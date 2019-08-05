 На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Об этом он сообщил в интервью изданию Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас уже сейчас есть проект TheVote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны", - сказал он.

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На уточняющий вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн, Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал он.

Федоров добавил, что это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования.

"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", - сказал он.

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