 Эстония не будет признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

По словам министерства, "решение вступает в силу немедленно".

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом на постановление, подписанное президентом России в апреле, которое позволяет ускорить предоставление российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.

"Предоставление ускоренного российского гражданства жителям восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию в области безопасности на востоке Украины. Это полностью противоречит духу минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого рода", - заявил министр.

Министр иностранных дел Эстонии поднял вопрос о выдаче ускоренных паспортов в Совете по иностранным делам Европейского Союза в мае. 20 июня Европейский совет выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим вопросом и своей готовностью рассмотреть вопрос о непризнании этих российских паспортов.

"Я верю, что другие государства-члены Европейского Союза и международное сообщество в целом вскоре примут аналогичные решения. Наш долг - продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он.

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Ранее Эстония решила не признавать паспорта Российской Федерации, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014 года, если пользователь паспорта ранее не был гражданином России.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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