованов Тимофей (6) Слуга народа (204)

 Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку "слуг народа" в Трускавце

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил благодарность команде Киевской школы экономики за обучение в Трускавце будущих нардепов от партии "Слуга народа".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как член совета директоров Киевской школы экономики благодарю команду школы, всех приобщенных профессоров, преподавателей и лично почетного президента КШЭ Тимофея Милованова за качественно проведенный "курс молодого бойца" для будущих депутатов в Трускавце. Так держать!" - отметил Вакарчук.

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Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.

В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.

Вакарчук поблагодарил Киевскую школу экономики за подготовку слуг народа в Трускавце 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141311
 
   
 Топ комментарии
 
шо...не берут в компанию?
так хоть так о себе напомнить))))
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно
и негаданно к успеху
Дорвалось
это клоунское чмо.
И в
тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:

Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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Так ось хто той самий видатний економіст та науковець в Київській школі економіки - Вакарчук! мля це пістець! А я думав ну хто додумався наймати непрофільну організацію для підготовки майбутніх депутатів?
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Игорь, Вы все оперируете устаревшей информацией. В КШЕ уже большущий прикладной департамент (здоровье, Прозорро, куча проектов) и большущий бизнес департамент с кучей программ. КШЕ -- это уже совсем не маленькая и узкопрофильная организация.
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СЛУХАЙ, ВАКАРЧУК, ТАК ЯКЩО ДОСТАТНЬО МІСЯЦЯ ЩОБ ЛЮДИНА ПОЧАЛА РОЗБИРАТИСЯ В ЕКОНОМІЦІ Й ПРИЙМАТИ ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ...НАФІГА ВИ СТУДЕНТІВ ГВАЛТУЄТЕ 5 РОКІВ (ЗАРАЗ 4-ри?) , ТА ЩЕ Й ЗА ЦЕ БЕРЕТЕ ГРОШІ? ГАаа? МОЖЕ ОСЬ ТАК...."ВИЇЗДНИМ ГОП-КОНЦЕРТОМ"..."ОДУПЛЄТВОРЯТИ МАСИ"..."НАЩЬОТ ЕКОНОМІКИ"..."СЕАНС ОДНОВРЄМЄНОЙ ІГРИ!" .....ГА?
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Зараз нові депутати почнуть давати інтерв'ю в кулуарах парламенту і ми всю їх дурість побачимо "не по писаному" і буде комусь дуже соромно і за КШЕ і за депутатів!
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Серьезно поверили, что за неделю можно чему-то серьезному научиться? Основная проблема сегодня -- помочь Раде начать эффективно работать. И Трускавец -- конкретный шаг в правильном направлении.
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Шаг в лайно собаче.Усі побачили,чому і як нібито вчать в Трускавці.Уже загальновідома мета цих зборів-оптове вербування,купівля і "обробка" цього натовпу болванів для ефективного керування .І про навчання:

"В Інституті законодавства Верховної Ради України понад 10 років діє Українська школа законотворчості, яка напрацювала значний досвід надання науково-методологічної та освітньої допомоги народним депутатам України, співробітникам Апарату Верховної Ради України, посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. За цей час понад 1000 слухачів пройшли спеціалізований навчальний курс із законотворчості.
Навчальний процес у Школі постійно вдосконалюється з урахуванням ******** тенденцій розвитку держави та потреб слухацької аудиторії. Цей фактор обумовлює новизну та актуальність змістовного наповнення навчальних програм.
Діяльність Школи отримала позитивну оцінку Секретаріату Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комiсiя), Європейської організації публічного права, інших міжнародних iнституцiй.
******* соціально-політичні процеси, нові виклики, які постали перед Україною, стали поштовхом для всебічного реформування країни на основі європейських стандартів та цінностей, розвитку парламентаризму, зумовили необхідність реформування місцевого самоврядування, децентралізації державної влади в контексті здійснення конституційної та муніципальної реформ.
Виходячи з цього, в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України вперше в Україні розроблено відповідні магістерські програми з підвищення кваліфікації "Європейське парламентське право" та "Місцеве самоврядування та децентралізація".http://instzak.rada.gov.ua/news/Pidgotov_kadriv/Ukr_shkola_zakon/72927.html
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Ну бачимо ми твою дурість на форумі вже декілька років - і шо з того? Головне розуміти команду старшого, яку кнопку натиснути. Я вон свого пса теж не за один день навчив яку лапу подавати, а тут люди - все набагато складніше.
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та вже он дніпровський бізьнесмен, шо не знайє тарифів на комуналку, бо живе дуже скромно, але 32 тищі гривень жалованія воспринімайє як злу шутку - развє мона за ето вижіть в Кійєвє?
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Ванела, в Совете Директоров большие люди, совсем необязательно экономисты. Вакарчук один из них.

