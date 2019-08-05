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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1103) Порошенко (17717) Бутусов Юрий (1790) Приватбанк (496)

 Коломойский провел встречу с Порошенко, - Бутусов

Олигарх Игорь Коломойский провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко в начале июня.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента. В интервью с Коломойским немало и других резонансов - кого он считает виновным в национализации "Приватбанка", о стратегии на Донбассе, реформах, Зеленском, что он думает о Путине, о том, что эту Раду ожидают досрочные выборы, сколько должны получать депутаты, чтобы они не погрязли в коррупции, почему Богдан так ответил журналистке "Свободы", что надо делать с другими олигархами и как с них собрать побольше налогов, что происходит на "Криворожстали" и еще многое. Все это скоро в большом материале на Цензор.НЕТ", - анонсировал Бутусов.

Также читайте: Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского, - Financial Times

Источник: https://censor.net.ua/n3141310
 
   
 Топ комментарии
 
А теперь послушаем настоящего президента Украины...
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…ахахахахаха) какое же это зебыдло наивненькое и тупенькое)
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Игорь Валерьевич! Нижайше прошу принять в дар все подразделения "Рошен"... Это сможет хоть как то компенсировать потерю Приватбанка. Грешным делом решил, что я Царь на веки...
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так ведь сказали мыролюбцу ран лола ран. И свиновальц побежал. И только пейсы по ветру развивались.
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Из тайных источников, однако, не претендующих на достоверность:
Часть переговоров, которую удалось задокументировать:
Порошенко: - Тебе, Игорёк, хорошо, тебе ломится американская тюрьма, а у них и комфорт, и хорошее питание, и всё такое.
Коломойский: - Зато тебе - украинская со своими плюсами, в ней максималка - пятнашка, а пиндосы могут и 150 годков ввалить и комфорта, и хорошего питания. А в украинской комфорт с питанием можно и докупить...
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продолжение диалога: Ладно, а давай не будем ссорится? - А давай! Пошли выпьем, что, нам той украины мало? Левая мне, правая тебе, а остальное - кацапам!
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это твоя мордовско удмуртская хотелка и мечталка, да хакасс?
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вы не знаете, что название государства пишется с заглавной буквы ?
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этот чуваш не знает. вообще их три штуки этот пост писали. русня ведь умственно отсталая. один кацап диктует другой пишет а третий смотрит чтобы первые два слишком на боярку не налягали.
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нет еще. к новому году ожидается первый урожай.
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а ты кого больше любишь, Парашенку или Коломойского?
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я первый спросил, или ты соплеменник вышеупомянутых, отвечать вопросом на вопрос?
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А кто вас уполномочивал тут расспрашивать ?
На мой вопрос вы ничего не ответили, что приравнивается к злому умыслу и пренебрежительному написанию названия государства, на сайте которого вы сейчас находитесь.
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та ясно дело, что ты по себе оценил - по своим "станкам".
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Для ахрененных патриотов на всякий случай сообщаю - в покутском наречии галицкого диалекта украинского языка существует слово «україна» которое означает «окраина». Изучаемый в украинской школе признанный классик украинской литературы в новелле 1898 гола "Майстер" написал:
"Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."©
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дурень, окраины своего туалета будешь с кацапом делить.
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Да ти відважний як смердяча лупа з ****** (прізвисько боярина князя-воєводи І.П.Охлябініна, у которого вполне могла быть дурнопахнущая перхоть).
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Не имею абсолютно никакого отношения к твоей семейке ********** маскаликов.
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Ты ещё и фантазируешь как штопаный Гандон (фамилия французского писателя-фантаста, выпускника Сорбонны, автора романа "Жиневра", лауреата Большой премии Французской академии 1948 года, который вполне мог перенести операцию с последующим ушиванием послеоперационной раны).
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Что, что, а родственничков вы всех своих знаете.
Даже пра-пра-пра деда штопанного гондония вспомнили
Эка диковинка )) А гены у вас, точно в это же дедугана.
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Убогий! Пра-пра-пра в 1948 год не влезет. Штопаный - одна буква «н». Писатель Ив Гандон с буквой «а».
Иди апельсины собирай.
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ты оскорбился, потому что твою штопаную фамилию неправильно написали ?
дык это от смеха, ты должен понимать мою реакцию и не возмущаться.
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«Оскорбиться» на форуме я не могу. Тем более, через чью-то малограмотность. А у тебя для смеха причина была? Или это симптом олигофринии? Ты там продвигайся поближе к сбору апельсинов.
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у меня не было ошибок - ты можешь настаивать на штопаном, а я на штопанном, правописание разрешает два варианта.
так что, это лишь плоды твоей особой фантазии, согласно наследственному генотипу рода гандонников.
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А в украинской комфорт с питанием можно и докупить...

Колясочница подтвердит...
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на пару украли 40 млрд через приват
а для народа кино показывают типа ани в ссоре
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Зачем анонсировать? Чтоб вся семья собралась у компьютера и ждала выхода интервью, успеть первыми прочесть? Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6593
Или кто-то охотится за исходниками и Бутусов предупреждает, шо если шо, то то его? Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6593
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Может и предупреждает кого то ,чтобы кто то успел куда то.
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Интересные люди: сначала жалуется на Богдана, что тот поимел всю журналистскую собратию, обманув всех и всё такое, а потом важно анонсирует много секретов в интервью с......КОЛОМОЙСКИМ!!!
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А почему Порох сбежал именно в Турцию. Кличко за ним тоже в Турцию сбежал. Они что-то затевают. Заговор против "зеленой чумы"?
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нет. они просто усрались что их гейропа в Украину выдаст.
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Скоро приедет с Мальдив, что тогда будешь мычать?
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Ні Петро не хоче повертатись, ні тут його не хочуть. Бо садити Петра ні у кого особливого бажання нема, а прийдеться, бо його "подвиги" повилазять, як гриби після дощу. А шукати його по закордонах можна довго і безуспішно, якщо не дуже цього хотіти.
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А ты все свои фантазии тиражируешь? Давай вместе, знаю тебе нравится. Йуля, Йуля, Йуляяя!!!!
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Так, трохи Мародер з Юлею тупанув. Поки Пєця драконив всю свою ботоферму на Юлю Вовік його вдув по саме "не балуйся"
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Быдло, зря ты мазу тянул за старуху с косой, бздюльку мошонку. Занятная она старуха. Понимает, что она нужна только таким дебилам, как ты, даже сняла клип в стиле Зеленского, она идет и на ходу о чем-то там блеет. Напрасно старается старая продажная воровка, все ее бросили, даже ее хозяин, куйло подтер свою жопу бздюлькинам рылом.Поэтому ты, старый пирдун, зря стараешся, твоя старуха с косой уже выброшена на свалку истории.

