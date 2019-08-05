 Коломойский провел встречу с Порошенко, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Об этом сам Коломойский заявил в интервью Цензор.НЕТ, которое выйдет в ближайшее время. Подробности по данной встрече и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента. В интервью с Коломойским немало и других резонансов - кого он считает виновным в национализации "Приватбанка", о стратегии на Донбассе, реформах, Зеленском, что он думает о Путине, о том, что эту Раду ожидают досрочные выборы, сколько должны получать депутаты, чтобы они не погрязли в коррупции, почему Богдан так ответил журналистке "Свободы", что надо делать с другими олигархами и как с них собрать побольше налогов, что происходит на "Криворожстали" и еще многое. Все это скоро в большом материале на Цензор.НЕТ", - анонсировал Бутусов.

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