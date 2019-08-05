 "Обсудим стратегическое партнерство и реализацию торговых отношений": Джемилев примет участие в поездке Зеленского в Турцию

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Джемилев в комментарии "Крым.Реалии".

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания. Надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма. Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма. - Ред.)", - отметил Джемилев.

Он также отметил, что необходимо обсуждение вопроса украинских политических заключенных и их положения в Крыму и соседней России, однако перспектив в этом вопросе Джемилев не видит.

"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь нужно давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", - добавил он.

Напомним, 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО