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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:выборы (22945) голосование (1262) Федоров Михаил (6) электронные услуги (3)

 На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн.

Об этом он сообщил в интервью изданию Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас уже сейчас есть проект TheVote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн, Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал он.

Федоров добавил, что это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования.

"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141293
 
   
 Топ комментарии
 
а как Онлайн отключить Богдана и Зеленского?!.. где кнопка "выкл"?!
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Ну кацапня, онлайн, нам в следующий раз таки всучит галустяна...
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"...вброс бумажных бюллетений не такая простая акция"

На ВСЕХ выборах включая последние сплошь и рядом. Знаю о чем говорю.
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Если знаете, то почему не обратились в СМИ и полицию?
Если б были реальные факты, то они фиксируются конкурирующими полит. силами без компромиссов. Нашу команду на выборах, например даже при Яныке - ни местная гопота, ни менты, ни тем более ихние проплаченные члены комиссии не могли переманить или переубедить. Поэтому я тоже знаю, какие при подобных обстоятельствах происходят разборки из собственного опыта.
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Например убираются бюллетни за ненужного кандидата как испорченные.
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За этим всем внимательно следят полит. конкуренты. Повторюсь, на самом деле не так просто такие подмены делать. Нужно, чтобы все члены комиссии и спостеригачи были повязаны, иначе, съёмка на видео и вызов полиции с передачей отснятого и зафиксированого отправляется в СМИ и в штаб полит-силы.
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за всем невозможно усмотреть, человек не компьютер.
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А при электронном голосовании - тем более: Никто не приходит на избирательный участок. И что там творится в интернете не видно. Проводочки. И в свой компьютер тебе ЦИК не даст посмотреть. Будешь со своего.
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Ну естесвенно , так фальсифицировать безопасней. А то еще бюлетни вдруг кто захочет перещитать?
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Ідеальні умови для фальсифікацій, плюс буде відомо хто і за кого голосував.
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А может сначала преодолеть эпоху бедности, коррупцию победить, да с войной что то сделать.
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Достоверные выборы это первый шаг в победе коррупции
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Программу для проведения выборов напишут богдан и разумков.
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не важно кто пишет программу, важно что она САМА считает и ни с кем не делиться.
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Да что вы говорите? Так уж и сама? И не делится не с кем? Вы не шутите?
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Любую программу легко проверить, проще чем следить за всеми комиссиями ЦВК.
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Ну не так уж и легко. Вы знаете компьютерные языки? Вас допустят к серверам?
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Якщо є ті, хто програму пишуть, є і ті, хто її зможе проконтролювати.
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как правило проверяют независимые комиссии.
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Ну и как твои комиссии смогут проверить правильность электронного подсчёта голосов. И это в эпоху, когда помощников министров ДНР снимают на камеру ихнего ноутбука без ихнего ведома. Ты сам не понимаешь о чём говоришь.
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Вот именно, как говорил Великий Кормчий, или Большой Брат - ге важно кто и как голосует, важно кто и как подсчитывает. А подсчитывать будет ЦИК и не будет протоколов с мокрыми печатями и вы никак не сможете проконтроллировать. Никак. А президент сможет.
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Объясняю все кто в танке. Чем меньше человеческая составляющая в процессе чего бы то ни было, в данном случае выборов, тем выше достоверность результата, не говоря о скорости обработки.
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И один подкупленный хакер. Или человек в ЦИК. Прекрасная возможность для фальсификаций.
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Это тот случай что ни хакер ни тем более ЦИК не смогут влиять на результат. В худшем случае могут повредить, так в этом случае предусмотрено дублирование. Приват24 тому свидетель.
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Наив. Все может сделать программист, который разрабатывает или просто обслуживает программное обеспечение. И у кого так называемые ключи. А так даже депутаты обманывают систему голосования. Без проблем. Проголосовало 300 а их в зале 30- 40. Вот тебе и пример обмана компьютера. И ничего сделать не могут.
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Вас послушать, так не было компьютерных банковских систем.
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Вас послушать, так не было успешных компьютерных атак из РФ в 2014 году. Не было вируса Петя А, нет запрета наантивирусник Касперского, который сам оказался лучше любого вируса, нет запрета на бухгалтерскую программу 1С, которая была и как шпион, и как уничтожитель всей коммерческой информации, не было отключения эл.сетей в Америке из-за атаки. Или вы свято верите в то, что РФ не захочет вмешиваться в наши выборы?😂 Во все выборы вмешивается, а в наши нет?💀👈
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А главное более реальная и в сотню раз менее выявляемая! И хрен кто, что докажет. Ну только если позволят доказать... Людям далёким от понимания этих процессов, это очень сложно объяснить...
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Следующие выборы будут выглядеть как-то так:
На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн, - радник Зеленського Федоров - Цензор.НЕТ 2432
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хай вводить, за бабушєк проголосують онуки))
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уже проголосовали. И что? Большая половина молодежи голосовала по приколу
