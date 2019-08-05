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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2374) реестр (154) Федоров Михаил (4)

 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.

Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".

Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Источник: https://censor.net.ua/n3141304
 
   
 Топ комментарии
 
Вычистим чужих и поставим своих
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…Я считаю, что надо над всем поставить Юзика.

Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
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…пенёчечки , покрашенные в зелёный цвет
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Айти проект в привале классный сделали. Значит и это сделают. Не сложнее.
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…ВЕСЬ КРИМИНАЛИТЕТ-- это СЛУГИ ОЛИГАРХ-хода !!!.
.
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…Я считаю, что надо над всем поставить Юзика.

Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
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…согласен) или свадебного фотографа, он тоже профи...
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можно и вас поставить, вы намного его тупее, точно ничего не украдете потому что мыслей в голове не имеете.
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Если у ненго есть данные про смотрящих - документы в СБУ и прозрачное расследование с громкими посадками. Если нет - сажать его. Баканов ауууу!!!
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…"Смотрящвмі" він вочевидь називає тих, хто б'є по руках таких, як він любителів лізти і копатися у реєстрах без всякого контролю.
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"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок..."
Реестр чего? О чем речь?
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точно
вернулись к прошлой версии!

от добра, добра не ищут "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 270
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ШО ЗА ГЛЮК З КОМЕНТАМИ??? - два віконця для комента з трьома крапками. пишіть у другому. напишете у першому, будуть ти крапки від другого у вашому коменті.
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Цензор!!!!
ААААА!!!
нафига вы создаёте велосипед?
всё ведь хорошо работало!
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Это зрада!! Виданное ли дело - уважаемых воров щемить? Зелибоба вААще без понятий! Верните нам мародёра взад, хотим всё как при мародёре!!!
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вы "молнией" себе что-то прищемили, по ходу?
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Народ вы что тупые? когда это команда Коломойского боролась со схемами? К власти пришли те кто придумывает схемы! Вся днепровская мафия! кучма, пинчук, коломойский, тимашенка, пусовойтенко! вся эта днепровкая банда при кучме (которого зря не считают олигархом) провела в Украине прихавизацию! Сейчас второй этап, суды О ЧУДО!!! разблокировали ни с того ни с сего большую приватизацию!!! Вам открыто говорят , что украдут, а вы надеетесь на чудо!!!
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Пеці вже немає при владі. зміни пластинку. зроби апгрейд
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В се эти реестры нужно сделать доступными для всех граждан через инет. Смотрящие сами отвалятся.
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Судя по глюку, на сайте тоже смотрящего меняют
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Интересно, а откуда у него такая информация? Кто это такой? А может фамилии назвал бы? Или боязно, а бла бла можно.
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…за каждым смартфоном должен быть смотрящий
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у этого обрезанного кренделя в зеленой футболке, рожа, будто провел встречу с Иваном Дулиным, и Ваня очень доволен. видимо что не Михалыч а Михаил, не имеет значения, а Альбертович звучит страстно!
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Ну как такое можно говорить?! Это ж поклонники шоколадного барона с инфарктами слягут!
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Теперь у нас будут смотрящие, вертухаи, шестёрки, ... ну и конечно же кум.
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Погодите!
Смотрящие были только у Януковича.
Или нет?
Порошенко тоже бандюган? "За кожним реєстром є смотрящий від якихось кримінальних угруповань", - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 1692
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