Зеленский, свозив вновь обранных депутатов в Трускавец, не сделал из них экономистов. Он помог им безболезненно перезнакомиться друг с другом, начать вместе думать как провести реформы, начал создавать из незнакомцев команду. Трускавец -- это была гениальная идея.
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Не треба таким злим бути. Дещо можна навчити і за 6 днів. Наприклад день посвятити тому факту що в 100 грн. продажу 16,67 грн. ПДВ а не 20 грн. Можливо не всі але третина це зрозуміють.
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Для управления страной подобые знания просто необходимы
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Вони не керують країною - вони ЗАКОНИ приймають. А для того, щоб приймати закони - потрібні ЕЛЕМЕНТАРНІ знання. І не тільки елементарні.
" Он помог им безболезненно перезнакомиться друг с другом, начать вместе думать как провести реформы, начал создавать из незнакомцев команду." - ти вважаєш, що вони пробухали весь тиждень?
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Побухать вместе -- тоже неплохо. Читали что в Коростене хлопця убили, который активно работал против Пашинского? Вот таких крутых специалистов (как вор и уже убийца Пашинский) у нас в прошлой Раде было немеряно.
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Наскільки я пам'ятаю, про того хлопця писали, що він був зв'язаний з криміналітетом. Так що причетність Пашинського - це лише версія, одна з декількох. Та й давайте будемо чесними - серьоня там пролетів як фанера, повністю програвши і кандидату від сн і меру стільки, що йому пофіг були всі босяки Коростеня.
А от цінність депутата від сусіднього Малина - дуже важко переоцінити. Такий потужний потенціал Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 2253
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І ось до речі, там нижче вже один "економіст" відписався про ПДВ . Так що такі знання теж необхідно роз'яснювати.
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ЦЕ ДЕ ТАК? ВЗЯВ ЧЕК З МАГАЗІНУ ТАМ ДОДАЄТЬСЯ РІВНО 20%? ШО В ВАС ОБЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ, сер?
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До чого додається 20%?. До 83,33 грн. додаємо 20% і отримуємо 100 грн.
Кожний, хто працює з грішми, знає, що щоб у платіжці визначити суму ПДВ, потрібно кінцеву суму розділити на 6.
Тобто 100:6= 16,6666... - це і є сума ПДВ.
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а сам Славко десь рік у Гарвадах клепки набирався. Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 9721
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Краще б Вакарчук в парламенті займався реальною роботою та законотворчістю, а то просидів каденцію в парламенті, а результат - нуль!
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не тренди
не каденцію, а рік він там був
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Изучал он там лидерство. Но до Зеленского ему еще расти и расти.
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Славик тоже заказал обучение Голоса в Трускавце во втором потоке.
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…Ну хоть сейчас жертвы телевизора похвалят Славика?
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шо...не берут в компанию?
так хоть так о себе напомнить))))
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…Не знаю... но у меня есть предположение, что всю эту аферу с выборами 19го года кто-то провернул с единственной целью: Принятия Закона о приватизации украинской земли.
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Тікай з країни. За тобою вже виїхав Баканов.
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Якщо це не тролінг такий, то дарма Славко в політику вернувся... Я думав, він займе нішу в націонал-демократичному таборі, а він щось таке чудить незрозуміле.
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Воно-то ясно, що хіпстерська, але ж і серед хіпстерів є патріоти... І вони-то якраз є електоратом Голосу. Тим паче, у Вакарчука у списках більш-менш толкові люди, люмпену без вищої освіти (як у Зе) там нема! Навіщо Славко такими заявами убиває собі рейтинг?? Навпаки мав би сказати, що виступає за професіоналів у владі...В коаліцію хоче? А толку, його-то можуть взяти в коаліцію, але якихось значимих посад не дадуть!
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Га, Славко виявляється має відношення до цієї масонської дебільні.
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ага, його слова можна переказати такими: ТАМ, ХДЄ ВИ УЧІЛІСЬ - МИ ПРЄПАДАВАЛІ
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Присоединиться желает. А прямо об этом сказать боязно. Намекает.
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Та приєднатися можна, тільки посад ніхто не дасть, там мабуть уже все поділили... І сенс приєднуватися тоді? Краще бути в націонал-патріотичній опозиції!
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В национал-патриотической оппозиции финансовых потоков не предвидится. Сколько там людей? раз-два и обчелся. А в "Слуге" хоть какая-то копейка перепадет.
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Мрак, я думал он тролит, а он серьезно....
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…Киевской школы экономики за обучение в Трускавце. А не могла их эта киевская школа в Киеве поучить?