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Розумний крок. На підрахунок і контроль піде мінімум грошей.
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Действительно, ведь считать будут только в офисе президента.
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Контролювати підрахунок можна буде і у себе вдома. Так само, як і робити власний exit poll, або соціологію. Не думаю, що якийсь президент буде зацікавлений у сфальшованих виборах. Тим більш Вовік, бо він пішов тільки на один термін.
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Боже, какая брехня !!! Вовик не заинтересован??? Ты хоть знаешь какие бабосы крутятся в государственной казне! И какие там откаты и коррупция! И какая власть у него сейчас в руках! Спроси у другого Вовика, тот что в РФ. Или ты о нем и говорил♐😁
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От ви не вірите, а люди, які не купуються і не продаються, таки є. І не обов'язково вони ідіоти. Наприклад Меркель. Або Обама. Навіть сказав би, що таких більшість. Якщо людина хоче залишити після себе добру пам'ять, сторінку в історії, то у нього зовсім інші приоритети, ніж у Порошенка
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Они честные, потому что над ними строгий контроль и система противовесов. И если кто -то захочет обмануть, то вылетит с помощью импичмента как фанера.
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За своим голосом - да. А если будет вброс и проголосуют за мертвых - как вы проверите? Человек голосовал или мертвые души? На участке это проверяют по паспорту и куча контроллеров следит, что вы вкидываете.
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Інше питання, що тепер купити голос виборця буде набагато простіше. Тому разом з цим введенням треба робити жорстокіше законодавство за підкуп виборців. І вводити у слідство термін "провокація". Щоб кожен, хто хоче купити чийсь голос, знав, що він на 100% сяде і надовго.
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Продать голос сегодня проще простого.
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Только проголосовать сложно и сфотографировать. И еще сложно пачку вбросить в урну у всех на виду
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ничего сложного. Сфотографировать можно птичку на целофане против каждого кандидата.
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Фотографировать нельзя, шторы прозрачные, увидят - оштрафуют и не разрешат голосовать. Да и 1 голос - чепуха. А вот в электронном виде можно легко манипулировать миллионами голосов. И можно делать хоть 146% проголосовавших ЗА.
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еще нигде не было прозрачных штор. нет смысла.
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А вот штрафы и обращения в суд даже на этих выборах сотни. Но их выявили и пресекли.
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Как вы будете контролировать чей палец нажимает кнопку на смартфоне, и что делать тем у кого нет смартфона.
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Смогут. Даже лучше своих бабушек. Есть такие,которые в 4 года Виндовс переустанавливают. Только у них права нет голосовать до 18 лет.
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Если дети такие умные, то пусть они голосуют вместо тупых бабушек.
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Депутати не погодяться, бо за них голосували бабушки, бо вони не пройдуть
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А вы бабушек спросили? И так можно проголосовать за ЛЮБОГО. Без их ведома.
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Пока продажный совок не вымрет это делать рано.
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Наоборот. Это выветрит остатки совка.
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Прикольно слушать аргументы против от юзеров которые пользуются электронными счетами, доверив свои деньги компьютерам, а свой голос бояться.
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Не компьютерам, а банкирам, которые под контролем судов берут наши деньги. И отвечать будут именно банкиры передо мной. А кто будет отвечать за мошенничество на выборах? Компьютер? Ой, извините сломался. Как банкомат?
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ЦВК тоже под контролем судов берет наши голоса.
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Т.е. история с вмешательством российских хакеров в выборы президента США нас ничему не научила?
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Значит не зря... И все равно умудрились вмешаться через соцсети и смартфоны
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Нам нравится бить молотком по собственным яйцам и радоваться, когда промахиваемся.
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Конечно он-лайн. Потому что к следующему голосованию в Украине никого не останется.
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Разумков забув сказати чи будуть репресії до тих хто проголосує проти ЄР, тьху, СН.
Адже буде відомо хто і за кого віддав свій голос.
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Вот же ж в США мудаки - не догадались онлайн голосовать!
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Звиздець виборам буде...
146% буде бєнін постійно...
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А чого це хряківня так заметушилася? Бо вже й 8% не шкребуть?
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Похоже на влажные мечты внештатного советника президента Владимира Зеленского Михаила Федорова о Нью-Васюках.
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Спасибо Игорю Д и sulima ivan за поставленные вопросы и попытки нас обдурить. Поэтому к меня появилась возможность доказать, что электронное голосование в наших условиях это полная фигня и способ обдурить миллионы голосующих. Это короткий путь установить тиранию и деспотию.
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І чого ж в Естонії досі не сталась тиранія і деспотія? Там вже декілька виборів пройшло в онлайн
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тому що дуже маленька країна - 1 млн.300 тис. та усі громадяни як на долоні, все чисто та прозоро, та менталітет інший, єропейський вже багато років та десятиліть, немає крадіїв та шахраїв., усі сплачують податки та законослухняні.
Як мало ції Суліми знають про Європу, особливо про колишні республіки.
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что электронное голосование в наших условиях это полная фигня

