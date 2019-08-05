EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  2196  92
Все про:ПАСЕ (1427) Яременко Богдан (5)

 Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко

Украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не стоит акцентировать внимание на участии в работе этой организации российской делегации, а вместо этого продвигать свои собственные интересы.

Об этом заявил будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ. - Ред.), и без России", - сказал Яременко, отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ.

Читайте также: Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. "Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - указал Яременко.

По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

Читайте также: Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию?

Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация – парламента предыдущего созыва или нового - будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

"Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация … имеет должности в комитетах и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой, у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места", - сказал Яременко.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

Читайте также: Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3141286
 
   
 Топ комментарии
 
Логика типичного "слуги народа"! А почему исключение роССии из ПАСЕ не является продвижением интересов Украины?
 показать весь комментарий
 
Полудурок... Печально.....
Ублюдки зебильные исключение РФ и НЕ СНЯТИЕ санкций с пидорашки - вот главные интересы Украины, от ЭТОГО, в основном, будет зависеть будущее нашей страны.....
Грустно что вы, зебилы, снова и снова подтверждаете то, что мы думали о вас изначально...(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно сказал. Нужно интересы Украины продвигать.
 показать весь комментарий
 
Юзик может что-то продвигать исключительно физическим способом
 показать весь комментарий
 
 
А вони будуть ПРОДАВАТЬ!
А коли всі інтереси продадуть, продадуть і Україну, та з грошими поїдуть у "Землю обітованну".
Ви зробили це разом, Зє! Барани дали різнику ніж!
 показать весь комментарий
 
 
Если бы действовали в интересах Украины, не было падения экономики, потери территорий.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
...прахоботи - тварюки.
 показать весь комментарий
 
Хай блеснёт интеллектуальной мощью !!!
 показать весь комментарий
 
 
Логика типичного "слуги народа"! А почему исключение роССии из ПАСЕ не является продвижением интересов Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Ну прошлые придурки во главе с ведьмой туда её и вернули, если чо ни чо?
 показать весь комментарий
 
сбрил бьы бороду и усьы и стал бьы новьым лицом, а так я его узнал!
 показать весь комментарий
 
 
І перестал раввіін моліться Богу,

І Перестал, ходіть он в сінагогу.
І сбрівши бороду і пейси, стал он франтом,
І нине чилится он в Хайфе комерсантом!
 показать весь комментарий
 
 
Первой частии предложения достаточно...
 показать весь комментарий
 
 
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо...........
 показать весь комментарий
 
 
КАК ПОЮТ ДЕПУТАТЫ

Вы слыхали, школа в Трускавце
Новых депутатов обучает.
В их мозгах, как в сваренном яйце,
Для извилин места не хватает.

Вот они читают по слогам
Новые слова - «закон», «парламент».
Выучили с горем пополам
Слово трудное - «регламент».

Кто-то еле кончил ПТУ,
Тамада есть, свадебный фотограф.
Мыслей нет в их маленьком мозгу,
Как покажет нам любой томограф.

Чтобы кнопку нужную нажать,
Думать, в общем-то, не надо.
Ведь важнее деньги получать
Сверх положенной зарплаты.

Но с трибуны гордо будут петь
Про «великую державу Украину».
Как коррупцию быстрей преодолеть,
Как реформы поскорей продвинуть.

Не нужны нам лишние слова,
Нам нужны дела и без ошибок.
Новой власти действовать пора,
Чтоб реально крепла Украина.

(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни «Вы слыхали, как поют дрозды?»........
 показать весь комментарий
 
 
Вот мы и поглядим на твои ризалты, умник...
Про то, как неправильно делают папередники,ты тарахтел - не унимался, покажи-ка нам всем, как правильно...
 показать весь комментарий
 
 
Сказал по сути верно. Только забыл добавить, что продвижение наших интересов в ПАСЕ не в интересах расеи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Яременко - отличньій дипломат и опьітньій политик , успел насьіпать соли на хвост Януковичу, да и Порошенко от него получал люлей , но всегда за дело.
В ПАСЕ Украина явно усилит свои позиции , еще бьі в ООН поменять уньілого и бесцветного представителя от Порошенко...
 показать весь комментарий
 