качественно проведенный " "курс молодого бойца""?
Святослав что ты мелешь? Какой там "курс молодого бойца"?
В лучшем случае ЛИКБЕЗ
А если уж "курс молодого бойца", то надо было их на недельку на передовую свозить. Глядишь бы и наступило просветление в уму
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…гроші відмивали , напевно .Привезли в воду й дудлили її б в Києві ...
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а ти не хочеш там деньок окопи порити?
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Блин, почему при исполнении песен он воспринимается иначе?
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Истинное лицо, однажды показанное, может оказаться не очень приятным
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…може ,слухаєте ,хильнувши ? Я б теж співом це б не назвав би , справді "виконання".
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…Шой-то Славик со своей Лялей Фонаревой совсем офанарел
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Надо было воспитание ЗЕпутангов с детского сада начинать, а не с школы экономики.
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Разве я говорил, что ты депутат?
Я говорил, что ты дегенерат.
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно
и негаданно к успеху
Дорвалось
это клоунское чмо.
И в
тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:

Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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понравился корпоративчик за счет народа???

Лизнуть решил Шанпанзе (Шановного пана Зеленського)????
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алюзія на: гдє ви учілісь - ми прєподавалі
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"Как член совета директоров Киевской школы экономики спасибо команде школы, всем вовлеченным профессорам, преподавателям ....

Источник: https://censor.net.ua/n3141311

Спасибо школе Пинчука за то, что получила "бабки" за обучение Зедепутатов, которые вполне могли пройти обучающие курсы для депутатов, существующие при Верховной Раде при содействии США и ЕС уже 6 лет.
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дякую! дуже всім дякую! дякую дуже дякую всім за всьо! дякую!!!
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будь ласка , напишіть останнє речення більш зрозуміло .Дякую.
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Що саме Вам не зрозуміло в останньому реченні?
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Я не знаю, кто там такой этот ваш Карл Маркс, но знаю,что бабки должны крутиться Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці - Цензор.НЕТ 4473
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"Как член совета директоров Киевской школы экономики"

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Соросівський хлопчик похвалив соросівський заклад. Вважає це рекламою ? Добре,будемо нагадувати про це КМБ після зашкварів новоспечених випускників.
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Депутати вивчили азбуку, й навчилися читати по складах. Дякуєм школі всі разом.
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Яка абетка? Натискати і відрізняти ТРИ кнопки!
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Я так понимаю, что это тонкий подкол - мол смотрите, какие они тупые....
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Славик уже не знает, как еще Зеленского в задницу поцеловать.
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Справжнє обличчя Вакарчука https://youtu.be/9Y9yroDN4HM?t=3231
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Так может это его отец благодарил, на Славка не схоже.
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Гав-гав, пук-пук! гав-гав, пук-пук!
За неделю можно рассказать, какие бывают нормативные акты конституция-закон-постанова КМУ, наказ минстерства, зарестрированный а Минюсте, какие стадии законопроекта и ещё массу полезных вещей для людей, не знющих нихрена про законеодательство....
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Рассказать то можно за неделю, но запомнят ли?
Да и рассказывать-то можно людям, которые имеют хоть какую-то основу, а не рестораторам - фотографам и т.п. Их учат азам, значит там вообще "конь не валялся".
А ведь надо сначала выучиться и получить какой-никакой опыт, какое-то признание на своем месте, а потом уже идти в депутаты. А тут все ровным счетом наоборот.
И почему обучать этих, с позволения сказать депутатов,надо на курорте в дорогущем заведении?
Это уже своеобразный акт коррупции. Мы вам такую вот взяточку в виде дорогого отдыха и шарового обучения, а вы чтоб потом "правильно голосовали". Будете послушными, получите еще "конфетку"
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