Оно также контролируется, как и традиционное.Ваши деньги в банке не воруют? То же и с вашим голосом
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Діджіталізація... Моя теща таке слово і не вимовить.
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І як ббабулі і дідулі будуть онлайн голосува. Яка тупість.
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І як ббабулі і дідулі будуть онлайн голосувать. Яка тупість.

Не надо таких людей подпускать к голосованию.Вышел на пенсию-нет голоса.
А то слепая,ничего не видит и просит где крестик поставит.
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На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Давно пора. Да и законодательство надо поменять - ограничить кол-во голосующих пенсионным возрастом. А то пенсионеры за кулек гречки или "юлину тысячу" всю картину портят.
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и голосовать "только в Раде", как мечтали Жулька и Янукович.
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Уже месяц, как на сайте Президента лежит на подписании петиция, где описано, как просто это сделать за какой-то миллион гривен, даже меньше. Тот же текст с поснительными ссылками . Вкратце суть: Сейчас у большей половины изьирателей есть счет в одном из двух государственных банков - Приват и Ощад. У них обоих - системы Инет-банкинга. Достаточно сделать там кнопку - "Кабинка голосования" и выдать каждому ( по ИНН) по 1голосу в разных типах голосования (как бы разные виды валют, только сумма в этой валюте у человека может быть или 1 или 0. "Кабинка голосования" переводит человека в шлюз, где он может "потратить" или возвратить, (что самое главное!) свои голоса КОГДА УГОДНО! Шлюз же и анонимизирует голос. Как раз разработка такого "шлюза и была оценена еще лет пять назад главой одной софт-фирмы, работающей с украинскими банками в 10 000 долларов ( ссистемой распределенных защищенных серверов и пр).
Расшаривайте, если навалиться - можно успеть ее подписать! И обратная связь заработает, а отозвать депутата или преза будет делом нескольких дней!
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Подведу итог дискуссии. Какая бы система голосования не была бы не важно. Главное высокая политическая ответственность гражданина Украины, и тогда все махинации бесполезны.
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Картинка к теме "нон-стоп" выборов или "персональный мандат" с правом отзыва -
https://ukr.syla.top/wp-content/uploads/2019/04/lamb-u.png
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Давно пора . А то голосуємо , як мавпи в 17му столітті , папірцями .
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А кто базы контролировать будет? А голосование по ецп или как идентифицировать? А когда базы продавать прекратят? А то всегда найдется заинтересованная личность
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