Та да, триумфальный возврат в ПАСН рф, как только зе прищел к власти яркое доказательство вашего высера
 показать весь комментарий
 
 
_Лавров будет с оплачиваемыми кремлём лакеями за одним столом сидеть? Не, пришлют кого помельче к ним.
 показать весь комментарий
 
 
исключение паРашы из ПАСЕ тоже отвечает интересам Украины.
 показать весь комментарий
 
 
может извинится еще перед россией за неудобства?
 показать весь комментарий
 
 
И на до ещё добавить: "Просим у вас прошшэнья за фсё, рамзан асланович!" Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко - Цензор.НЕТ 6837
 показать весь комментарий
 
 
Полудурок... Печально.....
Ублюдки зебильные исключение РФ и НЕ СНЯТИЕ санкций с ********* - вот главные интересы Украины, от ЭТОГО, в основном, будет зависеть будущее нашей страны.....
Грустно что вы, зебилы, снова и снова подтверждаете то, что мы думали о вас изначально...(
 показать весь комментарий
 
 
Подаруйте Богдану Яременко наколінники, щоб зручніше стояти перед ******.
 показать весь комментарий
 
 
У випадку присутності паРаші в ПАРЄ просування інтересів України буде важким.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, не важким, а НЕМОЖЛИВИМ. Яременко - негідник.
 показать весь комментарий
 
А виключення цапів звідусіль не в інтересах України??? От, пляха, понавибирали цапових підлабузників...
 показать весь комментарий
 
 
це той самий Яременко, який був керівником служби протоколу овоща (він оголошував на засіданнях Кабміну при вході "прем'єр-міністр України вікторфедорович..."); потім дослужився до консула в Стамбулі, блокував контакти УПЦ/КП з Конст-лем); зі становленням Майдану Гідності перевзувся..., з-під овоща заліг під беню, "засновник" партії "Укроп", тощо... Це все, що слід про нього знати.
 показать весь комментарий
 
 
пока парашку не исключат она будет все блокировать
 показать весь комментарий
 
 
Сама паРаша не зможе блокувати, але створити певну групу з маргіналів може.
 показать весь комментарий
 
 
Ярёменко, поцелуй лучше ***** сапоги, а то так завуалированно холуйствовать кремлю слишком не заметно.
 показать весь комментарий
 
 
Ага это по всем позициям будет такой ответ,почему не закрываете каналы медведчука за росс пропаганду скажут в партии мы в ПАСЕ поэтому не можем,так как это воспримится как угроза свободы слова а мы цивилизованая страна,плчему выступаете на русском а у нас население двуязычное,чтоб не обижать другую часть и тд
 показать весь комментарий
 
 
В якому нормативному документі прописано, що в Україні "двуязычие"?
 показать весь комментарий
 
Нигде, это мы знаем, но это у них в частности Разумкова малороский комплекс начнет отмазку чтоб вашим и нашим
 показать весь комментарий
 
 
Санкции против рассии не главное, главное не получить себе. Как то так
 показать весь комментарий
 
 
отведите этого лахмандея к цирюльникуНаше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 3126
 показать весь комментарий
 
 
И в чем состоит продвижение и усиление наших позиций в ПАСЕ?
В том, что запустили лису в курятник?
Кацапье знатньіе говнометьі, если не забьют єтим курицам мозги ватой, то бабла занесут.
Самое умное, єто свалить с єтого курятника, пока перья лететь будут, и посмотреть, что от него останется.
 показать весь комментарий
 
 
_Следовательно, заключает этот подлец Яременко, исключение (т. е. наказание агрессора) расии из пасе противоречит интересам Украины? Интересно кони пляшут...
 показать весь комментарий
 
 
А смысл бороться с ветряными мельницами? ЕС показало, что ей важнее взносы от рашки.Из этого следует, что ЕС важнее - спокойное существование (давайте будем реалистами - пока топливо туда стабильно идет из рахи - ЕС насрать сколько погибнет украинцев в войне с куйлостаном. Потому что это далеко и не у них на земле) Топливо. Ситуация с беженцами (о да, русня классно проконтролила эту ситуацию, наводнив ЕС беженцами-арабами, а потом переключившись на радикальные националистические партии). Выборы.(тут прошлый пункт). ЕС выгодно, как бы это обидно не прозвучало, чтоб рашка бесновалась на территории СНГ и за ее пределы не лезла.
Украина интересна ЕС только как взаимовыгодный партнер. В этом плане кстати помогает ГТС Украины как транспортер и США, давящие СП2. Потому, европейцы заинтересованы люьыми путями конфликт либо "заморозить", либо мирно решить. И поверьте, любая страна, в первую очередь думает о себе и своем народе, и если интересы другой идут ей поперек - то она будет делать все, чтоб защитить свои.
Дипломатия, сэр Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 2260
 показать весь комментарий
 
"Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места..."

