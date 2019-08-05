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 Политика Украины
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Все про:визит (2286) Джемилев (795) Зеленский (2374) Турция (2111)

 "Обсудим стратегическое партнерство и реализацию торговых отношений": Джемилев примет участие в поездке Зеленского в Турцию

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турецкую Республику. В рамках визита запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями украинской и крымскотатарской общин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Джемилев в комментарии "Крым.Реалии".

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания. Надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма. Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма. - Ред.)", - отметил Джемилев.

Он также отметил, что необходимо обсуждение вопроса украинских политических заключенных и их положения в Крыму и соседней России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.

"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь нужно давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", - добавил он.

Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141291
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец,Джемилев!Правильный украинец!
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Кримські татари будуть більше слухати Джемілева, а про Зеленського вони вже все зрозуміли.
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туречина нам набагато ближча по духу ніж сраний кацапорилий стан. навіть назва--туреччина --зучить миліше , ніж кацапстан. тому тут важливо налагоджувати відносини новій владі.
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Кримські татари будуть більше слухати Джемілева, а про Зеленського вони вже все зрозуміли.
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т.е. ты за беспорядки в стране.
Все, что нужно знать про соевых патриотов.
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Да он просто протів такіх парядкав как у вас на скрєпнай.
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Вже не смакує татарам протухший шоколад. Невдовзі і Айдерка буде посипати голову і казати, що Зеленський то прекрасний Президент.
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Джемілєв просто не довіряє фрік-мену. От і вирішив поїхати і собі. Проконтролювали зелену шмарклю.
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Не знаю, які в нього шмарклі. А те , що нібито не довіряє, то не фантазуй. Він вже в Зекоманді.
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Хм... только когда будут с Эрдоганом фоткаться- пусть стоят вместе, с одной стороны Эрдогана, бо если по разные- совсем печально будет смотреться.
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Дык, дедуган же орал, что Зеля - наркоман...! Не западло с наркошей кататься? Или уже переобул кеды в полёте?
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"у нас обменный материал ограничен" - ну так надо работать на увеличение. В Херсоне на выдачи биометрии пачками можно паковать
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Этот джемилев достал уже в последнее время
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Турция - это тепло , вкусно , комфортно . " Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма. - Ред.)", - отметил Джемилев. "Обсудим стратегическое партнерство и реализацию торговых отношений": Джемилев примет участие в поездке Зеленского в Турцию - Цензор.НЕТ 77
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Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен.Источник: https://censor.net.ua/n3141291
Что значит ограничен, насколько известно орков арестовано немерено и менять собирались отнють не 1 к 1.
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Граждан РФ то ли 20, то ли 25 (и то под вопросом - Петя так заявлял). Граждан Украины (ОРДЛО) то ли 300, то ли 400.
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туречина нам набагато ближча по духу ніж сраний кацапорилий стан. навіть назва--туреччина --зучить миліше , ніж кацапстан. тому тут важливо налагоджувати відносини новій владі.
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яшкатся с турецким подельником рашиста .Украине во вред отношениям с США...мабуть через Турцію "слуги" збираються ракетні комплекси у рашиста закуповувати...?
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Відпочиваючи в Криму, довелось поспілкуватись з кримськими татарами. Так вони розповіли, що з полегшенням видихнули коли вдалося позбутись цього джемільова. Особливо його синка наркомана, який дістав їх всіх.
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