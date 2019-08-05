 Лифт с пассажирами упал на Кировоградщине, госпитализировали двух человек. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В 07:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по ул. Василия Стуса из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с двумя людьми с первого этажа в подвальное помещение магазина", - сказано в сообщении.
Пострадавших уложили на медицинские носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. Они доставлены в Гайворонскую центральную районную больницу.
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Отпуск всегда летом ,или когда захочешь был 24 + всякие днд, за нервную работу итд==месяц, а щас те кто не в бюджете, кто может отдохнуть больше 2 недель?
дело же не просто в ценах. где тогда были бомжи? только в анекдотах, а сейчас? нормальные люди--роются в мусорках. все все время валят на доллар, он давно не растет, а цены???
сраный унитаз от 5000 и до 13000-- это те, что в магазине, а по картинкам есть и 45000.
ипануццо
https://gre4ka.info/polityka/53567-*********-nardep-sluhy-narodu-vid-kirovohradshchyny-vvazhaie-deputatsku-zaplatu-zamaloiu-video
Мужественные санитары не обращали внимания на крики Абрама Борисовича что он тут просто курил, а реальный пострадавший убежал прочь, опасаясь штрафа за кучу, которую он уложил в лифте.)
и предназначена ли эта конструкция для подъема-спуска именно людей?
А дебилы на нем катаются....докатались....