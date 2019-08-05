 На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Об этом он сообщил в интервью изданию Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас уже сейчас есть проект TheVote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны", - сказал он.
На уточняющий вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн, Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.
"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал он.
Федоров добавил, что это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования.
"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", - сказал он.
На ВСЕХ выборах включая последние сплошь и рядом. Знаю о чем говорю.
Если б были реальные факты, то они фиксируются конкурирующими полит. силами без компромиссов. Нашу команду на выборах, например даже при Яныке - ни местная гопота, ни менты, ни тем более ихние проплаченные члены комиссии не могли переманить или переубедить. Поэтому я тоже знаю, какие при подобных обстоятельствах происходят разборки из собственного опыта.
Адже буде відомо хто і за кого віддав свій голос.
146% буде бєнін постійно...
Як мало ції Суліми знають про Європу, особливо про колишні республіки.
Оно также контролируется, как и традиционное.Ваши деньги в банке не воруют? То же и с вашим голосом
Не надо таких людей подпускать к голосованию.Вышел на пенсию-нет голоса.
А то слепая,ничего не видит и просит где крестик поставит.
Давно пора. Да и законодательство надо поменять - ограничить кол-во голосующих пенсионным возрастом. А то пенсионеры за кулек гречки или "юлину тысячу" всю картину портят.
Расшаривайте, если навалиться - можно успеть ее подписать! И обратная связь заработает, а отозвать депутата или преза будет делом нескольких дней!
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