Так ведь вы "новых" в Трускавце обучили уже. По этим вопросам "учили" за столиком № 5 в прошлый вторник с 18 до 21 часа. Потом продолжили обучение горилкой под "Нафтусю". Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 7929
 показать весь комментарий
 
 
Можно. Но памперсы надо одеть на 2 размера больше.
 показать весь комментарий
 
 
В нас, українців, може бути тільки один інтерес - знищення росії як в прямому так і в переносному сенсі слова. І нищити її потрібно всюди і всіма засобами - і в ПАРЄ, і в цілому на міжнародній арені, і на фронті, і в економіному просторі, і в інформаційному. Хороший москаль - мертвий москаль.
 показать весь комментарий
 
 
Справа в тому, що на даний час знищити паРашу не можливо. Але прискорити час загибелі паРаші можна.
 показать весь комментарий
 
 
В легком пререводе его слова означают: "В сторону россии не слово не скажем и будем сидеть тихонечко".
 показать весь комментарий
 
 
....тихенько набрати в пакет фікалій і на голову ваті.
 показать весь комментарий
 
 
и прям на заседании ПАСЕ Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 5593 У вас с головой все в порядке, барышня? Дипломатия явно не для Вас
 показать весь комментарий
 
Судя по всему Яременко - клинический долбо@б ,как и вся сквиртопартия СН.
 показать весь комментарий
 
 
Вот читаю каменты - и попадается - пРи ЗЕ вернули . зелеботы виноваты и тд. но ни одна падла не вспоминает, что Клим Чугункин сказал - решение о возврате РФ в ПАСЕ было принято ДО ВЫБОРОВ. И даже уважаемый Цензорнет это поместил на свой сайт.
для особо невменяемых: "Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3134139
Ну а теперь - дружно, хором - КЛИМКИН АГЕНТ ПУЙЛА!!!!
 показать весь комментарий
 
 
0сь деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:.................. . -
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда 3АЦІКАВЛЕНА в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу...........
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, - чітко дав зрозуміти, що не 3ацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо..............
.3э...э.э.э.э.э.э ...??.........
.
.
.
.
.
........
.
....
 показать весь комментарий
 
 
Да, рішення про поверення ПРАВА ГОЛОСУ ***** (так насправді!) в Паре було прийнято ДО виборів в Україні! Да! І це рішення було прийнято в 2017-му році!
Але, завдяки міжнародній діяльності команди МЗС України, особисто Президента Порошенка, та діяльності делегації ВР в ПАРЄ - це рішення блокувалось аж до другої половини 2019-го року!

Хоч тут зебіли зрозуміють різницю - чому так?
 показать весь комментарий
 
 
Знову брехня або тупість, бо виключення з ПАРЕ Росії і є метою в інтересах України. Але тепер зрозуміло, що яке б українське прізвище на кшталт "Яременко" не мав, але якщо не схожий на українця жодним чином, але дуже схожий на єврея, то й розуміння інтересів України, а також захисту цих інтересів - годі й чекати.
 показать весь комментарий
 
 
Нет у нас в ПАСЕ больше никаких целей.
 показать весь комментарий
 
Правильно сказал. Общался с человеком, который живет уже более 15 лет в Италии. Так вот, по его словам, Италии нет дела до Украины, их больше волнуют санкции по отношению к Росии, которые приводят к большим убыткам в их госбюджет. Страны Европы уже пытаются отменить эти санкции под предлогом, что они не имеют положительног эффекта. Надо готовиться к тому, что страны Европы отменят санкции и искать другие методы борьбы со страной-агрессором.
 показать весь комментарий
 
Наша задача в ПАСЕ - не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко

ну вообщето убитие расискага врага - вот главный интерес и есть.

