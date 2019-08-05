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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вооружение (3232) США (15183) Тейлор (76) Javelin (57)

 Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат в интервью.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, уточняет издание.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Источник: https://censor.net.ua/n3141289
 
   
 Топ комментарии
 
Шутка в том, что преЗЕдент еще в марте дал указание Полтораку закупить больше "Джавелинов"....он уже тогда руководил Украиной... Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 443
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Может для начала он перестанет повышать содердание своего офиса а вместо этого купит тренадоры на бук, закупку которых отменили?
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Я поражаюсь зебилам. Конечно на склад. Потому что джавелины - это именно оружие сдердивание. Применяеться в том случае, если гже то есть танковый прорыр. По единичным террористам с него не стреляют. Но вот иметь относительно недорогое оружие и угродать им и этим сдерживать наступление - это просто отличный фактор.
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Так это же "на склад". На передовой запрещают применять.
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как немецкая порноактриса

сутенёр правильный
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ты бы к доктору сходило.
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у нас, в Украине, в отличие от вас, лугандонцев, диагноз твоей психической болезни мне, постороннему лицу, не выдадут.

Зачем мне в больницу ?
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с таней черновол и парубиём......палаты соседние будут.
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а ты в какой?

Я был в Макеевке лет 10 назад
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Я поражаюсь зебилам. Конечно на склад. Потому что джавелины - это именно оружие сдердивание. Применяеться в том случае, если гже то есть танковый прорыр. По единичным террористам с него не стреляют. Но вот иметь относительно недорогое оружие и угродать им и этим сдерживать наступление - это просто отличный фактор.
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А склад не накроют ракетами в случае чего?
А транспорты с Джавиками не попадут в засаду ДРГ?
Тем более - враги знают где и что у нас хранится - "достеменно"
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борюсик,на каждую хитрую жопу есть свой болт с резьбой..
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хм.. чтобы потом отдать на хранение в Польшу !? ..тогда Польше пускай и дают .. Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9977
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"Украина просит США продать"
продать и дать, это разные вещи, соответственно разные требования.
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клятий Порошенко і порноактриси !!!

Или уже можно ?
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Когда то ты писал ,что кумиров для тебя нет. П.здеть не мешки ворочать?
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"Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера." - получается что все таки просит дать.
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Зеленский, остановись, хватит разваливать армию и сливать Украину путену Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8684
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Шутка в том, что преЗЕдент еще в марте дал указание Полтораку закупить больше "Джавелинов"....он уже тогда руководил Украиной...
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Вот именно что шутка! Нет на сайте президента такого указа, да и не было его в реальности. МОжет касатик из немытой расии ты сам этот указ придумал. И кому мог Зеленский дать этот указ когда все менялись, КОнгрессу США, который 4 года утверждал продажу перовй партии Джавелинов, или может самому Трампу. Еще и жирным выделил свою дурость.
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Может главный зеленый спец по продаже армейских излишков хочет куда нить перепрадать?
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Может для начала он перестанет повышать содердание своего офиса а вместо этого купит тренадоры на бук, закупку которых отменили?
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Продать ? "Гаранты " должны на коленях умолять Украину принять этот подарок .
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например Британия в своё время далеко послала своего давнего союзника и члена НАТО Португалию (во время конфликта с Индией за Гоа), штаты тогда также ограничились дипломатическими заявами..что уже говорить про Украину..никто реально не желает сильно бодаться с кацапской ордой..
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я помню.

это было именно тогда, когда Монголия завоевала 7% территории Португалии
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сайт глючил..и я не шутил..это исторический факт..
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А смысл если их неразрешают использовать, да и недавно прошла инфа что США начали эти Джавелины вывозить обратно.
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А на что из использовать? Вообще то это оружия для сдерживания наступления. А не единичных террористов стрелдять.
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инфаи прошла, как видно на ура)...мы в теме, где тейлор говорит о состоянии дел
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Как вывозить? Зекретину, ожидаемо, не доверяют оружие?
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за деньги зубожілих пєнсіанєров ?
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ну почему? например за газовое месторождение Ольхового
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…ты там добываешь газ и готов всю прибыль отдать на закупку нового оружия ?
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В районе Ачинска Красноярского края взлетел на воздух загоревшийся арсенал.Дотушился Пуйло на бумаге.
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так то порошенко.

