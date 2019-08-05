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 Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В полицию Киевщины обратился 38-летний житель г. Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале", - говорится в сообщении.

Установлено, что заявитель, сделал заказ в такси, завезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку, однако, пассажир сообщил, что на счету нет денег. Водитель пошел навстречу мужчине и отвез до ближайшего отделения банка, Но выяснилось, что мужчина имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали.

Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги. Тогда, по собственному усмотрению, водитель решил получить деньги. Пассажир задолжал за поездку 7 тысяч гривен

Таксист отвез пассажира в собственный гараж в с. Софиевская Борщаговка, а там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл.

Потерпевший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по ст. 208 УПКУ. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция 01
Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция 02
Таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале, задержали на Киевщине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141308
 
 
 Топ комментарии
 
Таксоид совсем идиот ? Заранее проверить, есть ли у чувака деньги на такую поездку, нельзя было ?
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"Потерпевший нашел в помещении инструменты..."
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вообще то дебил тут токо таксист! отвел бы этого чела к нотариусу сделал бы долговую расписку и все, делов то! а тут такие сложности гараж цепи...!
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Таксоид совсем идиот ? Заранее проверить, есть ли у чувака деньги на такую поездку, нельзя было ?
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Не уверен, кто тут идиот, но пока ещё не встречал таксистов, которые бы обыскивали пассажиров.
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Зачем обыскивать? Просто вежливо говоришь - "Извините, не обижайтесь, бывает всякое. Учитывая крупную стоимость поездки, хотелось бы заранее убедиться, что у вас есть при себе денежка. Еще раз извините и поймите правильно. "

Нормальный человек на такую фразу не обидеться. А если обидиться и не захочет показывать деньги - ну и нах такого пассажира, себе же безопаснее.
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"…"

Це що, так виглядатимуть видалені коментарі? Таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі, затримали на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9654
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…важко щось розумне сказати в такій ситуаціїї. просто думаю скільки ж ненависті в одного українця до другого. і так тисяча разів на день. О, боже, що буде далі?
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симпатик совка каже "боше"?

а як же Вялікій Владімір Ільїчь та?
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таксист это не специальность
таксист это образ мышления
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Интересно, а что он с ним дальше делать собирался? Свинья живым весом дороже стоит.
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Натуральный Иван, деньги вперёд и поездка началась, начинающий наверное ещё, некидали ни разу, а теперь вот ответит за свою дурь.
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Судя по пассажу , пассажир хотел кинуть водителя и в итоге все-таки пострадал водитель.
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Водитель не "пострадал". Он совершил уголовное преступление. В следующий раз он закроет твою мать, сестру или жену, потому что ему так захочется. "Пострадал, млять".

Ты дебил, Артемка.
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Неужели те 100 грн. ценнее всей этой уголовной волокиты? Мусорам теперь придется десятки тыс. отвалить, потом судьям, прокурорам, еще и судимость будет. Если тупой - то это на всю жизнь
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