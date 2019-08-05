 "Укрзализныця" и Мининфраструктуры должны придумать план, чтобы избежать транспортного коллапса из-за прекращения поставок топлива из РФ, - СМИ



Один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Украине Wexler Group с 1 августа приостанавливает поставки дизельного топлива из России трубопроводным транспортом. По этому трубопроводу в Украину импортировался 41% всего потребляемого Украиной дизельного топлива. Об этом говорится в статье-расследовании, передает 5 канал.



Исходя из данных экспертов, опрошенных журналистами, возникшая проблема показала, что Украина так и не достигла энергетической безопасности. Правительство должно немедленно искать способы компенсировать объемы рынка.



"Проблема в том, что мы долгое время полагались на Россию. Вот возникает проблема - и у нас топливный кризис. Купить можно в любой стране мира, как альтернатива - это Беларусь и Турция, перспективный рынок также в Азербайджане. Но здесь уже вопрос : какая будет цена и на каких условиях будут происходить поставки", - сказал в материале экономист Александр Охрименко.



По словам Охрименко, в этой ситуации важно на затягивать, а как можно скорее решить вопрос, подняв его на самом высоком государственном уровне.



"Если говорить о поставках топлива по железной дороге, то напомню, что" Укрзализныця "- это государственное учреждение, подчиненнное правительству. Соответственно, именно правительство должно этим заниматься. Так же - Мининфраструктуры. Эти две организации, во главе с руководителями страны должны придумать разумный план выхода из этой ситуации. Эту проблему нужно решать только на государственном уровне ", - заявил экономист.



Прекращение поставок дизельного топлива из России совпало с началом сбора урожая. Как сообщалось ранее, в этом году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых.