 Среди всех видов горючего ситуация с дизельным топливом в Украине наихудшая, - эксперт

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с дизельным топливом в Украине является наихудшей из всех видов топлива, говорится в статье "Транспортный коллапс на железной дороге и потеря урожая: чем может обернуться нехватка дизтоплива в августе", передает 5 канал.
Отмечается, что Украина оказалась на грани транспортного коллапса из-за резкого прекращения с 1 августа 2019 импорта дизельного топлива из России по трубопроводу Wexler Group. Им в Украине импортировалось более 40% всего рынка дизельного топлива в стране.
В то же время, по словам Геннадия Рябцева, почти весь объем потребляемого дизельного топлива поставляется в Украину из других стран.
"Его завозится около 89% от общего объема потребления. Только 11% производится в Украине, и этот показатель из года в год сокращается. Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики Беларусь", - отметил эксперт.
Вместе с тем, отмечается, что государство так и не обеспечило энергетической автономности, и теперь, оказавшись перед сезоном сбора урожая с нехваткой дизельного топлива, должно обеспечить импорт дизеля.
"Государство должно обеспечить импорт дизеля в Украине, но сделает ли это Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця"? Нам, украинцам, остается надеяться, что менеджеры УЗ все же смогут купить горючее и не прекратят перевозки, для чего привлекут все возможные рычаги для решения этого крайне важного вопроса", - акцентируется в материале.
О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".
"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют . В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей", - заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
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+4
Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики БеларусьИсточник: https://censor.net.ua/n3141284
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
+3
Верните Пороха на Банковую, и всё наладится.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
+3
Ну, это не Зебилы доруководились, это свинарчуки не захотели прекращать торговлю с Россией, и искать альтернативных продавцов топлива. Кстати, это сообщение полностью опровергает свиноватный тезис, что Зеленский - агент Кремля, и дружит с Россией, иначе они бы таких санкций против Украины не вводили. А вот вопрос, почему при Порошенко таких санкций не было, ведь так легко было нанести ущерб экономике Украины?
Все поставки идут по трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс» через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
Зе, уходи!
Крыть нечем??? Зебилам лишь оправдать своего Клоуна.
"В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт". Источник: https://censor.net.ua/n3141284