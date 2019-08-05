 Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко

Об этом заявил будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ. - Ред.), и без России", - сказал Яременко, отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ.
Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. "Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - указал Яременко.
По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.
Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация – парламента предыдущего созыва или нового - будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.
"Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация … имеет должности в комитетах и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой, у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места", - сказал Яременко.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
А коли всі інтереси продадуть, продадуть і Україну, та з грошими поїдуть у "Землю обітованну".
Ви зробили це разом, Зє! Барани дали різнику ніж!
І Перестал, ходіть он в сінагогу.
І сбрівши бороду і пейси, стал он франтом,
І нине чилится он в Хайфе комерсантом!
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо...........
Вы слыхали, школа в Трускавце
Новых депутатов обучает.
В их мозгах, как в сваренном яйце,
Для извилин места не хватает.
Вот они читают по слогам
Новые слова - «закон», «парламент».
Выучили с горем пополам
Слово трудное - «регламент».
Кто-то еле кончил ПТУ,
Тамада есть, свадебный фотограф.
Мыслей нет в их маленьком мозгу,
Как покажет нам любой томограф.
Чтобы кнопку нужную нажать,
Думать, в общем-то, не надо.
Ведь важнее деньги получать
Сверх положенной зарплаты.
Но с трибуны гордо будут петь
Про «великую державу Украину».
Как коррупцию быстрей преодолеть,
Как реформы поскорей продвинуть.
Не нужны нам лишние слова,
Нам нужны дела и без ошибок.
Новой власти действовать пора,
Чтоб реально крепла Украина.
(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни «Вы слыхали, как поют дрозды?»........
Про то, как неправильно делают папередники,ты тарахтел - не унимался, покажи-ка нам всем, как правильно...
В ПАСЕ Украина явно усилит свои позиции , еще бьі в ООН поменять уньілого и бесцветного представителя от Порошенко...
Ублюдки зебильные исключение РФ и НЕ СНЯТИЕ санкций с ********* - вот главные интересы Украины, от ЭТОГО, в основном, будет зависеть будущее нашей страны.....
Грустно что вы, зебилы, снова и снова подтверждаете то, что мы думали о вас изначально...(
В том, что запустили лису в курятник?
Кацапье знатньіе говнометьі, если не забьют єтим курицам мозги ватой, то бабла занесут.
Самое умное, єто свалить с єтого курятника, пока перья лететь будут, и посмотреть, что от него останется.
Украина интересна ЕС только как взаимовыгодный партнер. В этом плане кстати помогает ГТС Украины как транспортер и США, давящие СП2. Потому, европейцы заинтересованы люьыми путями конфликт либо "заморозить", либо мирно решить. И поверьте, любая страна, в первую очередь думает о себе и своем народе, и если интересы другой идут ей поперек - то она будет делать все, чтоб защитить свои.
Дипломатия, сэр
Так ведь вы "новых" в Трускавце обучили уже. По этим вопросам "учили" за столиком № 5 в прошлый вторник с 18 до 21 часа. Потом продолжили обучение горилкой под "Нафтусю".
для особо невменяемых: "Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3134139
Ну а теперь - дружно, хором - КЛИМКИН АГЕНТ ПУЙЛА!!!!
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??.........
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Але, завдяки міжнародній діяльності команди МЗС України, особисто Президента Порошенка, та діяльності делегації ВР в ПАРЄ - це рішення блокувалось аж до другої половини 2019-го року!
Хоч тут зебіли зрозуміють різницю - чому так?
ну вообщето убитие расискага врага - вот главный интерес и есть.
какой еще??
ентот толи бОгдан тои богдАн-известный демагог имени каламоскаго.
будет переть макароны на ухи как бессмертный и маринаставничук - хр знает чтои кому они говорят на ентих всех шоу.
одно сотрясение с умным видом.
Или все же, отстаивание интересов Украины - подразумевает, в том числе, и борьбу за исключение РФ из ПАСЕ до тех пор, пока РФ не прекратит войну с Украиной, вернет оккупированные территории, моряков и проч.?
-------------------- https://site.ua/pavel.kazarin/21767-vtorostepennye-territorii/ -----
Если Москва сочтет возможным обменять оккупированный восток на контроль над всей Украиной - она без промедления это сделает. Попутно избавившись от санкций, статуса изгоя и звания «угрозы миру». Если для Киева приоритетом будет возвращение территорий любой ценой - то очень скоро мы снова вернемся в наше гибридное прошлое. В котором, вдобавок, не будет Крыма. Зато появится свой территориальный «чернобыль», при помощи которого Москва будет уничтожать украинское право на будущее.
Избежать этого можно лишь в том случае, если красной линией для Киева будет суверенитет.
Тот самый, что страна обрела совсем недавно. За который уже заплатила жизнями тринадцати тысяч людей. И за который - будем честны - продолжит платить до тех пор, пока у России не ослабнут ее фантомные имперские боли. Через этот путь проходила любая бывшая колония - и в нашем опыте нет ничего уникального.
Суверенитет важнее территорий. Именно он должен служить теми контрольными весами, на которых Киев станет взвешивать цену любого соглашения. Именно за суверенитет Украина сражается последние пять лет. И именно его Москва пытается обнулить на протяжении всей истории независимости нашей страны.
Украина не имеет ни единой причины отказываться от Донбасса и Крыма. Но точно так же у нее нет ни единой причины соглашаться на механическую реинтеграцию, если в обмен Москва потребует отдать будущее страны.
Кто его туда назначил? Это чтобы Украина ассоциировалась с неардентальцами? - Зрада!!!
Там "весьсвітзнами" давно закінчилось, "дякуючи" баризі з підбарижниками.