арсеналі взріваются во всём мире именно из-за него

последние 5 тісяч лет
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Зачем покупать то, что нельзя использовать?Кацапам пофиг эти Джавелины.Никакого сдерживающего эффекта для них нет. Захочет пйло пойти в наступление, значит пойдет.Не захочет- не пойдет.
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Т.е. это нормально - купить и на склад отправить? Было бы даром- не вопрос. А так все за деньги. А значит это должно работать.А не пылиться на складах, которые раз в пол- года взрываются. И при чем тут сдаться?
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А во всех странах, произведенное вооружение сразу на передовую отправляют?.. Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4857 А если передовой нет, то ничего не производят и не закупают?... Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5754
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Буду большие потери, не пойдет дальше, не буду - пойдет.
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Точно...вот буряты прямо в очередь станут, чтобы "джавелины" на них протестировали, а уж о простых паРашкинских наемниках и говорить нечего... Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5086
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Захочет пйло пойти в наступление, значит пойдет.Не захочет- не пойдет.

В РФ 3% мирового ВВП. Воевать она может только с Украиной,Грузией, ,прибалтами,но ни как ни с ЕС ни с Китаем и не с США.
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никакое НАТО и ЕС не помогут прибалтам, НАТО не будут из-за клочка территории воевать с кацапами.
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а разве нам сывочолый не оставил в наследство сильнейшую армию в Еропе??
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а разве нам сывочолый не оставил в наследство сильнейшую армию в Еропе??

И з побудованими собачими будками...
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ПРОДАТЬ??? Ну шо, зебилье, завываете или продолжаете обедать говном)))
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Прежде чем брать новые, надо часть имеющихся по кацапам использовать. Но использовать не дадут. Т.к., по Зеле, воюют с нами не кацапы, а "повстанцы". Поэтому получим дырку от бублика.
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Так при Пете больше и не просили. Понимали, что это зебилизм.
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Что клован с ними делать собирается? Неужели в дружков малоросов свои стрелять будет?
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Ніфіга собі заявки, Україна уже виготовляє ПЗРК не гірше джавелінів і в десятки разів дешевше + є дешеві спеціально для навчань на полігонах.
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Україна уже виготовляє ПЗРК не гірше джавелінів і в десятки разів дешевше

Импортное аналогичное вооружение минимум в 3 раза дороже отечественного. За очень редким исключением.
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Не ПЗРК, а ПТРК, і українські потребують доведення до цілі, "Джавелін" по принципу "Вистрілив і забув". Це вже наступне покоління ПТРК.
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Видимо, банда парашенки предыдущие все стибрили, надо покрыть недостачу хотя бы на ближайшее время, пока ворюги не сделают окончательно ноги в теплые страны
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а зачєм нам джавєліни??? Нашім солдатам і з рогатки запрєщают стрилять!
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От этой новости орков Россеи начало бомбить.
"Пожар и взрывы начались на складах с боеприпасами, расположенными на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Люди спешно покидают дома, местные власти начали эвакуацию жителей".(с)
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Гарна новина. У Красноярському краї вибухають військові склади.
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…а ті, що раніше завезені, уже в металоломі? ,чи поросенки продали за поребрик?
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Пуканами адептов дякона МП Петра удовлетворён!
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Шо, уже всё кацапам толкнуть успели, нужно ещё?
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Зачем рапортовали, что есть свои комплексы, только лучше чем Джавелин?
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А не лучше что то для ПВО , типа "петриот" , или противо корабельные с сухопутным базированием? Джавелины тоже неплохо , но мы вроде свои делаем неплохие и в нужном количестве , а вот ПВО и по кораблям ещё делать надо.
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Зараз у зеленої братії розрив мізків про те, що ж писати - Джавеліни були надані Україні при Пороху, а при ПерЗЕденті просять ЩЕ БІЛЬШЕ! Де ж тут зразу написати про вину Пороха - у них зависла вата у голові Україна просить США продати більше ракетних комплексів Javelin, - Тейлор - Цензор.НЕТ 954
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как для чего? чтобы потом перепродать их Ирану, Ираку, Таиланду, Индии., как это было при Кучме и Гриценке.
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Джавеліни - це добре , бо кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
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"Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin" - а то ранее купленные уже закончились. Забрали со складов в Украине и отвезли на хранение в Польшу.
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Спалимо рогатих більше,нехай бурят рюський спробує...
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