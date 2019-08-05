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Все про:Укрзализныця (1664) урожай (177) топливо (456)

 "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ

Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая.


Один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Украине Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом. По этому трубопроводу в Украину импортировался 41% всего потребляемого Украиной дизельного топлива. Об этом говорится в статье-расследовании, передает 5 канал.


Исходя из данных экспертов, опрошенных журналистами, возникшая проблема показала, что Украина так и не достигла энергетической безопасности. Правительство должно немедленно искать способы компенсировать объемы рынка.

"Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот возникает проблема - и у нас топливный кризис. Купить можно в любой стране мира, как альтернатива - это Беларусь и Турция, перспективный рынок также в Азербайджане. Но здесь уже вопрос : какая будет цена и на каких условиях будут происходить поставки", - сказал в материале экономист Александр Охрименко.

По словам Охрименко, в этой ситуации важно на затягивать, а как можно скорее решить вопрос, подняв его на самом высоком государственном уровне.

"Если говорить о поставках топлива по железной дороге, то напомню, что" Укрзализныця "- это государственное учреждение, подчиненнное правительству. Соответственно, именно правительство должно этим заниматься. Так же - Мининфраструктуры. Эти две организации, во главе с руководителями страны должны придумать разумный план выхода из этой ситуации. Эту проблему нужно решать только на государственном уровне ", - заявил экономист.

Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая. Как сообщалось ранее, в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых.

Источник: https://censor.net.ua/n3141279
 
 
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Укрзализныця должна отдать локомотивы заменив комбайны на уборке ? "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 774
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Потихоньку вылезают наружу рехформы барыги за 5 лет.
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поздновато как-то... да и цену вопроса при таком подходе даже трудно себе представить...
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Можна впасти на коліна перед путіним і він зробить 3% знижку на дизельне пальне "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 8531
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Об этом что только сейчас узнало правительство?! Кацапы предупреждали за пару месяцев о прекращении поставок - а этим "профи" из кабмина были заняты неизвестно чем !!! Придурки ***
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Тю. Гавно вопрос- просто повысить цену на дизтопливо. Главное- чтобы оно было. Пусть- цена будет как в Польше, например. Там щас 1,09 евро, за литр. Так в Мариуполе- столько же стоит. Потому- не напугают.
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Полные придурки, это должно было быть сделано еще давно а они понимаешь только начинают искать способы решить проблему.
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