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Послезавтра Зеля тоже туда поедет, даст п...ы обоим.
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Петя как старый прожженный барыга и торгаш пошел торговаться и договариваться с Беней. Ничего удивительного в этой встрече не вижу, она ожидалась.
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Ну, так Беня мог его не принять и показать своё отношение к нему!
Но почему-то решил побеседовать.....
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Порошенко весь в слезах и соплях умолял Коломойского о пощаде:
04.08.2019
Перед самим побегом Порошенко встречался с Коломойским и пытался договорится с ним о своей неприкосновенности.
В окружении Порошенко говорят, что он плакал перед Коломойским и обещал ему невероятную сумму денег, отмену ареста со стороны лондонского правосудия.
Известно, что Коломойский отказал ему во всем, поскольку он сам в очень не простом положении.
Вот что говорят в окружении подозреваемого в 11 тяжких преступлениях гражданина П.Порошенко:
«Он встречался с Коломойским перед побегом. Петя в слезах и соплях умолял Коломойского простить и даже обещал снятие арестов со стороны лондонского правосудия, однако по всей видимости Коломойский также не контролирует ситуацию и находится в очень неудобном положении. Петя понял, что его посадят и примерно 15 июля принял решение бежать. Сейчас они находятся в Панаме, Петя пытается скрыть свои офшоры перед конфискацией.»
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Политика партии поменялась, теперь Порошенко-хороший президент в плохое время.
В конце концов что делать через 5 лет, когда у слуги народа не будет рейтинга?
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и причем здесь Зеленский ,
прахаботики?
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Действительно....зебобик тут вообще ни каким боком...он марионетка...что хозяин Беня скажет...то и будет делать....
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А ЗЕбилы - говноеды. Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2487 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2487 Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2487 Ваш хозяин, КАЛ омойский не успевает срать, вы, идиоты, на лету его сжираете.
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uni Yaroslaw, он при том, что работает у А.Богдана ПреЗЕдентом, которого ему назначил И.Коломойский!
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поехал умолять коломойского не садить? интересно, что коломойский ему сделает за то, что он у него приват отхватил?
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Интервью Коломойского это всегда интересно и всегда миллионы просмотров ))
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Ща у порохоботов мозги лопнут!
Как это беня на которого они уже пол года срали пил чай с ихним кормильцем!!!!!
Интересно, как им это в темники прописали! "Бутусов врет - ничего не было!", "петюня уговаривал беню не грабить Украину и народ", или "беня уже не вор"?*......
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Цікаво, що Бєня скаже про порохоботів. Коли їм перестануть платити. Бо навіщо? Петра вже нема в країні, і навряд він поверниться. Цікаво. Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3241
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Ну не знаю.....
Сегодня посмотрел новости... куча новых шоколизов .... или старые перекрасились!
Их же сразу видно - по количеству поноса без всякой аргументации!
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Обов'язково подивлюсь. Хто-хто, а Бєня каже те, що думає. А знає він дууууже багато...
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Он говорит всегда то, что в эту минуту НАДО говорить!
Например, в интервью про возможного ПреЗедента...
Понимая, что Зеля по уровню подготовки и образованности НОЛЬ, сказал то, что НАДО было тогда сказать:
- Все фигня! Главное чтобы человек был порядочный..... (тип того).
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Який Зєля ні є, але ще жодної помилки не вчинив. Може в нього є фахові консультанти, але тим не меньш.
Але подивимось
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Бутусов два месяца разбирал, что Коломойский ему наговорил или два месяца получал разрешение на публикацию...
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Интервью у Коломойского, можно рассматривать только в свете заработка на имени Коломойского, во всех других планах ты просто ретранслятор, ибо что и кому своим интервью хочет донести Коломойский, знает только Коломойский!
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"Коломойский провел встречу с Порошенко, - Бутусов" - два супер-патриота и супер-вора провели большие тёрки, как теперь в будущем делать бабло и кому какая доля наворованного каждого олигарха.
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забавно наблюдать как холопы обсуждают своего барина как он крут
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а назва статті, *********)))!!! ))))) Нібито цар провів "встречу" з холопом.. То в когось ще залишились сумніви хто в нашій країні зараз президент? )))))
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После того, как Беня назвал военную агрессию России на Донбассе "гражданской войной", он сразу полетел в "игнор".
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"Громадянським конфліктом", який спровокували росіяни. Що сьогодні лугандони на Україну дихають отрутою для пана новина?
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Видимо, соевый мародер выторговывал себе условия, при которых он сможет остаться на свободе
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Думаю, что досрочные выборы ожидают не только эту раду, но и действующего президента.
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это правда. штейны уже накопили критическую массу негатива, причем аналогичную свиновальцевской. Только 5 лет очередных мыролюбных реформистов терпеть не будет. Их быстро и мыролюбно отреформят. И штейнов и свиновальцев.
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это блеет коми тунгусо - корякский смерд?
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Скрестили шпаги? Или на пистолях разобрались?
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у особей щироукраинской реформаторской национальности другой подход. они к рэбэ обращаются чтобы он их рассудил кто из них больший мыролюбец а кто безальтернативец.
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цей Бєня і вашим і нашим....юлить, яко аспід на пательні...Тільки зєкловун в сторону з повідка рипнеться в бік,- смик, до ноги! і чергове інтерв'ю з цікавинками...Тільки все ОК- на Пороха бочку котить....то мордору підлизує, то типу залишки "патріотичної піни" з рота пускає...бридота...Рятує і власну дупу, і бабла так хочеться, що йому аж в гузні свербить...
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Потрох начинал трусливой шестеркой - ездил с педаликом в Австрию на поклон к ушлепку фирташу,трусливым кроликом и сдал свое сраное президентство - умолял какого то беньку пощадить его и его наворованные капиталы.
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Я смотрю зебилами становятся совсем уж неожиданные люди...
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"А теперь послушаем начальника транспортного цеха"...(с)
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Ну вот и прекрасно. Мир, дружба, жвачка. Никаких посадок, естественно
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Вскоре мы узнаем, что Пеця встречался с Медведчуком и Пуциным, чтобы прикрыть свою дупу. Кстати Потрох собирается возвращаться на Родину из Турции или предпочтёт ИСТОРИЧЕСКУЮ?
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Щось дуже часто беруть інтерв'в ю.Може він справжній президент?
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Оказывается порошенко человек Коломойскиого. Во дела. А все порохоботы думали, что под Коломойским ЗЕ. А там место занято петей.
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Когда Порох ушел, вылезло всякое дерьмо. Беня приехал, Портнов, и ты, петушок, закукарекал.
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а вот это нежданчик и шо это Коломойша решил с бывшим встретится не под скажите зебилы Коломойський провів зустріч із Порошенком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9504
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похоже на то, что премьер-министром будет Пётр Алексеевич.
И Украиной будет руководить Порошенко.
Зеленского будут выпускать только для того, чтобы толпа могла повеселиться глядя на его ужимки.
Это хорошо! Это правильно!
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