какой еще??

ентот толи бОгдан тои богдАн-известный демагог имени каламоскаго.

будет переть макароны на ухи как бессмертный и маринаставничук - хр знает чтои кому они говорят на ентих всех шоу.

одно сотрясение с умным видом.
 показать весь комментарий
 
 
…Наша задача - не в исключении России,- всем понятна задача от куйла...?
 показать весь комментарий
 
 
Значит, исключение РФ из ПАСЕ не в интересах Украины? Может и международные санкции, наложенные на РФ за Крым, ОРДЛО, бандитский захват моряков и др., тоже не в интересах Украины?
Или все же, отстаивание интересов Украины - подразумевает, в том числе, и борьбу за исключение РФ из ПАСЕ до тех пор, пока РФ не прекратит войну с Украиной, вернет оккупированные территории, моряков и проч.?
 показать весь комментарий
 
 
Яременко "червону лінію" не перетнув,але дуже близький до цього...
-------------------- https://site.ua/pavel.kazarin/21767-vtorostepennye-territorii/ -----

Если Москва сочтет возможным обменять оккупированный восток на контроль над всей Украиной - она без промедления это сделает. Попутно избавившись от санкций, статуса изгоя и звания «угрозы миру». Если для Киева приоритетом будет возвращение территорий любой ценой - то очень скоро мы снова вернемся в наше гибридное прошлое. В котором, вдобавок, не будет Крыма. Зато появится свой территориальный «чернобыль», при помощи которого Москва будет уничтожать украинское право на будущее.
Избежать этого можно лишь в том случае, если красной линией для Киева будет суверенитет.
Тот самый, что страна обрела совсем недавно. За который уже заплатила жизнями тринадцати тысяч людей. И за который - будем честны - продолжит платить до тех пор, пока у России не ослабнут ее фантомные имперские боли. Через этот путь проходила любая бывшая колония - и в нашем опыте нет ничего уникального.
Суверенитет важнее территорий. Именно он должен служить теми контрольными весами, на которых Киев станет взвешивать цену любого соглашения. Именно за суверенитет Украина сражается последние пять лет. И именно его Москва пытается обнулить на протяжении всей истории независимости нашей страны.
Украина не имеет ни единой причины отказываться от Донбасса и Крыма. Но точно так же у нее нет ни единой причины соглашаться на механическую реинтеграцию, если в обмен Москва потребует отдать будущее страны.
 показать весь комментарий
 
 
…то есть нахождение свинособак в ПАСЕ у зебилов в интересах Украины... Ничего удивительного-у нас през наркоман и шобла зекритинов, пока, во главе государства
 показать весь комментарий
 
 
Скурвился что-ли? - Одно другому не мешает!
 показать весь комментарий
 
Это что еще за неарденталец?? Это, что типо лицо украинской нации? Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 1460
Кто его туда назначил? Это чтобы Украина ассоциировалась с неардентальцами? - Зрада!!!


 показать весь комментарий
 
Команда Клоуна буде робити вигляд,що нічого не відбулося,і це печально
 показать весь комментарий
 
 
"я сделал это не в интересах правды, а в интересах истины" - сказал Берлага"))))типичный СЛУГА)))
 показать весь комментарий
 
Да что ж такое как бородатый так несет чушь надо звать Петра 1 бороды резать чтоб мозги встали на место Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 8356
 показать весь комментарий
 
Це не реванш , це зрада , це здача Путєну всієї України до Нового 2020р. . Зєлєбєня заборонив стріляти на Сході , а на Заході наказав "не помічати " в ПАРЄ делегації кацапів . Хоча Зєля в спортзалі " бо спорт ніхто не відміняв " , а країною , на догоду Путєну , керує регент Бєня . Тупі зазєлі ще не дійшло ?
 показать весь комментарий
 
А наши интересы разве не в том , что бы путём изоляции , и давлении на мордер со стороны мирового сообщества прекратить агрессию со стороны ********* , и вынудить ее вернуть нам наши территории ?!
 показать весь комментарий
 
Нічого "рипатись" проти ЭС.
Там "весьсвітзнами" давно закінчилось, "дякуючи" баризі з підбарижниками.

Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 3324
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх