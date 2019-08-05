 "За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок", - советник Зеленского Федоров

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - сказал Федоров, отвечая на вопрос журналиста.
Также советник Зеленского добавил: "Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать".
Кроме этого, он поделился планами по поводу будущего "смотрящих": "Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал".
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Он настолько тупой, что просто не сможет кому-то что-то продать
Реестр чего? О чем речь?
вернулись к прошлой версии!
от добра, добра не ищут
ААААА!!!
нафига вы создаёте велосипед?
всё ведь хорошо работало!
у этого обрезанного кренделя в зеленой футболке, рожа, будто провел встречу с Иваном Дулиным, и Ваня очень доволен. видимо что не Михалыч а Михаил, не имеет значения, а Альбертович звучит страстно!
Смотрящие были только у Януковича.
Или нет?
Порошенко тоже бандюган?