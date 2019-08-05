 Наша задача в ПАСЕ – не исключение РФ, а продвижение интересов Украины, - избранный нардеп от СН Яременко

Об этом заявил будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ. - Ред.), и без России", - сказал Яременко, отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ.

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Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. "Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - указал Яременко.

По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

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Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация – парламента предыдущего созыва или нового - будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

"Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация … имеет должности в комитетах и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой, у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места", - сказал Яременко.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.