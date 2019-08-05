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Все про:Укрзализныця (1666) топливо (456)

 Среди всех видов горючего ситуация с дизельным топливом в Украине наихудшая, - эксперт

О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".


Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев заявил, что ситуация с дизельным топливом в Украине является наихудшей из всех видов топлива, говорится в статье "Транспортный коллапс на железной дороге и потеря урожая: чем может обернуться нехватка дизтоплива в августе", передает 5 канал.

Отмечается, что Украина оказалась на грани транспортного коллапса из-за резкого прекращения с 1 августа 2019 импорта дизельного топлива из России по трубопроводу Wexler Group. Им в Украине импортировалось более 40% всего рынка дизельного топлива в стране.

В то же время, по словам Геннадия Рябцева, почти весь объем потребляемого дизельного топлива поставляется в Украину из других стран.

"Его завозится около 89% от общего объема потребления. Только 11% производится в Украине, и этот показатель из года в год сокращается. Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики Беларусь", - отметил эксперт.

Вместе с тем, отмечается, что государство так и не обеспечило энергетической автономности, и теперь, оказавшись перед сезоном сбора урожая с нехваткой дизельного топлива, должно обеспечить импорт дизеля.

"Государство должно обеспечить импорт дизеля в Украине, но сделает ли это Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця"? Нам, украинцам, остается надеяться, что менеджеры УЗ все же смогут купить горючее и не прекратят перевозки, для чего привлекут все возможные рычаги для решения этого крайне важного вопроса", - акцентируется в материале.

О сложной ситуации с "дизелем" заявили и в самой "Укрзализныце".

"На сегодня в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Насколько я понимаю, отдельные игроки рынка снова хотят попробовать диктовать нам условия и заставить брать займы. Сразу скажу: на это не пойдем. И манипуляции, и угрозы на нас не действуют . В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт. К процедуре привлекаем СБУ и НАБУ в качестве наблюдателей", - заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3141284
 
 
 Топ комментарии
 
Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики БеларусьИсточник: https://censor.net.ua/n3141284
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
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Верните Пороха на Банковую, и всё наладится.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
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Ну, это не Зебилы доруководились, это свинарчуки не захотели прекращать торговлю с Россией, и искать альтернативных продавцов топлива. Кстати, это сообщение полностью опровергает свиноватный тезис, что Зеленский - агент Кремля, и дружит с Россией, иначе они бы таких санкций против Украины не вводили. А вот вопрос, почему при Порошенко таких санкций не было, ведь так легко было нанести ущерб экономике Украины?
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Пройдемся по базару и в ЕС у партнеров все купим. Еароассоциация для чего?
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Компания ООО «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома», с 2017 года начала поставлять дизельное топливо на Украину. Покупателем дизельного топлива у «Газпром нефтехим Салават» выступает украинское дочернее предприятие Socar - «Торговый дом «Сокар Украина». Поставки идут через посредника LVK CENTRE LIMITED (Великобритания). Британский посредник, по данным реестра, принадлежит проживающей в Монако гражданке Финляндии Светлане Котиранате. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 7366 Поставки газпромовского дизеля на Украину осуществляются железнодорожным транспортом.
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В октябре 2017 года «Роснефть» заключила десятилетний контракт на экспорт в Украину 30-50 млн тонн дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA. (Швейцария), главой которой является владелец единственного на Украине нефтепродуктопровода, гражданин Германии Анатолий Шефер. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 329 Период поставки нефтепродуктов рассчитан на 10 лет с 1 января 2018 года с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.
Все поставки идут по трубопроводу «ПрикарпатЗападТранс» через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева. Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт - Цензор.НЕТ 329
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Та не в том дело.... Цены стабильны,дифицита нет,но какому то ****** очень хочется колыхнуть ситуацию.
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Вот что значит Мертвечук почти монополист, благодаря партнёру Порошенко.
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Чому при Порошенку Медведчука не було у Парламенті?
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Зато в бизнесе был, регулярно на Банковой и в Конча Заспа у Порошенко в гостях по ночам, и 3 ТВ канала купил .
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жнива б завершити...а ще ж буряки, кукурудза...насалика вже не буде
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"Танкер с американской нефтью прибыл в порт Одессы утром 6 июля" - только недавно порохосрань орала что дизтопливо из американской нефти будет дешевле, качественней и его будет ТАК МНОГО!!! Где гыга? Он больше всех усирался.
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Так ту нефть уже продали, пропили и забыли. Я полагаю- 7-го июня. Можэ этот танкер даже не выгружался. Постоял у причала... и повез, по новому назначению.
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Напрасно вы от этого дегенерата Гыга ждете вразумительных ответов. Усераться он будет всегда, именно в этом его цель, а не найти истину.
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Верните Пороха на Банковую, и всё наладится.
И больше таких ошибок как 21-го апреля - не делайте.
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Из этих 89% примерно одинаковые доли приходятся на поставки из РФ и из Республики БеларусьИсточник: https://censor.net.ua/n3141284
Это откровенное предательство не найти за 5 лет других поставщиков в условиях обьявления войны в любой момент.
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Поставки идут через посредника LVK CENTRE LIMITED (Великобритания).или через швейцарскую Proton Energy израильского бизнесмена Нисана Моисеева. В чем претензии? Почемуто к российскому газу из Словакии вопросов нет.
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Ну вот Зебилы и доруководились.

Зе, уходи!
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Ну, это не Зебилы доруководились, это свинарчуки не захотели прекращать торговлю с Россией, и искать альтернативных продавцов топлива. Кстати, это сообщение полностью опровергает свиноватный тезис, что Зеленский - агент Кремля, и дружит с Россией, иначе они бы таких санкций против Украины не вводили. А вот вопрос, почему при Порошенко таких санкций не было, ведь так легко было нанести ущерб экономике Украины?
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Пороха давно нет!

Крыть нечем??? Зебилам лишь оправдать своего Клоуна.
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кроме заголовка есть еще текст.
"В такой экстраординарной и критической ситуации мы идем на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. 2 года назад мы уже имели подобный опыт". Источник: https://censor.net.ua/n3141284
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