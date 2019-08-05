 Коломойский провел встречу с Порошенко, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента. В интервью с Коломойским немало и других резонансов - кого он считает виновным в национализации "Приватбанка", о стратегии на Донбассе, реформах, Зеленском, что он думает о Путине, о том, что эту Раду ожидают досрочные выборы, сколько должны получать депутаты, чтобы они не погрязли в коррупции, почему Богдан так ответил журналистке "Свободы", что надо делать с другими олигархами и как с них собрать побольше налогов, что происходит на "Криворожстали" и еще многое. Все это скоро в большом материале на Цензор.НЕТ", - анонсировал Бутусов.
Часть переговоров, которую удалось задокументировать:
Порошенко: - Тебе, Игорёк, хорошо, тебе ломится американская тюрьма, а у них и комфорт, и хорошее питание, и всё такое.
Коломойский: - Зато тебе - украинская со своими плюсами, в ней максималка - пятнашка, а пиндосы могут и 150 годков ввалить и комфорта, и хорошего питания. А в украинской комфорт с питанием можно и докупить...
На мой вопрос вы ничего не ответили, что приравнивается к злому умыслу и пренебрежительному написанию названия государства, на сайте которого вы сейчас находитесь.
"Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."©
Даже пра-пра-пра деда штопанного гондония вспомнили
Эка диковинка )) А гены у вас, точно в это же дедугана.
Иди апельсины собирай.
дык это от смеха, ты должен понимать мою реакцию и не возмущаться.
так что, это лишь плоды твоей особой фантазии, согласно наследственному генотипу рода гандонников.
Колясочница подтвердит...
а для народа кино показывают типа ани в ссоре
Или кто-то охотится за исходниками и Бутусов предупреждает, шо если шо, то то его?
Но почему-то решил побеседовать.....
04.08.2019
Перед самим побегом Порошенко встречался с Коломойским и пытался договорится с ним о своей неприкосновенности.
В окружении Порошенко говорят, что он плакал перед Коломойским и обещал ему невероятную сумму денег, отмену ареста со стороны лондонского правосудия.
Известно, что Коломойский отказал ему во всем, поскольку он сам в очень не простом положении.
Вот что говорят в окружении подозреваемого в 11 тяжких преступлениях гражданина П.Порошенко:
«Он встречался с Коломойским перед побегом. Петя в слезах и соплях умолял Коломойского простить и даже обещал снятие арестов со стороны лондонского правосудия, однако по всей видимости Коломойский также не контролирует ситуацию и находится в очень неудобном положении. Петя понял, что его посадят и примерно 15 июля принял решение бежать. Сейчас они находятся в Панаме, Петя пытается скрыть свои офшоры перед конфискацией.»
В конце концов что делать через 5 лет, когда у слуги народа не будет рейтинга?
прахаботики?
Как это беня на которого они уже пол года срали пил чай с ихним кормильцем!!!!!
Интересно, как им это в темники прописали! "Бутусов врет - ничего не было!", "петюня уговаривал беню не грабить Украину и народ", или "беня уже не вор"?*......
Сегодня посмотрел новости... куча новых шоколизов .... или старые перекрасились!
Их же сразу видно - по количеству поноса без всякой аргументации!
Например, в интервью про возможного ПреЗедента...
Понимая, что Зеля по уровню подготовки и образованности НОЛЬ, сказал то, что НАДО было тогда сказать:
- Все фигня! Главное чтобы человек был порядочный..... (тип того).
Але подивимось
И Украиной будет руководить Порошенко.
Зеленского будут выпускать только для того, чтобы толпа могла повеселиться глядя на его ужимки.
Это хорошо! Это правильно!