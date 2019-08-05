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 Политика Украины
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 Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк

Отец убитой херсонской активистки Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк подал в Херсонский городской суд заявление, поскольку ему поступила информация о том, что прокуратура собирается утвердить соглашение с фигурантом дела Игорем Павловским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Об организаторе убийства Кати Павловскогом Генпрокуратура отмалчивалась всегда. Мол, дает показания. После журналистского расследования "Слідство.Інфо", что беспрекословно показало роль Собаки (Павловского. - Ред.) в организации убийства, прокуроры сказали: "Учтем". Дальше выяснилось, что Павловский уже не организатор, а так, только умалчивал информацию о нападении, да и узнал обо всем после нападения !? Учли...", - говорится в сообщении.

"Сегодня подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении моих прав как потерпевшего по делу Павловского. Есть информация, что прокуратура собирается утвердить соглашение с собакой (Павловским. - Ред.) без моего согласия. И провести суд по нему потихоньку - исподтишка", - написал Гандзюк.

Он отметил, что прокуратура не сообщала ему о возможном соглашении, "и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта".

Гандзюк также сообщил, что дело передали в Приморский суд Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

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Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141301
 
 
 Топ комментарии
 
тут можно верить только отцу
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сейшельскому говнюку за всё заплачено вот он и месит до дна.
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А зачем зебилам убийца???

Они попиарились на этом и теперь спокойно разваливают дело.
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…А что Луценко рыбак на крупную рыбу? Ему это не интересно? Не выгодное, бабла не отожмёшь? ГПУ уже 3 года как супермаркет по продаже уголовных дел. Все папередники на свободе, аресты с движимости, недвижимости, счетов сняты. Интерпол не ищет, сняты с розыска.
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сейшельскому говнюку за всё заплачено вот он и месит до дна.
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А зачем зебилам убийца???

Они попиарились на этом и теперь спокойно разваливают дело.
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Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, який має такі повноваження: - представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади,

от і застряг юга на цих зносинах
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…Він же казав що Поговорив з Зеленським и мав дуже добре враження і що був впевнений що зараз все вирішують?!
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просто у кого-то не хватает политической воли
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…а папу Кати гандзюк судя по всему совсем никто не надоумил делать такие высеры! Он сам ,ознакомившись с ходом расследования,высрал это
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Ви зробили це разом! Зє!
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Эта генпрокуратура не в состоянии расследовать убийство Гандзюк. Это было понятно с самого начала.
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Ну чего волноваться и тревожить Фэйсбук? Зе встретился с отцом, успокоил, сказал что взял все это под личный контроль. Теперь даже не нужно ходить с плакатами "кто заказал" под ОПУ
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