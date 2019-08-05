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Все про:Госпогранслужба (3404) Зона отчуждения (110)

 Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения

Двое задержанных - граждане Литвы, остальные - украинцы. Нелегалы зачастую пытаются попасть в зону отчуждения не только ради острых ощущений, но и для сбора металлолома.

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции задержали в воскресенье шестерых туристов, которые пытались незаконно попасть на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В отношении нарушителей составлены процессуальные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

По данным погранведомства, всего с начала 2019 года пограничники Житомирского отряда совместно с представителями Нацполиции задержали более 75 человек, которые пытались попасть в зону отчуждения. Целью правонарушителей был не только экстремальный туризм, но и вывоз лома и сбор дикоросов. Среди задержанных - граждане Украины, Чехии, Казахстана, Беларуси и России.

Также на Цензор.НЕТ: В зону отчуждения ЧАЭС запустят речные туристические маршруты

Источник: https://censor.net.ua/n3141274
 
 
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ну да, граждане Литвы за металлоломом прилетели Шестерых экстремалов задержали при попытке незаконно проникнуть в зону отчуждения - Цензор.НЕТ 2116
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Просто они пытались "незаконно проникнуть в зону отчуждения" т.е. не отстегнули охранникам.
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новини про кличко и 20 млн богдану вже нема
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Вони то затримують, але ось свіжий факт. Є в Ютубі такий російський блогер, що сидить на кокаїні, чи інших наркотичних засобах "Ілля Бондарєв". Цей тип катається по Азії і Латинській Америці, ніде не працюючи роками. Виставляє відео своїх оказій. Так от він дав анонс, що буде на ЧАЕС за 2 тижні до події і там був, про що свідчить його відео. Тобто відкрито рекламує і відкрито показує і як з гусака вода.
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Да туда любой желающий попасть может, сотни людей там шарятся ежедневно, наберите в гугле "экскурсия в Чернобыль". Просто отстегивать охране надо.
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Нехай їдуть на Думбас, там такого добра повно.
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